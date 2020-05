La reapertura, un rompecabezas para las tiendas de ropa en Ibiza

Las tiendas de moda de Ibiza están trabajando a contrarreloj para reabrir el próximo 11 de mayo, fecha en la que Balears pasará a la fase 1 de desescalada, siempre que el Gobierno central así lo autorice. Algunas de ellas se quejan de la falta de información detallada sobre los protocolos que deben seguir para evitar contagios y tratan de resolver sus dudas consultando a entidades como la Pimeef.

Yolanda Guasch, propietaria de Danna's, lleva «dos semanas» empapándose de información sobre los protocolos de seguridad y salud laboral que debe seguir para reabrir su negocio el próximo 11 de mayo, fecha en la que Balears entrará en la fase 1 de desescalada si el Gobierno central así lo autoriza. Ha recurrido a diversos organismos, como el Ministerio de Salud y Consumo, con el que se ha puesto en contacto por correo electrónico en tres ocasiones, y ha llamado al teléfono de información sobre el Covid-19 del Govern. Sin embargo, todavía tiene dudas y hay aspectos, como el que se refiere a la desinfección de las prendas de vestir, en los que considera que la información que se está proporcionando a través de los medios y de las instituciones es «confusa» y «contradictoria». Tras realizar varias consultas, Guasch ha decidido optar por las planchas de vapor para desinfectar aquella ropa que el cliente se haya probado. Es una opción que contempla el BOE, además de la de poner las prendas en cuarentena durante 48 horas, una solución que no considera viable en su caso, «es un lujo que no nos podemos permitir», subraya. (Ver galería de imágenes)

Guasch lleva días adecentando y limpiando su tienda. Ha colocado fundas de plástico para proteger la ropa, que solo retirará cuando los clientes se prueben las prendas, y ha colgado carteles en los que les recomienda el uso de guantes y mascarillas. «En caso de que no tengan este material yo se lo proporcionaré. Además, en la entrada colocaré gel hidroalcohólico para que se desinfecten las manos», explica. Como establece el protocolo, Guasch extremará las medidas higiénicas. Entre otras cosas, detalla, irá alternando los dos probadores que tiene para poder limpiarlos cada vez que los clientes hagan uso de ellos.

La propietaria de Danna's destaca que reabrirá la tienda ofreciendo a sus clientes una promoción de «todo a 12 euros». Además, ha impulsado una campaña de recogida de alimentos a beneficio de la Cruz Roja.

También se prepara para la reapertura el 11 de mayo la cadena de moda, calzado y complementos La Sirena y Art. De los 24 establecimientos que tiene esta empresa familiar en la isla de Ibiza, está programado que levanten de nuevo la persiana siete, «las tiendas pequeñas (que no superan los 400 metros cuadrados) que normalmente están abiertas todo el año». Así lo explica Daniel Ramón, consejero delegado y uno de los propietarios de La Sirena.



Aumento del comercio 'online'



Durante el estado de alarma, la cadena, que se ha acogido a un ERTE y ha reducido su personal al mínimo, ha optado por potenciar su tienda online con descuentos del 30 por ciento en sus productos y suprimiendo los gastos de envío, entre otras medidas. La respuesta de los clientes, explica Ramón, ha sido muy positiva y «el comercio online ha crecido un 800 %». En cualquier caso «los pocos beneficios» que hayan podido reportar estas ventas por internet, detalla el consejero delegado, no compensan las pérdidas que ha supuesto para la cadena tener cerrado dos meses. «Lo que más perjudica es la incertidumbre. Hasta hace poco no sabíamos cuándo podríamos reabrir», señala Ramón.

Aunque en esta fase de desescalada, la 0, era posible que las tiendas de moda de hasta 400 metros cuadrados pudieran abrir con cita previa, La Sirena ha preferido esperar hasta el próximo lunes.

«Estamos un poco saturados tratando de tener todo listo el día 11. Estamos instalando mamparas de protección en los mostradores y vamos a reforzar la plantilla de trabajadores, que atenderá con guantes, mascarillas y pantallas faciales. Vamos a colocar más papeleras y a la entrada habrá una persona para controlar que no se supere el aforo, que, en nuestro caso, vamos a limitar al 20 por ciento incluyendo al personal», detalla. Cuando entren, los clientes se deberán limpiar las manos con solución hidroalcohólica y se les recomendará el uso de mascarilla. Ramón explica también que «se incentivará el pago con tarjeta y que se insistirá en que no se usen los probadores, recomendando a los clientes que se lleven las prendas a casa. La ropa y el calzado que la gente devuelva o que se pruebe en la tienda estará en cuarentena 48 horas en el almacén y hasta que no pase ese periodo no se pondrá poner de nuevo a la venta». Además, La Sirena tiene previsto hacer pruebas piloto con máquinas de ozono para desinfectar la ropa.

«Tengo la sensación de que vamos a tener mucho trabajo y vamos a recibir a muchos clientes la primera semana de reapertura. Con todas las medidas de protección que se van a tomar me imagino que la atención al público será un poco más lenta, pero pondremos todo de nuestra parte para que el servicio sea el mejor posible», subraya Ramón.

También trabaja a destajo en la reapertura de su negocio de ropa femenina Sara Juan. «Llevo dos semanas que parece que he vuelto a la universidad, entre la información que estoy consultando en el BOE, la que me ha proporcionado mi gestoría y el cursillo online al que me he apuntado, que imparte el Sevicio Balear de prevención», asegura. La intención de la propietaria de Cache Cache es tener bien claro los requisitos que debe cumplir parar abrir con garantías de seguridad su negocio. A pesar de todas las indagaciones que ha hecho, asegura que «falta información detallada».



Inversión en medidas de protección



Sara Juan hace hincapié, además, en que reabrir con las condiciones que marcan los protocolos de salud y seguridad laboral supone «una inversión muy grande para los negocios». «Hay que tener mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico y productos desinfectantes, entre otras cosas», explica la propietaria de esta tienda de Vila. Juan ha invertido también en una segunda plancha de vapor para desinfectar la ropa.

Entre los comercios que han decidido abrir ya esta semana con cita previa está el de Baby Moon. «Desde ayer (6 de mayo) ofrezco servicios mínimos, pero el día 11 abriré ya con normalidad», comenta su propietaria, Lidia Marí, mientras atiende con guantes y mascarilla a una clienta. Hasta hace unos minutos Marí estaba limpiando en profundidad su local. A partir del lunes, como el resto de tiendas de textil, realizará dos limpiezas generales diarias. También comenta que ha encargado una plancha de vapor para eliminar el virus en caso de que haya contaminado la ropa. «Es importante, además, desinfectar los pomos de las puertas y el TPV después de cada uso y limpiarse las manos con gel hidroalcohólico con asiduidad», reseña respecto a las medidas de higiene.

La propietaria de Baby Moon está siguiendo las recomendaciones de la Asociación Española de Productos para la Infancia (Asepri) sobre medidas de protección e higiene. Las ha impreso en un papel que ha colocado a la vista del público. También ha consultado, como muchos otras tiendas de ropa y a la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef).

El presidente de la Asociación de Comercio de la Pimeef, José Javier Marí, explica que uno de los temas que más dudas ha generado en el sector textil es el del uso de los probadores y el de la desinfección de la ropa. «Nuestra recomendación es que las prendas que el cliente se pruebe o devuelva se pongan en cuarentena 48 horas en una sala distinta a la de ventas antes de volver a comercializarlas. Hay también tiendas que están utilizando planchas de vapor para la desinfección de la ropa y otras que han optado por las máquinas de ozono, aunque este último método en la Pimeef, de momento, no lo estamos recomendando», asegura.

Respecto a las perspectivas de futuro, Marí, como los propietarios de muchas tiendas de ropa, augura «un año complicado para el comercio» y un retroceso importante de las ventas.

No todas las tiendas de moda tienen claro la fecha en la que podrán de nuevo levantar la persiana. La multinacional Inditex acaba de anunciar que comienza hoy (por ayer) la reapertura en España de sus «establecimientos con menos de 400 metros cuadrados». Entre ellos, de momento, no hay ninguno de Ibiza. « Es complicado decir una fecha, vamos tienda por tienda abriendo aquellas que ya cumplen las condiciones de seguridad», explican desde el departamento de prensa de Inditex.

Hay tiendas de la cadena, como Pull and Bear, Oysho o Zara, que esperan abrir este sábado, 9 de mayo, con cita previa. «Estamos esperando que nos llegue todo el material de protección de los clientes, guantes y mascarillas», explican en el local de Oysho de Vila. En el caso de Bershka, sus empleados aseguran a mediodía que «no hay fecha oficial de reapertura» y en Stradivarius un cartel en la entrada pone que los clientes pueden pedir ya cita previa «para el 8 y el 9 de mayo».

Hay también establecimientos de moda en Vila que prefieren esperar todavía unas semanas para reabrir al público. Es el caso de Ibiza Das, que en condiciones normales hubiera estado en funcionamiento el 13 de marzo. «Tengo tantas ganas de abrir como todos, pero considero que es un poco precipitado viendo como están las cosas y todas las medidas que hay que tomar. Además, me falta información al respecto», afirma la propietaria de este negocio de la Marina, Judith Artiga. Calcula que reabrirá para «el 24 de junio», confiando en que en julio ya se hayan abierto fronteras y haya vuelos con el extranjero y la península, ya que su clientes son mayoritariamente turistas. «He sacado mi plan de jubilación para salir adelante durante este tiempo y voy a intentar aguantar un mes más para que cuando abra lo haga con fuerza y con todas las garantías de seguridad en un barrio que esté limpio y bonito», recalca.