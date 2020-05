Las autoescuelas de Ibiza se preparan para abrir en la fase 2 sin saber cuándo habrá exámenes

Autoescuelas de Ibiza se preparan para retomar su actividad en el momento en que la isla acceda a la fase 2 de la desescalada, algo que «si todo va bien» ocurriría el próximo 25 de mayo, sin tener aún previsión alguna sobre cuándo empezará la DGT a examinar a sus alumnos. Responsables de dos de ellas están planificando las medidas de seguridad que se adoptarán tanto en los centros como en los vehículos, que incluyen la desinfección de éstos últimos cuando cada alumno acabe la práctica.

«Las autoescuelas vamos a poder abrir en la fase 2, pero lo malo es que la Dirección General de Tráfico (DGT) aún no ha dicho cuándo habrá exámenes y ahí está nuestro temor: si no sabemos cuándo comenzarán a examinar, no sé si la gente empezará o no», afirma el propietario de las autoescuelas Botella y Mediterránea, Roberto Juan.

Coincide con Juan el dueño de la autoescuela del Mar, Sergio Cobos: «Si todo va bien, el 25 abriríamos y a partir de ahí, a ver cómo transcurren las cosas», afirma y señala que, aunque la DGT no les ha indicado cómo irá el tema de los exámenes, él espera que, con estos plazos, la primera semana de junio pudieran estar ya haciendo.

Preguntados por esta cuestión, desde la jefatura provincial de Tráfico indicaron, a través de un portavoz de la delegación del Gobierno de Balears, que no saben cuándo se van a reiniciar los exámenes. «Para empezar a hacer exámenes, la previsión es que se haga en toda España igual y nosotros estamos adelantados porque estamos en fase 1, pero hay provincias que no», comentó el citado portavoz, quien agregó que, de esta manera, si se quiere hacer en todo el país al mismo tiempo, desde la jefatura provincial de Tráfico dicen que «habrá que esperar a otras regiones» y que la fecha se demorará. «Se preveía para tarde», apuntó.

Cobos considera que esta espera «no tendría sentido»: «Cada comunidad tiene su propia jefatura de Tráfico que funciona completamente independiente de la central, porque lo que no tendría por qué ser así». «Si deciden esperar será un fastidio, pues a ver cuándo Madrid entra en la fase 2», señala.

Cerrados desde hace dos meses

Las autoescuelas tuvieron que cerrar sus puertas el 13 de marzo al decretarse el estado de alarma por el Covid-19. Cobos apunta que, en su caso, «entre 20 o 30» alumnos se quedaron sin examinarse entre las pruebas teóricas y prácticas, mientras que Juan apunta que en las dos primeras semanas quedaron pendientes de hacer el examen teórico «unos 15 alumnos» y de realizar el práctico de coche, «unos 10 ó 12». «Para después había más», añade.

Desde la jefatura provincial de Tráfico no pudieron ofrecer datos concretos a este respecto ya que el estado de alarma sigue activo y señalaron que cualquier cifra sería tan solo una estimación.

«Pero aparte de eso había gente con la que teníamos concertada fecha, que tenían previsto examinarse la semana siguiente, en 15 días, que había entregado el chequeo médico», comenta Cobos, al tiempo que Juan apunta que en los últimos meses las pruebas prácticas de conducir en la isla estaban prácticamente al día. «Habían enviado refuerzos y todo y al final casi íbamos a examen la misma semana; estábamos de lujo», resalta y apunta que se habían acabado las esperas de meses para examinarse.

«Todo se quedó paralizado», indica Juan y resalta que tiene alumnos con «ganas de empezar», que preguntan cuándo podrán volver.

Tampoco están haciendo teletrabajo. «A lo mejor se podían hacer clases teóricas on line o algo así, pero si realizas ceses de actividad, como he hecho yo o la mayoría, no es posible, así que no estamos haciendo nada, cero», dice Cobos. De manera que en este tiempo se han quedado sin ingresos aunque siguen teniendo gastos, en algunos casos, de alquiler, luz, agua o teléfono, por ejemplo. «El ingreso ahora mismo es cero», apunta Juan.

Limpieza en los coches

Para retomar la actividad cuando puedan, ya están adoptando las medidas necesarias. «A mí en el aula donde damos clases de teoría me cabían 30 personas y ahora he quitado la mitad. Cabrán 15 alumnos separados dos metros cada uno. Entonces lo que tendré que hacer será en vez de dar una clase por la mañana, dar dos o tres, hacer turnos», indica.

Además, para usar los ordenadores han instalado las mamparas de separación, y contarán con mascarillas y geles, entre otros productos.

Juan critica la desinformación que, a su juicio, hay en cuanto a las medidas de seguridad. «Sabemos las básicas, pero como aún no han sacado nada para la fase 2... Y estamos esperando a que la DGT saque su protocolo», señala.

A este respecto, menciona la seguridad a aplicar en los vehículos. «Sabemos lo básico: mascarillas, desinfectar después de que acabe un alumno y guantes, pero esto es lo que yo tengo entendido gracias a la empresa de prevención de riesgos laborales», comenta y resalta que los trabajadores tendrán que hacer una formación específica de prevención por el Covid-19.

«En el coche se trata sobre todo de desinfectar el volante, la palanca de marchas, todos los mandos, el asiento... Todo lo que el alumno toque hay que desinfectarlo bien y hay que airear un poco», comenta Cobos, quien duda de que la DGT establezca protocolos de seguridad más allá de estos para el caso de los examinadores.

Todo este proceso, reconocen, necesitará de un tiempo, lo que les obligará a disminuir en cierta medida el número de alumnos que realizan prácticas. «Al principo tendremos que ver cuánto se tarda en limpiar», sostiene el propietario de las autoescuelas Botella y Mediterránea, quien indica que en el centro también están adoptando medidas para evitar contagios, sobre todo para mantener la distancia de seguridad, desinfectar manos al entrar y usar mascarillas.

Dudas sobre la temporada

En cuanto a cómo irá todo una vez que puedan abrir y empezar a trabajar, Cobos y Juan expresan su incertidumbre y preocupación, igual «que todas las empresas».

«Nuestro sector también depende, indirectamente, del turismo, de que la gente tenga trabajo, porque si en la familia no trabajan, este verano el hijo no se sacará el carné de conducir porque no habrá dinero», señala el propietario de la autoescuela del Mar.

Precisamente para estas empresas los meses de verano son de bastante trabajo. «Los estudiantes universitarios vienen y aprovechan estos meses para sacarse el carné o la teórica», apunta Cobos, que resalta que ahora no saben «cómo irá». «Y también trabajamos con gente que viene a hacer la temporada y este año ya sabemos todos cómo está la situación», comenta Juan.

Asimismo, agrega que esto es relativo a los exámenes de tráfico, pero que ellos preparan para conducción de mercancías o viajeros o transporte de materiales peligrosos, por ejemplo, que están también paradas y sobre las que el Ministerio de Fomento todavía no se ha pronunciado al respecto y no saben cuándo se retomarán.