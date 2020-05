«Emoción» en las bodas llevadas a cabo en Ibiza durante el confinamiento

Aunque la mayoría de parejas que debían casarse en los ayuntamientos de Ibiza durante el estado de alarma decidieron aplazar sus bodas, hay dos para las que la fecha elegida era lo más importante y quisieron seguir adelante con la ceremonia. Son Laura Tur y Joel Musto, que se casaron cuando celebraban su cuarto aniversario de novios, y Esther Fernández y Juan Antonio Orváiz, que lo hicieron el día que su hija pequeña cumplía dos años.

Con sendas mascarillas elaboradas por Laura Tur, la suya con unos labios rojos y la de Joel Musto con un bigote negro, se presentaron los novios el 19 de abril en el Ayuntamiento de Sant Josep para cumplir un deseo: casarse el mismo día que celebraban su cuarto aniversario como pareja. A pesar de no poder tener a su lado a sus invitados y de los obstáculos que fueron surgiendo porque el vestido de novia no llegó, no podían contactar con la joyería donde encargaron los anillos y uno de los testigos no pudo viajar desde Mallorca, ese día «todo salió rodado», explica Musto, quien asegura que fue «muy bonito y muy emocionante». (Mira aquí todas las fotos)

El novio cuenta que la fecha en la que querían casarse la tenían decidida desde hacía un par de años: «Desde que nos comprometimos nuestra idea era casarnos un 19 de abril porque coincide con nuestro aniversario de novios». Al iniciar el proceso preguntaron para hacerlo en el Juzgado de Paz, pero allí tenía que ser el 20 ya que no celebraban bodas los domingos y ése era el día en el que caía el 19 de abril de 2020. Entonces se enteraron de que casarse en domingo sí era posible en el Ayuntamiento de Sant Josep, con lo que hace meses que habían fijado allí la fecha de la boda.

La lista de invitados a su enlace rondaba las 80 personas y estaban pendientes de cerrarla definitivamente para hacer el pago en el restaurante. Entre estas personas había además quienes debían llegar desde fuera de Ibiza, como la madre del novio y uno de los testigos, que residen en Mallorca. La novia tenía encargado su vestido y también habían pedido las alianzas en una joyería de Ibiza.

Lo tenían todo en marcha hasta que la incertidumbre por el Covid-19 les obligó a ir parándolo poco a poco. «Se fue cayendo gente. Primero por el miedo, luego ya por la incertidumbre», resalta Musto, que apunta que no imaginó que las restricciones llegarían a ser tan fuertes y que él pensaba que, al final, lo celebrarían sólo con la familia. Ni siquiera llegaron a enviar las invitaciones y según avanzaban los días y la situación se complicaba, empezaron a hacerse a la idea de que la boda no se podría celebrar.



Lo importante «era el día»



De hecho, dice que desde el Ayuntamiento les dieron la posibilidad de retrasarla para otra fecha: «Nos dijeron que se estaban cancelando todas las bodas y nos preguntaron si nosotros nos queríamos casar en esas circunstancias», cuenta e insiste en que para ellos lo importante «era el día, la fecha» y no la celebración que se pudiera hacer. Así, los trámites siguieron su curso y Musto relata que cuando ya daban por hecho que habría que posponerla, desde el Consistorio les confirmaron que se casarían el día 19 de abril a las 12 horas, como tenían previsto. «Nuestro deseo se cumplió, tuvimos suerte», asegura el novio.

Antes de esa fecha, tuvieron que superar algunos obstáculos. El primero, que el vestido que la novia había encargado no había llegado. El segundo, que en la joyería de Ibiza donde tenían los anillos encargados no les cogían el teléfono. El tercero, que uno de los testigos, que debía viajar desde Mallorca no podía desplazarse por las restricciones de movilidad establecidas.

Sin embargo, pudieron con todo: se vistieron de otra forma para la ocasión, un amigo de la pareja que tiene una joyería en Barcelona les envió unos anillos que llegaron a tiempo y cambiaron el testigo por otro. «Había habido mucha expectación, pero al final, ese día todo salió rodado», asegura el novio, quien agrega que incluso un amigo que es pastelero tuvo el detalle de prepararles una tarta.



La anécdota de los testigos



Minutos antes de las 12 del mediodía, la pareja y los testigos ya estaban en el Consistorio. Los novios habían llegado con las mascarillas elaboradas para la ocasión y los testigos con una anécdota que contar, ya que en el trayecto hasta el Ayuntamiento les pararon sendas patrullas de la Guardia Civil. «Los pararon a la misma hora pero en distintos puntos de la carretera, y uno de ellos oyó cómo uno de los agentes hablaba con el otro y le decía que iba a la boda», relata.

Cuando sonaron las campanadas que marcaban las doce en punto, dio comienzo la ceremonia en el Ayuntamiento, que fue oficiada por el alcalde, Josep Marí Ribas. «El trato que nos dio fue exquisito, muy cercano, cariñoso, fue muy correcto, nos hizo bromas», recuerda el novio, que asegura que la boda fue «muy bonita y muy distendida». «Yo creo que fue más emocionante de lo que pensaba: el ambiente, las palabras que tantas veces oyes las sientes y las haces tuyas...», resalta.

Reconoce que le faltó, por ejemplo, poder abrazarse con los testigos: «Un testigo era mi hermano y la otra, la mejor amiga de mi mujer, y no pudimos darnos ni un beso ni un abrazo. En ese sentido sí que fue un poco distante, pero bueno, nos quedamos con el detalle de que estuvieron allí, de pensar que a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, podían pasar cosas buenas», reflexiona y agrega que «el día de mañana» podrán contar que, «pese a estar recluidos dos meses en casa», se pudieron casar. «Lo de celebrarlo, ya nos tocará; cuando acabe todo esto tendremos más de una cosa que celebrar», afirma.



Otro enlace en Sant Jordi



Al día siguiente, quienes se daban el «sí quiero», esta vez en las oficinas municipales de Sant Jordi, fueron Esther Fernández y Juan Antonio Orváiz, que tenían fijada la fecha para su boda desde finales el año pasado. «Habíamos elegido el 20 de abril porque tenemos una niña pequeña que nació ese día y que cumplía dos años», cuenta Fernández, que agrega que su intención era que la pequeña les llevase los anillos y hacer la ceremonia especial. «Queríamos celebrar nuestra boda con el cumpleaños de nuestra hija», subraya.

Dado que para ellos la fecha elegida era tan significativa, en ningún momento se plantearon aplazarla para otro momento tras decretarse el estado de alarma e imponerse las fuertes medidas de restricción que les impedirían, entre otras cosas, que sus hijas pudieran acompañarles. «Lo que nosotros queríamos, lo que nos importaba, era pasar el día en familia, con nuestras tres hijas, y eso no nos lo iban a impedir», comenta Fernández, quien reconoce que sí las echaron mucho de menos en el momento del enlace. «Nos apetecía mucho que hubiesen vivido ese momento con nosotros, pero cuando llegamos a casa lo celebramos los cinco juntos y con doble tarta, por el cumpleaños y por la boda», comenta.

Cuando fijaron la fecha, su idea era casarse en el Ayuntamiento de Sant Josep y celebrar el enlace junto a «unos 30 o 40» invitados. Esther se había comprado un vestido rojo «súper bonito» y no habían reservado restaurante porque al ser lunes el día de la boda y con pocas personas –«no habían comenzado aún ni las comuniones ni las bodas», comenta–, no creyeron que tuvieran problema para encontrar espacio en algún establecimiento.

Sin embargo, cuando se decretó el estado de alarma cambiaron sus planes. Cuenta que como los testigos, la concejala que celebró el enlace, Mónica Fernández, y ellos residen en Sant Jordi, le plantearon a la edil la posibilidad de celebrar la boda en su propia casa para evitar el desplazamiento. «Me dijo que no podían venir aquí, pero que iba a mirar si era posible hacerlo en las oficinas municipales de Sant Jordi para no tener que trasladarnos», cuenta la novia, y agrega que finalmente lo hicieron así.

El día 20 de abril, que amaneció lluvioso, los novios acudieron al enlace con sus mascarillas puestas, si bien una vez dentro, se las quitaron. «Tanto los testigos como nosotros habíamos estado en cuarentena, así que nos las quitamos», explica en referencia al tiempo confinados en casa. Ella no se puso el vestido rojo que tenía comprado, pero se arregló igualmente: «Como llovió, me cambié el vestuario y me puse un pantalón negro, un body de encaje y una americana negra. Me arreglé un poquito pero adecuada a la situación y al hecho de que no íbamos a estar todos».



Una boda «muy bonita»



Pese a las circunstancias, Fernández dice que la boda fue «muy bonita». «Además, Mónica [en referencia a la concejala] es muy amiga nuestra, los testigos también, y fue todo muy bonito. Pero me faltaban mis niñas, me faltaron mucho mis hijas en ese momento», resalta y agrega que pese a lo emocionante de la ceremonia disfrutaron «muchísimo más de la celebración con sus pequeñas».

La novia destaca que no hubo arroz ni este tipo de cosas tan tradicionales de las bodas: «Ni arroz, ni vestido, ni coche, nada de eso». E incluso en un primer momento dudaron sobre si darse el beso. «Al principio lo lanzamos, pero luego Mónica nos dijo que sí, que nos lo diéramos, y lo hicimos», resalta.

Fernández reconoce que el día fue «extraño» y sus sensaciones, también. «Pensar en lo que estábamos haciendo y estar haciéndolo solos, fue una sensación súper extraña», afirma, al tiempo que apostilla que será un día que no olvidará «en la vida». «Lo hablaba con mi marido y le decía: 'Luego le contaremos a nuestros nietos que nos casamos confinados'», resalta.