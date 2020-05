«No hay justificación para permitir a Balears turismo nacional y no internacional»

No hace ni un año que asumió la cartera de Turismo, cuando su objetivo era luchar contra el modelo de excesos, totalmente obsoleto en un mundo pandémico. Con unas islas clausuradas, lo urgente es recuperar la actividad turística en un destino maduro que tiene que venderse con la seguridad sanitaria por bandera. Y mientras tanto, capear con unas cifras de desempleo históricas.

P ¿Cómo vamos a parar la sangría del paro hasta 2021?

R Hemos visto la crudeza de los datos, una cosa es hacer estimaciones y otra verlo en personas reales. Son incrementos muy altos, muy amortiguados por los ERTE, que es lo que está haciendo que no haya un desplome mayor y permite mantener los puestos de trabajo. La diferencia respecto a abril del año pasado es de 9.000 personas, son los temporales no incorporados. De marzo a abril no es tan fuerte porque pasan a ERTE. Se deja en una situación muy complicada a esas personas. Esa contratación temporal tiene que disminuir. Ahora el hecho de tener al 30 % de nuestra población en ERTE marca que la protección está sirviendo, pero también que hay que mantenerla.

P ¿Vamos a deber a los canarios la continuidad de los ERTE?

R Llevamos trabajando mucho tiempo, entiendo los acuerdos políticos de los que puede hablar un partido como Coalición Canaria. No habrá ninguna discriminación. Por nuestra parte no hay ninguna duda, diga lo que diga ningún diputado. Hay total y absoluta tranquilidad.

P Sin turismo la economía balear es un cero a la izquierda. ¿Qué soluciones plantea?

R Distintos escenarios. Tenemos 200.000 trabajadores en el sector y por tanto tenemos que recuperar la actividad turística. Tira de otros sectores, como el agrario, el industrial, como el mueble en las reformas, de la innovación. Las principales empresas ligadas a las TIC son especializadas en el sector. Y en el náutico una de sus patas son las reparaciones en barcos recreativos. Tenemos que diversificar más. Ahora el objetivo es recuperar la actividad turística. ¿Que tiene que ser un modelo de más calidad y menos número? Por supuesto. Y otros sectores tienen que aumentar su peso en el PIB. Pero no podemos pensar en 200.000 personas solo cobrando prestaciones, tienen derecho a trabajar.

P La realidad es que no vamos a tener temporada turística.

R La realidad también es que esta temporada tampoco cambiaremos el peso de los sectores. Ahora podremos adelantar los cambios que se van a producir tras el Covid-19. Hay temas como la digitalización que será una realidad más avanzada, eso generará innovación, pero nunca en el corto plazo de dos o tres meses. Sí creemos que algo de temporada comenzará y vamos a trabajar en que exista para decir que Balears está en el mapa, y de cara a 2021 demostrar que este año ha habido actividad turística es importante.

P Siete de cada diez parados están cobrando subsidio o prestación ¿Y cuando se acabe?

R Ese es un titular muy importante. España tenía un sistema de protección económica absolutamente deficiente. Cuando se habla de que es la reforma laboral de 2012 la que está permitiendo los ERTE no es cierto, lo que permitió fue los ERE. Se ha articulado de nuevo el sistema de protección, que es lo normal y lo justo. ¿Qué tiene que suceder? Se tiene que mantener el tiempo necesario, todos los meses que hubiera durado nuestra temporada. Eso hemos solicitado al Gobierno, la apuesta no es solo dar protección, sino mantener los empleos vivos para cuando haya reactivación y no haya ERE.

P ¿Los empresarios van a seguir comprometidos con el empleo en unas islas sin turistas?

R Vamos a intentar entre todos reactivar el turismo. Mientras mantengan los ERTE es la lógica, si tenemos una recuperación rápida. Al sector también le interesan trabajadores cualificados, que han estado durante muchos años, y los ERE también tienen un coste elevado. Habrá que reactivar que se pueda entrar y salir hasta que, bien sea esta temporada o la próxima, se llegue a un nivel que nos permita recuperar el mayor número de trabajadores para que la salida de la crisis sanitaria convertida en económica a corto plazo no sea larga.

P Está habiendo despidos improcedentes, ¿qué está haciendo Inspección del Trabajo?

R Lo que puede evaluar es si tenían que hacerse ERTE o no. La normativa estatal los prohíbe, se inspeccionará. Nosotros habíamos señalado que tendríamos en ERTE a 160.000 trabajadores, vamos por 141.000 ya reconocidos, con 17.000 empresas. Los empresarios han optado por ellos de forma masiva. Si alguien no lo ha hecho son excepciones, hay que sancionarlo y si son despidos individuales la jurisdicción social dictaminará que son improcedentes. No hay un marco para despedir por Covid-19, está prohibido. La responsabilidad empresarial ha sido clara, el acuerdo de diálogo social ha funcionado. Los sindicatos también lo reconocen.

P Oposición y empresarios critican que no hay medidas para la reconstrucción turística.

R En el caso de Balears creo que la oposición será capaz de entender que se parte de un factor fundamental, que haya aviones y conectividad. Creo que eso el PP lo entiende. Recuperaremos la actividad cuando, sobre todo a nivel europeo, se decida que las comunicaciones aéreas entre países se reanudan. Y que se permita viajar con fines turísticos. Es una decisión de los jefes de Estado de la UE. Tenemos que ser un destino que garantice la seguridad, hemos tomado decisiones muy fuertes para hacerlo, como encerrarnos en un primer momento, ese confinamiento nos ha llevado a una situación sanitaria mejor dentro de España, nunca hemos tenido desbordadas las UCI. Por eso nos hemos visto con TUI y con JET2 y trabajamos con las principales cadenas de las islas en protocolos para presentárselos al Gobierno. Estamos viendo qué posibilidades tenemos directamente con Alemania. Hemos trasladado que cuando se permita reanudar el turismo nacional en las fases de desescalada, pueda haber turismo internacional. Es lógico que sea así, tenemos más dependencia de Alemania que de España. La seguridad sanitaria se tiene que garantizar en los aeropuertos . No habría ninguna justificación para permitir uno y no el otro en el caso de las islas.

P Ese planteamiento choca con el plan en fases de Sánchez.

R No. Habla de recuperar la actividad turística. No está en las fases porque el turismo internacional no es una decisión que depende de España, sino de la UE y en las próximas semanas se va a valorar la reapertura de fronteras. Pedimos igualdad para que venga un avión de Berlín o de Madrid si es para hacer turismo. Hablamos de destinos seguros, como Alemania que está mejor que España.

P ¿Cuándo dejará el presidente Sánchez de ningunear a Balears?

R No nos sentimos ninguneados. Al revés, con la ministra Maroto hablamos prácticamente a diario. Entiende la situación de Balears ante el turismo internacional. En materia turística y laboral los contactos con los dos ministerios son muy intensos y hasta ahora todo lo que se ha solicitado se ha concedido, como la suspensión de la actividad turística, los ERTE, la incorporación de los fijos discontinuos. El Gobierno siempre ha sido sensible a los temas de Balears. Confiamos en acuerdos bilaterales que también serán buenos para España.

P ¿Para qué están sirviendo sus contactos con TUI o Jet2?

R Para mucho. Ver cómo son los protocolos que van a poner en marcha países como Alemania, (TUI los tiene que aplicar). Vamos a ir un paso más, vamos a intentar –el Govern, turoperadores y otros agentes– que cuando se reanude el turismo también lo haga el internacional, de una forma piloto. Tiene que haber una seguridad total. Dar un paso atrás sería todavía más dañino.

P ¿Para salir de la crisis se plantean utilizar fondos de la ecotasa no ejecutados?

R El Govern está viendo cómo queda el presupuesto de este año Hay que ver nuestras posiciones macros de caída económica y ver cómo afecta a los ingresos públicos y el replanteamiento que se tenga que hacer le corresponde a mi compañera Sánchez.

P ¿El mercado británico se da por perdido esta temporada?

R Con Jet2 el diálogo fue similar, que cuando se autorice y sea seguro se pueda recuperar la actividad.

P Su situación con la pandemia es mucho peor que la alemana.

R Exacto, además no está en la Unión por tanto las condiciones de seguridad las marca la propia UE con el Reino Unido. Cuándo podrán venir a pasar sus vacaciones aquí es una fecha que al Govern ni siquiera le corresponde insinuar.

P ¿Recibir turistas alemanes en julio lo ve factible?

R Un planteamiento realista tiene que ir hacia julio y agosto. Si un navarro va a Andalucía y aquí puede venir un asturiano tiene toda la lógica que un alemán también por su situación sanitaria positiva. Planteamos que cuando se opte por permitir la actividad turística se haga en condiciones que a nosotros nos permita iniciarla . Eso pasa por recuperar una parte de los destinos europeos principales.

P ¿Han tratado con los TTOO cómo será el nuevo turismo, ir a la playa, por ejemplo?

R No. Con el tema de las playas debe haber una solución uniforme, es un tema de Costas y se tendrá que explicar cómo va a ser. Lo que sí estamos viendo con el sector es esa nueva normalidad con los aforos, las comidas y la adaptación al distanciamiento social.

P Las aerolíneas con aviones medio vacíos no están dispuestas a volar. ¿Qué va ser de nosotros este verano y otoño?

R Hay preguntas que todos tenemos. La IATA tiene que tener un criterio para todas las compañías. Lo que ha puesto de manifiesto la crisis sanitaria es que mecanismos de protección, las ayudas públicas, que Estados miembros han denostado durante años hay que volver a ponerlos en marcha y proteger empresas. Ahora lo están haciendo todos, salvando sus sectores logísticos más importantes. También afectará al ferrocarril, es un debate importante.

P ¿Hay que pasar página a la temporada 2021 y subsistir con ayudas estatales?

R Si en las últimas fases de desescalada se abre el turismo nacional y en un momento dado el internacional, trabajaremos para que se reanude la actividad y sea flexible y los trabajadores puedan salir y entrar de los ERTE. Que sea lo suficiente para decir que volvemos, dar ejemplo de que somos un destino seguro. Es esencial para la estrategia de 2021. No hay que resignarse.