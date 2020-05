Reubicar citas y descongestionar el servicio, retos de la ITV de Ibiza

El 'call center' de la ITV de Ibiza no dejó de sonar durante la mañana del lunes y el martes debido a las numerosas dudas de los usuarios sobre su funcionamiento, ahora que el servicio abre sus puertas con motivo de la desescalada. Desde el Consell aseguran que la «prioridad» es reubicar las citas canceladas debido al estado de alarma, para «descongestionar» la lista de espera y reanudar cuanto antes el sistema de citas previas.

Los conductores que tienen cita para pasar la ITV en Ibiza en los próximos días lo tienen fácil: «Solo tienen que acudir a las instalaciones con el resguardo de su cita y los papeles del vehículo», explica Javier Torres, vicepresidente del Consell. Sin embargo, aquellos que tenían hora para llevar a cabo la inspección del vehículo durante los dos últimos meses, en los que la crisis del coronavirus y el decreto de estado de alarma obligó a cerrar las instalaciones, deberán solicitar la cita de nuevo a través del teléfono 971 19 59 06, exclusivamente. «Por el momento no es posible pedir cita vía internet porque los trabajadores deben asegurarse de que la persona que la solicita tenía, efectivamente, una fecha dada durante el periodo de confinamiento. Es la manera de evitar la picaresca», explica Torres. (Mira aquí las imágenes)

De momento, las personas que no tenían cita durante el confinamiento y que tengan la ITV caducada o próxima a caducar, deberán esperar hasta la semana que viene para solicitarla. «Esta semana sólo cogemos citas de los que no pudieron acudir por el cierre. Tenemos que reubicar a todas esas personas», agrega el vicepresidente. «Durante los dos meses que ha estado cerrado el servicio se han perdido unas 10.000 citas aproximadamente», informan desde la estación de Santa Gertrudis, que como el resto de comercios y servicios sigue el protocolo de seguridad respetando las distancias entre trabajadores y usuarios, así como utilizando guantes, pantallas faciales, mascarillas y mamparas. A partir del 25 de este mes, cuando se espera que todas las citas atrasadas estén reubicadas, la web volverá a ponerse en funcionamiento para solicitar fecha para las inspecciones.

Por todas estas dudas, el lunes, el call center de la ITV no dejó de sonar durante todo el día, con más de 3.000 llamadas recibidas, de las cuales 1.900 fueron atendidas, como informaba ayer Diario de Ibiza. El aluvión de llamadas provocó el colapso del servicio que «a pesar de haber sido reforzado con más personal, no pudo dar abasto», admite Torres. «Durante la cuarentena, los lunes, el día que más llamadas se reciben, llegaban en torno a unas 600. El volumen del lunes fue excesivo», destaca el vicepresidente. Ayer, el número de llamadas descendió notablemente y a las 12 del mediodía los trabajadores habían atendido 334.



Críticas en la gestión



Las dudas sobre el procedimiento que hay que seguir con las inspecciones de vehículos que no se pudieron llevar a cabo son las más frecuentes. «También llaman para preguntar sobre las multas de la DGT, pero, como hemos explicado, de momento, y teniendo en cuenta la situación desbordante de citas en todo el territorio nacional, la DGT no pone multas por no tener la ITV pasada porque los plazos administrativos están suspendidos», aclara Torres.

Desde el PSOE criticaron ayer la gestión llevada a cabo durante la reapertura de la ITV por parte del Consell por haber procedido, supuestamente, al «reinicio de la actividad con improvisación», debido a que «no funciona la página web para pedir cita previa», al «colapso del call center» y a no haber «puesto en marcha las ITV móviles», según argumentaba la oposición a través de un comunicado. Con respecto a las ITV móviles, el vicepresidente del Consell explicó ayer que si no se han puesto en marcha aún es porque el decreto del BOE en el que se permitía reabrir las instalaciones de la ITV no se publicó hasta el sábado, momento en el que se le comunicó a la empresa que gestiona las ITV móviles, que se encuentra en la península, por lo que no «pudieron desplazarse hasta Ibiza el mismo lunes», ahora que la movilidad está «tan reducida». Javier Torres confía en poder abrir estas nuevas instalaciones móviles la próxima semana en el Recinto Ferial.