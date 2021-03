La reapertura de los hoteles pitiusos cada vez se retrasa más. Si hace pocas semanas se confiaba en empezar a hacerlo en junio, ahora esta posibilidad ya no se prevé hasta julio y, además, en una cantidad muy reducida. Así lo estima la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), que cada día que pasa observa las cosas con mayor preocupación. «Creo que hasta el mes de julio no habrá casi nada de actividad y, además, será un porcentaje de hoteles muy bajo el que abra a partir de ese mes», afirmó el vicepresidente de la patronal, Juanjo Riera, quien se apoya en las malas perspectivas de recuperación del tráfico aéreo internacional, súbitamente complicadas con la exigencia de una cuarentena de 14 días a todos los pasajeros que lleguen a España.

Los hoteleros han visto caer sus reservas hoteleras para los meses de verano y ahora sólo esperan que la situación no se alargue, pues cuanto más perduren las restricciones, menos posibilidades habrá de salvar mínimamente la temporada. «Espero que no se les ocurra alargar la cuarentena», afirmó Riera. Este periodo termina inicialmente el día 23 de mayo.

En cuanto a los hoteles pitiusos, «es casi seguro que las grandes cadenas no abrirán todos sus hoteles» en el mes de julio, sino solo algunos de ellos, mientras que en los establecimientos de empresarios particulares la situación «dependerá de lo grande que sea el hotel». Cada hotelero analizará muy bien, según la patronal, los gastos y beneficios que puede representarles abrir su negocio en unas condiciones tan inciertas.

En este sentido, el vicepresidente del sector recordó que «la mayoría de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo tienen validez hasta el 30 de junio», momento en que decaerían las bonificaciones que otorga el Gobierno a los empresarios.

Lenta reanudación de los vuelos

La base de toda la situación radica en la incierta recuperación de las conexiones aéreas entre Ibiza y las ciudades europeas. Algunas de las principales aerolíneas que vuelan con la isla ya han anunciado las fechas en que volverán a traer turistas a Ibiza, pero nunca son antes de la mitad de junio.

En el caso de Jet2holidays la primera llegada no se ha programado hasta el 17 de junio. TUI de Gran Bretaña no hará su primera llegada hasta el 11 (un poco antes que las demás), pero TUI de Alemania no se estrenará hasta el 15 del mismo mes. Easy Jet piensa volver a volar a Ibiza el 17 de junio, «pero no es seguro», matiza Riera. En cuanto al alemán Ter Touristic no vendrá hasta el 15 de junio. Lufthansa reanudará sus operaciones también por las mismas fechas. Ryanair, según informó ayer la prensa nacional, no lo hará hasta el 1 de julio.

Último vuelo con Alemania

Todas estas fechas pueden retrasarse en función de lo que decida el Gobierno sobre la cuarentena y las demás medidas de restricción para combatir el coronavirus.

Precisamente, el pasado jueves aterrizó en Ibiza el último vuelo de Eurowings procedente de Düsseldorf, destino alemán con el que ha mantenido dos frecuencias a la semana este mes.

A partir de ayer, los vuelos internacionales sólo podrán aterrizar en Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca para minimizar los riesgos de importar casos procedentes de otros países, según consta en la orden del Ministerio publicada ayer viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).