Confusión en las loterías de Ibiza

Aunque, teóricamente, las administraciones de lotería de las Pitiusas podrían haber abierto a partir del día 11, con el inicio de la fase 1, de momento, no lo harán «por lo menos hasta el 18 de mayo», a la espera de que se retomen los sorteos. Están pendientes de que la Selae aclare este fin de semana la fecha exacta.

En teoría las administraciones de lotería de Ibiza y Formentera podrían haber abierto sus puertas al público el pasado lunes, 11 de mayo, con el inicio de la fase 1 de la desescalada, pero la realidad es que no lo harán por lo menos hasta el día 18 de este mes. Lo aclara la propietaria de Eivisort, Mercedes Mayans, que el pasado sábado, 9 de mayo, se echó las manos a la cabeza cuando leyó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que el Gobierno permitía la reapertura de las entidades concesionarias de juego público de ámbito estatal que estuvieran en zonas que hubieran pasado a la fase 1. «Me quedé a cuadros. Esto es cosa de tebeo. ¿Qué sentido tiene que abramos si todavía no hay sorteos?», dice. En el mismo sentido se pronuncia también el titular de la administración de lotería número 1 de Ibiza, Juan Mayans: «Se supone que podríamos abrir, pero si no tenemos harina, no podemos hacer pan».

Tras conocer el contenido del BOE, Mercedes Mayans comentó la noticia con los responsables de otros puntos de venta de lotería en Ibiza. El malestar era general.

La titular de la administración situada en la avenida Isidor Macabich número 25 se queja sobre todo de la «pasividad» de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae), que «no hizo ningún comunicado en el momento para desmentir o aclarar esta información y establecer los criterios para abrir». «Las respuestas se están dando tarde», lamenta.

Mayans llamó ese fin de semana a la delegación de Selae en Mallorca y asegura que uno de los responsables de la entidad la animó a abrir, propuesta que decidió no seguir, al igual que el resto de administraciones de loterías de las Pitiusas, que, según le consta, no han abierto todavía.

La confusión es tal que «mucha clientela» llamó a Eivisort el lunes e incluso se presentó en la sede de la administración confiando en que estuviera abierta. La propietaria optó entonces por poner un cartel en el que informaba de las dos posibles fechas de reapertura. «Como muy pronto subiremos la persiana el día 18 de este mes. Como muy tarde, el 21», afirma. «Espero que este fin de semana la Selae y el BOE nos clarifiquen cuándo podemos reabrir exactamente», apostilla.

Mayans se atiene, de momento, al último comunicado oficial de la Selae, que plantea dos escenarios en este proceso de desescalada. Si este sábado, 16 de mayo, se confirma el paso a fase 1 de al menos un 72% de la red de ventas, considerada la masa crítica necesaria para iniciar los sorteos, entonces las administraciones podrían reiniciar su actividad el día 18 vendiendo tanto juegos activos como pasivos (la Lotería Nacional). En el caso de La Primitiva y Euromillones, juegos activos, los sorteos se retomarían del 18 al 24 de mayo. Los de Bonoloto y el Gordo de la Primitiva se reiniciarían en la semana del 25 al 31 de mayo.

En el segundo escenario, si no se dieran las circunstancias previstas para el día 16, la reapertura de estos negocios se retrasaría hasta el 21 de mayo. Las administraciones podrían iniciar entonces la venta de todos los juegos activos, excepto de Euromillones, que los clientes no podrían comprar hasta el día 23. Los sorteos en todos estos casos «se iniciarán el lunes 25 de mayo», según confirma la Selae en el comunicado.

En ambos escenarios, la Lotería Nacional se volverá a poner a la venta el mismo día que el resto de juegos, ya sea el 18 o el 21, aunque los sorteos no se reanudarán hasta el 11 de junio.



Medidas de protección



A la espera de que se concrete la fecha de reapertura, en la administración de lotería número 3 de Ibiza ya están trabajando para adaptarse a las condiciones de seguridad e higiene que establecen los protocolos para evitar contagios por coronavirus.

A la entrada del establecimiento se ha colocado un dispensador de gel hidroalcohólico con el que los clientes se tendrán que desinfectar las manos. Además, se colocará un cartel en un lugar bien visible en el que se recordará al público, entre otras normas, que guarde las distancias de seguridad establecidas. También está previsto quitar el monitor y el comprobador de premios que están colocados en una de las paredes del local.

El aforo de esta administración de lotería de Ibiza se limitará a un máximo de tres personas, que entre sí tendrán que guardar una distancia de, al menos, metro y medio. En cualquier caso, «las personas mayores, las empresas y las entidades» no tendrán que hacer cola y se les atenderá en una ventanilla habilitada expresamente para ellos, según explica Mayans. El personal del establecimiento, cuatro empleados en total, más la titular, trabajarán con mascarillas y pantallas faciales.