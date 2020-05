El Govern mantiene las franjas horarias de salidas en Balears

A partir de mañana los residentes en Ibiza podrán salir a tomar una caña o un café en una terraza de cualquier punto de la isla, visitar a familiares o amigos sanos en grupos reducidos o moverse a sus segundas residencias y pernoctar en ellas, pero las salidas a pasear o hacer deporte se mantendrán en las mismas franjas horarias que hasta ahora. Además podrán abrir los establecimientos comerciales de menos de 400 metros, alojamientos turísticos o actividades culturales, entre otros. Así lo anunció ayer la consellera de Salud del Govern, Patricia Gómez, en una rueda de prensa para aclarar algunos aspectos del paso a la fase 1 de Mallorca, Menorca y Ibiza. Una rueda de prensa en la que hizo otro anuncio importante, los test masivos en puertos y aeropuertos quedan descartados de momento.

Gómez, acompañada por el director del Institut Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), Rubén Castro, detalló que a pesar de que el Gobierno central ha dejado en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de modificar las franjas horarias, el Govern ha decidido mantenerlas. Así, y como hasta ahora, las personas de 14 a 70 años podrán seguir saliendo a pasear o a hacer deporte de 6 a 10 y de 20 a 23 horas. Los mayores de 70 y personas dependientes de 10 a 12 y de 19 a 20 horas, y los menores de 14, acompañados de un padre o tutor, de 12 a 19 horas. Los paseos seguirán siendo en un radio de un kilómetro alrededor de la vivienda y sin salir del municipio. La consellera aseguró que han decidido mantener el horario de salida infantil, sobre el que algunos colectivos han reclamado cambios, porque les parece «razonable».

Controles en los aeropuertos

La consellera respondió por fin a la pregunta que se ha hecho tantas veces desde las Pitiusas sobre si se van a seguir llevando a cabo test en el puerto de Ibiza para los viajeros que van a Formentera y sobre si se van a implantar también en el aeropuerto. «No está previsto que se hagan más tests rápidos en puertos y aeropuertos, como se ha hecho este semana en Formentera. Lo que sí se seguirá haciendo son, por un lado, los cuestionarios y, por otro, la toma de temperaturas», dijo, y recordó que los resultados de los test rápidos no son definitivos como diagnóstico.

Por otra parte, Gómez y Castro aclararon algunas de las dudas que le han surgido a muchos ciudadanos sobre este paso a la fase 1, sobre todo sobre los negocios de restauración. A partir de mañana se puede ir a una terraza a tomar cualquier bebida a cualquier hora y «sin más limitación que la insular.», precisó Gómez. Eso sí, las terrazas deben respetar el máximo del 50% de aforo y mantener la distancia de seguridad de dos metros entre personas, además de todas las medidas de higiene y seguridad que se han especificado en los protocolos a las empresas.

También se podrán visitar ya las segundas residencias sin límite territorial y en cualquier municipio de la isla e incluso pernoctar en ellas. Además se podrá visitar a familiares y amigos, siempre que no pertenezcan a grupos de riesgo y, como es lógico, que no tengan la enfermedad. Las reuniones serán de un máximo de diez personas. Lo que se mantiene es la prohibición de los viajes entre islas si no es por motivos laborales o de salud, una limitación que no está previsto que se levante hasta la fase 3 de la desescalada.

Las '3Ms'

Se trata, destacó la consellera, «de un paso más hacia la nueva normalidad. No obstante, la lucha contra la pandemia no ha sido superada y no nos podemos relajar, solo la mitad del país está en fase 1. El virus aún está entre nosotros». Por este motivo, insistió en las '3Ms', es decir, mantener dos metros de distancia social, el uso de mascarillas cuando así esté indicado, y el lavado de manos constante.

Castro, por su parte, recordó que «se han publicado 14 protocolos relacionados con la salud laboral, a los que se añadirán ahora otros para apertura de teatros, museos y establecimientos hoteleros, que servirán de guía para usuarios y trabajadores y estarán basado en lo que dictan las ordenes ministeriales».