La calzada, también para los peatones

Iniciativa. Disponer de más espacio para correr por el Paseo de Juan Carlos I, que los más pequeños circulen por la calzada en sus patinetes sin preocuparse de los vehículos en, por ejemplo, el tramo de Pere Francés comprendido entre la calle del Diputado José Ribas hasta la de Mallorca o pasear al perro por en medio de la calle Agapit i Llobet son algunas de las posibilidades del plan 'Eivissa Oberta', que arrancó ayer.

A Sofía, de cinco años, se le ha dibujado una sonrisa e iluminando los ojos al escuchar que puede ir en su patinete por en medio de la calle Obispo Carrasco sin preocuparse de los vehículos, ya que esta es uno de las 18 tramos y calles que el Ayuntamiento de Ibiza ha cerrado al tráfico con motivo de 'Eivissa Oberta', un plan que arrancó ayer. Cada fin de semana, los peatones y ciclistas dispondrán de 15.000 metros cuadrados adicionales y 3.000 metros cuadrados de nuevas aceras para desplazarse de manera «segura» durante el estado de alarma decretado por el coronavirus. Además, esta iniciativa se prolongará más allá del confinamiento, porque el objetivo es que la ciudad se convierta en un espacio más amable para los viandantes y deportistas.

Un letrero pegado en una de las dos barreras colocadas en el comienzo de la plaza pintor Vicent Calbet para impedir el tráfico rodado informa de que se trata de una calle habilitada para peatones y bicicletas, pero una vecina de Ibiza no se ha dado cuenta de que puede circular tranquilamente por la calzada. «Solo he salido para ir a la peluquería, no sé por qué están algunas calles cortadas», reconoce esta joven, que va con prisa.

Sofía y su patinete

Con más tranquilidad caminan Khadiya y su hija Sofía, de cinco años, sobre todo después de enterarse de que no tienen que ir solo por la acera y que pueden disfrutar de su patinete en medio de la calle Obispo Carrasco, al menos entre Bisbe Huix y la calle Madrid. «Acabamos de salir a la calle para comprar y dar un paseo, pero pronto volveremos a casa, que ya estamos acostumbrados a pasar el día allí», explica esta vecina de Vila, que agrega que han salido puntuales a las 12 horas, cuando comienza el periodo de paseo y deporte para padres e hijos.

Sofía vuelve a exclamar un «¡qué bien!». «Es que ir en patinete por la carretera es mejor que por la acera, ya que está más lisa», explica la pequeña, que viene de la plaza de sa Graduada, una de sus zonas preferidas por la superficie del suelo. «También lisa», agrega con picardía.

Precisamente en la plaza de saGraduada se encuentran Micaela y su hija Amalia, de dos años y nueve meses. «He dado muchas vueltas con el coche, no sabía por dónde pasar», señala esta mujer , que ha salido para ir al Mercat Nou y pasear. «No podemos hacer muchas cosas más», recalca Micaela, que añade que a su hija cada vez le da más pereza salir. «Le ofrezco la moto y coche de juguete que tiene o la bici, pero le apetece más quedarse en casa tranquila», cuenta esta madre, que confiesa que Amalia le pintó alguna pared de la vivienda. A pesar de que Ibiza pasará mañana a la fase 1, por lo que se permitirá la apertura de establecimientos, ella ha renunciado a abrir su restaurante en Santa Gertrudis. «No me quiero arriesgar porque no se sabe si habrá un rebrote de coronavirus que me obligue a cerrarlo y muchos amigos harán lo mismo y esperarán a la temporada que viene», lamenta Micaela, que se despide para comprar un croissant en una pastelería de la zona.

En Isidor Macabich, una de las avenidas en las que se mantiene el tráfico rodado, caminan Ángeles Romero y Noelia Izquierdo, madre e hija. Acaban de salir de la peluquería y se alegran de enterarse de que cada fin de semana habrá algunas calles solo para viandantes y ciclistas como han hecho en Madrid, por ejemplo. «En algunas zonas las calles son muy estrechas y para respetar la distancia de seguridad debes invadir la calzada, por lo que es peligroso si vienen coches. Además hay gente muy irrespetuosa que no lleva guantes ni mascarilla. «Incluso la gente pasa por tu lado, rozándote, sobre todo en zonas como el mercado, que está a tope y la gente no respeta las normas de protección contra el coronavirus», se quejan ambas.

En Pere Francès varios niños en bicicleta se han adueñado de la calle, por lo que desde la calle del Diputado José Ribas hasta la de Mallorca no podrán circular vehículos hasta mañana. «Así está mucho mejor y tenemos más espacio para pasear», comenta Vicente Juan, un vecino de es Pratet, que pasea con su hija Olivia, de tres años, que va en bici.

Lejos de esta zona, en la calle Agapit Llobet (solo para peatones y ciclistas desde la calle de Balears hasta la de Murcia), dos hermanas esperan en el exterior de un establecimiento a que les permitan la entrada. Ambas, de Filipinas y residentes en Ibiza desde hace once años, apenas han salido desde que se decretara el estado de alarma el pasado 14 de marzo. «A partir del lunes [cuando comienza la fase 1 de desescalada] tampoco saldremos a no ser que sea necesario», aseguran. Las dos van protegidas con guantes y mascarillas.

Por la misma calle pasea Amparo, una valenciana atrapada en Ibiza desde marzo por la crisis sanitaria. Tenía previsto estar en la isla una semana de vacaciones. «Cada día miro los vuelos, pero no hay manera de volar a Valencia y hasta julio me dicen que no habrá ningún avión. Mi familia no está preocupada porque hablamos cada día y yo aquí tengo un sitio donde estar, pero quiero volver ya a mi casa», asegura esta turista, para quien lo peor de todo ha sido no poder salir a pasear hasta la semana pasada. «Para mí eso fue terrible, como para todo el mundo, pero si encima estás encerrado en un lugar que no es tu casa...», se queja Amparo, que acaba de descubrir que los fines de semana puede caminar libremente por algunas calles de Vila porque no pasarán vehículos.

Además, los domingos se abrirá la ciudad desde la E-10 hacia dentro para bicicletas y peatones y todas las calles serán zona 30 excepto las avenidas principales del municipio.