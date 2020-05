Sólo quedan en tratamiento dos de cada diez enfermos de coronavirus en las Pitiusas

Prácticamente tres de cada cuatro enfermos confirmados de coronavirus de las Pitiusas ya se han curado, según los últimos datos de la pandemia facilitados ayer al mediodía por el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Han superado la enfermedad un total de 120 personas de las 163 diagnosticadas hasta el momento con Covid-19, lo que supone un 73,6%. Éstas serían una más, 121, si una de las usuarias de la residencia Can Blai, que se había dado por curada, no hubiera vuelto a dar positivo en las pruebas, que se le repitieron después de que volviera a presentar síntomas.

Cuatro de ellas han recibido la buena noticia en las últimas 24 horas y han recibido ya el alta, detallaron desde la gerencia sanitaria. Dos de estos contagiados estaban ingresados en la planta de Medicina Interna del Hospital Can Misses y los otros dos, en la planta de coronavirus de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, que desde ayer acoge únicamente a un paciente contagiado en su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Así, en estos momentos quedan activos, es decir, en tratamiento, 31 casos de los 163 confirmados en las Pitiusas, el 19% del total. De ellos, 24 permanecen hospitalizados (cinco en unidades de críticos) mientras que los siete restantes se encuentran en sus propias casas, dado que presentan síntomas leves, con control y seguimiento médico de los profesionales de las Unidades Volantes de Atención al Coronavirus (UVAC). Uno de ellos, en Formentera.

Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera destacaron que en la última jornada no se diagnosticó ningún nuevo caso y que se alcanzan ya 15 días «sin lamentar fallecimientos». «Casi un mes, 29 días, en el Hospital Can Misses», matizaron desde la gerencia. Hasta el momento, las Pitiusas han tenido que lamentar doce fallecimientos de personas que tenían coronavirus. En el Hospital Can Misses permanecen hospitalizados por el virus 23 enfermos: nueve en la planta de Medicina Interna, cuatro en la UCI y diez en la Unidad de Media Estancia Ca na Majora, habilitada en dos plantas del viejo hospital.

Los responsables sanitarios de las Pitiusas hicieron hincapié en que en los últimos once días no se han detectado nuevos contagios entre el personal sanitario: en estos momentos hay dos de estos profesionales con Covid-19 confirmado y otros once en vigilancia activa, uno menos que 24 horas antes.

En el total de Balears quedan aún activos 359 casos positivos, según indicó la conselleria de Salud. Esto son 24 menos que el día anterior, «de acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad». Hasta el momento, además, se han recuperado 1.374 contagiados.

En las últimas horas se ha tenido que notificar el fallecimiento de otro de los afectados. Con ésta, hasta el momento se han contabilizado en las islas un total de 202 personas fallecidas por Covid-19. De la misma manera, en la última jornada se han diagnosticado seis casos nuevos en la Comunitat, lo que supone un incremento del 0,3%.

La conselleria informó de que se han realizado 57.524 pruebas de laboratorio: 48.191 de tipo PCR y otros 9.333 test de anticuerpos.