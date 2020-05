Decenas de desconocidos envían cartas a los enfermos de coronavirus en Ibiza

Vencer a la soledad. Ése era el objetivo de Alba Belastegui Julián, enfermera del servicio de Urgencias del Hospital Can Misses que hace cerca de un mes y medio empezó a trabajar en la Unidad de Media Estancia Ca na Majora, donde están ingresados los mayores de las residencias con coronavirus. Le pidió a su madre que les escribiera una carta. Luego a sus amigos. Al final hizo un llamamiento en redes sociales. Y empezaron a llover las cartas.

«Te podría preguntar cómo estás. Ésa sería la forma correcta de empezar una carta, pero imagino que esa pregunta sobra. No me conoces, yo a ti tampoco, pero eso, ahora, qué más da. Soy Nuria, tengo 51 años y vivo en Calanda, provincia de Teruel. Igual te suena el nombre del pueblo donde vivo ya que es conocido por el famoso cineasta Luis Buñuel, nuestros deliciosos melocotones y por nuestros tambores y bombones». Así empieza una de las cartas que el personal de la Unidad de Media Estancia Ca na Majora, en el Hospital Can Misses, lee a uno de los «abuelitos» enfermos de coronavirus a los que atienden.

Ésta de Nuria, que explica que trabaja repartiendo material «a hospitales, residencias, centros de salud y farmacias», es sólo una de las decenas y decenas de cartas dirigidas a los mayores enfermos que han llegado a la unidad después del llamamiento que hizo Alba Belastegui Julián, una de las enfermeras que los atiende. Trabajaba en Urgencias y cuando le propusieron dejar por unas semanas el servicio para irse al viejo Can Misses, con los enfermos que procedieran de las residencias, se fue «de cabeza». Ayudar a los demás es su pasión. Ha estado cuatro veces en Libia en labores humanitarias con Open Arms y a los 16 años, recuerda, luchaba contra la soledad de las personas mayores tomando «cafés solidarios» con la asociación Amics de la Gent Gran.

Aunque no se lo pensó dos veces, reconoce que la idea la asustaba un poco. «Pero al llegar allí y comenzar los grandes miedos se convirtieron en ganas», explica la enfermera. Rápidamente empezó a darse cuenta de que entre que los mayores están aislados, lejos de su entorno y sus familiares, y que ellas entraban en las habitaciones con tanta protección que no podían saber siquiera si estaban sonriendo, les faltaba comunicación. Tuvo claro que eso no podía quedar así y pensó en su madre, Rosa Mari: «Escribe muy bien y le pedí si me podía escribir una carta o un poema para que yo luego pudiera leerle a los enfermos, personalizándola. Decir, 'mira, María, lo que me han enviado para ti' y leérsela».



Correo desbordado



La cosa no se quedó en su madre. Hizo la misma petición a todos sus amigos, su pareja y, además, lo colgó en sus redes. «Pensé que respondería poquita gente», indica Alba, que no se esperaba que empezaran a lloverle cartas y mensajes. De mil sitios. «Han venido a vernos tantos pajaritos que el cielo se ha llenado de cantos, un cielo despejado y lleno de luz. Mientras luchamos, el silencio ha innundado las calles», escribe desde Premià de Mar, Montse. «Piensa en los tuyos, piensa en todo lo bueno que tiene este mundo y por lo que merece la pena vivir y luchar. En toda la gente que se alegrará de verte cuando todo esto pase», escribe Periko, un educador social que trabaja en un centro de menores en Sant Genís, Barcelona, y que confiesa: «Tengo miedo, la verdad. Mucho. No te voy a engañar. Supongo que tú también». «No sé si lo sabes, pero todos los días a las ocho toda la ciudad, piensa en vosotros. Nos reunimos en ventanas y balcones aplaudiendo para dar fuerza a los sanitarios y a los pacientes, un empujón cada día», relata Amparo en otra de las misivas que han inundado el correo electrónico de Alba.

«Cada vez que me llegaba una nueva carta y la leía, lloraba», confiesa la enfermera. Y no se quedó sólo en las cartas. Empezaron a llegar poemas, vídeos y mensajes de profesores que les preguntaban si sus alumnos podían enviar dibujos e, incluso, cartas en inglés por si había algún ingresado que lo hablara. «Yo decía que sí a todo», apunta. Los dibujos, explica, los guardaban en una tableta para enseñárselos luego a los mayores. Algunos están colgados por los pasillos de la unidad. Las cartas las imprimía y las dejaba todas juntas para que el personal de Ca na Majora las pudiera coger en cualquier momento y entrar en las habitaciones a leérselas a los pacientes.

«Lo peor de todo esto es la soledad», comenta la enfermera, a la que le duelen especialmente las personas que han fallecido en la unidad sin poder despedirse de sus familiares. En la unidad, recuerda, pidieron tabletas para hacer videollamadas y aunque las recibieron, señala que al final era «más cómodo» hacerlo con sus propios móviles. Ella las hizo, incluso, con aquellos pacientes que no tenían a quien videollamar: «Llamaba a una amiga o a mi padre para que hablaran con ellos. Muchos tienen demencias y no son muy conscientes de las cosas, pero así, al menos, veían a alguien de fuera del hospital que les hablaba».

El de las cartas no ha sido el único llamamiento a la solidaridad de Alba. Pidió también radios, para ponérselas a los pacientes en las habitaciones y que se sintieran acompañados en todo momento. «Podríamos montar una empresa de radios», bromea. Una de las primeras respuestas fue de sus propias compañeras de cirugía, que le dijeron que en los quirófanos había dos radios grandes que ya no usaban. «Ahora ya hay televisión en las habitaciones, pero a algunos les gusta tener la radio encendida», señala Alba, que guarda todos los mensajes en una carpeta que ha bautizado como 'Cartas Covid'. Las ha leído tantas veces que puede recitar, de memoria, algunas de las frases que esos desconocidos han escrito pensando en los mayores enfermos de Ibiza y Formentera.

Algunos lo han convertido en una actividad familiar. «Queremos que sepas que pensamos en ti, que estamos contigo», empieza la misiva que firman Cristina, José, Xicu, Pili y Susi. «Nosotros estamos en casa y esto es algo que a todos nos afecta pero vosotros sois lo mas valientes. Los que contaréis que un virus os atacó y lo ganasteis juntos con toda la sanidad. Vosotros sois los héroes de esta situación que pronto podremos contar como algo pasado», escribe Eva, que le envía a su desconocido destinatario «un abrazo del alma».