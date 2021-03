El Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza ha suspendido el juicio por el robo millonario en la sede del Grupo Empresas Matutes, que estaba previsto para los próximos días 16, 17, 18 y 19 de junio. Las partes pidieron la suspensión porque se trata de un macrojuicio con varias decenas de personas implicadas, entre testigos, acusados y funcionarios del juzgado, lo cual hace muy difícil mantener la distancia de seguridad que se exige para evitar contagios por el coronavirus.

El abogado de uno de los dos acusados por el ministerio público, Fernando Pamos de la Hoz, solicitó la suspensión por este motivo. Fuentes jurídicas confirmaron que la acusación particular, ejercida por el Grupo Empresas Matutes, considera lógica esta suspensión, que se produce por causa de fuerza mayor.

Por su parte, Pamos de la Hoz pidió que el juicio se celebre el «próximo otoño o invierno». El juzgado indica que «el nuevo señalamiento se efectuará una vez reincorporada toda la plantilla de la oficina y pueda valorarse una nueva fecha de celebración, a la vista de los protocolos que vayan dictándose sobre ocupación y tiempos para la misma de las salas de vistas».

En su auto, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza argumenta que «las razones [de la suspensión] son obvias,y entiendo que no merecen mayor explicación, dada la situación que estamos atravesando por la Covid-19». El robo, en el que los ladrones consiguieron un botín de 2.767.000 euros, se produjo la noche del 26 de octubre de 2013. La vista oral, cuando se celebre, la presidirá la magistrada Martina Rodríguez, titular del Juzgado de lo Penal numero 2 de Ibiza.

El único acusado como autor material del robo es el exagente de la Policía Nacional Rafael Rodríguez, que fue expulsado del cuerpo cuando, a raíz de su detención por el robo, se descubrió que trabajaba como vigilante de seguridad en la sede del Grupo Empresas Matutes, y que cobraba por ello 1.500 euros al mes -al parecer a través de su esposa-, además de disfrutar de forma gratuita de una vivienda para su familia frente al edificio en el que se cometió el robo, y que también es propiedad del holding del exministro.

La Audiencia Nacional expulsó al agente del cuerpo por la flagrante incompatibilidad que supone ser policía nacional y realizar funciones de vigilancia para un particular.

La Fiscalía reclama para este acusado una condena de cinco años de prisión por la comisión de un delito de robo con fuerza. El ministerio público también pide que Rodríguez indemnice a la empresa con 995.000 euros, que es la cantidad que, supuestamente, aún falta por recuperar de los 2,7 millones robados, más los intereses legales. No es el único policía nacional que se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza.

También está el agente José Joaquín Fernández, conocido como J.J., para quien la Fiscalía reclama 21 meses de prisión por el delito de encubrimiento y a quien no exige indemnización. A diferencia de la Fiscalía, la acusación particular, ejercida por Grupo Empresas Matutes -que también pide cinco años para Rodríguez como autor material y 21 meses para Fernández por encubrimiento-, reclama en su escrito que sean los dos agentes, junto con la pareja de éste último, L.H.T. -a la que también acusan de encubridora y para quien reclaman un año de prisión-, quienes indemnicen al holding «de forma solidaria» con los 995.000 euros que aún no han sido recuperados.

Por tanto, finalmente está previsto que sean tres las personas que se sentarán frente a la jueza, incluyendo a L.H.T.