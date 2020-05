Alicia Gómez Montes: «A los mayores con coronavirus hay que darles cariño»

Alicia Gómez Montes, de 49 años, es enfermera de Traumatología en el Hospital Can Misses, pero lleva un mes y medio atendiendo a mayores enfermos con coronavirus en la Unidad de Media Estancia Ca na Majora, para la que, como buena parte de sus compañeros, se presentó voluntaria. Y no se arrepiente.

¿Cómo llega de Traumatología a Ca na Majora?

Pidieron voluntarios para el bloque J, que se iba a habilitar para acoger a gente que había dado positivo en Covid. No tenía mucha información, pero en Traumatología, como en la mayoría de los servicios, teníamos pocos pacientes porque no se programan intervenciones ni consultas, y sentía que no estaba haciendo mucho con la que estaba cayendo. Sentía que perdía el tiempo y que podía aportar mucho, así que cuando pidieron voluntarios, me ofrecí. Iba con un poco de miedo, sin saber dónde me metía, pero tenía la necesidad de hacer algo más. Creo que es lo que nos pasó a la mayoría de los que estamos aquí.

¿Y cómo definiría en pocas palabras estas semanas?

Muy satisfactorio. Poder ayudar a la gente y, sobre todo, a las familias, es muy satisfactorio. Muchos de los que están aquí están un poco desconectados del entorno, pero las familias lo necesitan. Ha sido muy enriquecedor. Estoy viviendo una experiencia que no esperaba y que me está sirviendo mucho. Llega un momento en tu carrera, cuando llevas muchos años, en que pierdes un poco el punto de vista de la humanización de los cuidados. Aquí he recuperado lo que perdí por el camino.

No me diga que le va a costar volver a Traumatología...

No, volveré porque me gusta trabajar allí. Llevo muchos años y tengo amigos, pero sé que trabajaré de otra forma. Aquí he recuperado la ilusión del principio, de cuando empezaba a trabajar.

¿En algún momento ha pensado «dónde me he metido»?

Sí, al principio. Era una planta nueva, no sabes dónde están las cosas, hay formas de trabajar diferentes, compañeros nuevos, los equipos de protección, un tipo de paciente muy diferente... Los dos primeros días pensé: «Quién me manda meterme aquí». Pero no era por la enfermedad. Pero eso es sólo hasta que le coges el truco, te organizas, sabes cómo trabajan los compañeros... Eso nos llevó un par de días, luego ya fue todo mucho mejor. No me arrepiento para nada.

¿Su familia no le dijo que cómo se metía en la boca del lobo?

Algunos lo pensaban. Estoy separada, tengo dos hijos y se fueron con su padre. Llevo casi un mes y medio sin verlos. Si no hubiera sido así no habría tenido más remedio que estar aquí con ellos y tener mucho cuidado. Me dicen que están muy orgullosos y mi familia, que está en Almería, también. Hay enfermeras en la familia, mi hermana y mi sobrina, y te entienden.

Antes hablaba de la parte más humana. ¿Ha sido lo más duro?

Sí. Son pacientes que tienen muy pocos síntomas o están asintomáticos y no requieren unos cuidados técnicos de enfermería sino, principalmente, asistencia en las actividades de la vida diaria: el aseo, darles de comer, asegurarse de que estén confortables, hablarles... Ése es realmente el trabajo que haces aquí. Casi todos tienen deterioros cognitivos, alguna demencia, y no entienden qué hacen en el hospital. Los sacas de su entorno y se desubican. Tienes que estar con ellos, dándoles conversación y orientándolos, porque, además, te ven con los trajes, que sólo te pueden ver los ojos, y están un poco despistados. Hay que darles cariño, ya está.

¿Y las familias?

El médico llama todos los días para explicarles la situación y hacemos videollamadas con los pacientes. Algunos ni les contestan porque no ven, oyen una voz pero no saben muy bien quién es, pero el hecho de ver a su familiar y verlo bien, con la misma cara y en el mismo estado que en la residencia les tranquiliza. No es lo mismo que el médico te diga que está todo bien, que verlo. Las familias lo agradecen mucho.

¿De las residencias les dan indicaciones sobre los pacientes?

Sí. Está Eva, la enfermera gestora de casos, que coordina estos ingresos y pone en contacto a las residencias con nosotros. Se les pide un informe con los antecedentes, tratamientos, nivel de dependencia para la actividades de la vida diaria... Ha sido muy fácil. Además, nos daban un número de teléfono de una persona de referencia para que nos pusiéramos en contacto cuando teníamos alguna duda. Si un paciente te pedía sus gafas, por ejemplo, las pedíamos. Mira, había una paciente, Catalina, que en la residencia estaba acostumbrada a dormir con una muñeca de trapo. Aquí lloraba siempre. Cuando nos lo explicaron, una compañera con niños pequeños le trajo una muñeca o un osito, no recuerdo bien qué era, y Catalina, tan contenta. Ha habido mucha conexión con las residencias.

¿Cómo estaban los pacientes en Ca na Majora?

Con nosotros están conscientes. Tienen algún síntoma respiratorio, muy leve si no hubieran ido a la planta F, y sus cuidados son prácticamente los que se les da en la residencia. Están aislados en la habitación, eso sí, pero fuera de la residencia para evitar los contagios. Alguno es más autónomo, pero la mayoría son muy dependientes.

¿Y cómo hacían para que el día no se les hiciera eterno?

Bueno, cada equipo se organiza como considera aunque intentamos trabajar de la misma forma. Tienes que economizar las entradas para no exponerte tanto, pero no puedes dejarlos solos mucho tiempo. Lo que hacemos es concentrar las entradas para hacer los cuidados en las comidas: desayuno, comida, merienda y cena. Y a medianoche volvemos a entrar. Después de darles el desayuno, los duchamos y aseamos. Eso requiere mucho tiempo. Estás con ellos, les vas hablando... En la comida igual, les cambias pañales, los cambias de postura, les hablas, les tocas... Aprovechas cada entrada para comunicarte con ellos.

Pasan muchas horas en contacto con los contagiados, entonces, ¿no?

Fíjate, cuando hacemos doce horas entramos a las ocho de la mañana, con el desayuno, y ya en ese momento estás bastante tiempo con ellos mientras les duchas y les haces la higiene. Igual acabas sobre las once y a la una y media o las dos ya llega la comida. Les das de comer, les cambias el pañal y los acuestas. Luego entras a las cinco con la merienda y un par de horas más tarde, con la cena. Sólo en esas doce horas entras cuatro veces. Y fuera de esas horas siempre abres la puerta para ver cómo están, comprobar que no se hayan resbalado y estén incómodos. Si están bien, pues nada. Pero si ves que no, te vistes otra vez y entras para colocarlos bien.

¿Cuánto tiempo dedican a ponerse y quitarse los equipos de protección?

Mucho. Los primeros días sólo en eso se te iba mucho tiempo. Vestirse es fácil, te han dicho lo que tienes que ponerte y te lo colocabas, pero desvestirse... Nos poníamos una frente a otra y pensábamos qué nos teníamos que quitar antes, espérate que primero va esto... Era un poco caos porque habíamos ido un día antes de que abriera Ca na Majora a una charla para enseñarnos cómo se ponían y quitaban los epis. Luego ya le coges el truco y es rápido.

Se ha denunciado constantemente la falta de material de protección para los sanitarios. ¿Les ha faltado en algún momento?

Nunca. Siempre hemos tenido de todo. No sé cómo habrá sido en otros sitios o servicios. Veo en redes profesionales diciendo que no tienen esto, o aquello, pero aquí no. Creo, y esto es una opinión personal, que a veces queremos matar mosquitos a escopetazos. Depende del lugar se necesitan unas protecciones u otras. No es lógico que todo el mundo vaya con un buzo. No puedo hablar por otros sitios, pero a nosotros en ningún momento en el mes y pico que llevamos aquí nos ha faltado nada. Ni batas ni mascarillas ni gorros ni buzos ni nada.

Debe ser muy difícil comunicar a las familias por teléfono que su ser querido empeora.

Quienes hablan con las familias son los médicos. Ellos informan. Nosotras hacemos las videollamadas. Cada día les llaman y cuando empeoran les vuelven a llamar. La comunicación con los familiares es diaria y continua. Las familias siempre están sobre aviso respecto al estado de sus familiares. Se les dice que empeoran y que no se sabe cómo va a evolucionar. Cuando alguno ha fallecido, la familia estaba informada de que no se sabía cómo iba a terminar.

¿Cómo se gestiona la pérdida de un paciente?

Son los momentos más crudos. Sólo ha pasado una vez cuando estaba yo, con una de las pacientes. En Traumatología también fallece gente, pero no sé por qué, éstas, a mí, me han afectado más. Son nombres, no números de habitación. Como no hemos tenido tantos pacientes, los conoces mucho y eso hace que lo sientas más. Te da mucha pena, más de lo habitual. Con todo esto que está pasando estamos más sensibles a todo. Todo te afecta más. Llevo treinta años trabajando, no acabo de empezar en esto, y cuando ha fallecido alguno de los pacientes me ha afectado más de lo que yo pensaba que lo haría.

Supongo que ver que no se pueden despedir, que están solos, tiene que ver.

Sí. Con los últimos pacientes que fallecieron, no sé si se hizo en un caso o en dos, entró un familiar a despedirse. Le pusimos todo el equipo de protección y se pudo despedir.

Luego están las otras despedidas, con los aplausos y las pancartas cuando se curaban.

No sé cómo surgió eso, me perdí las primeras altas, estaba librando. Ahora lo de la pancarta es una norma. Primero se consiguieron radios para ponerles música a los pacientes. Ahora ya tienen televisión, pero al principio no y se les ponía la radio para que no se sintieran solos. Otra compañera pidió a la gente que enviara a su correo electrónico cartas, poesías y canciones para leérselas a los pacientes. Todos los que estamos aquí tenemos mucha ilusión y muchas ganas. Es un triunfo que un paciente tan mayor salga de allí y lo vivimos con mucho sentimiento. Es una alegría enorme.

¿Ve la luz al final de la pandemia?

Sí. Hay incertidumbre. No sabes cuánto tiempo vamos a estar aquí, depende de la ocupación. Cuando no haya pacientes cada uno volverá a su sitio.

¿Alguien, después de estas semanas, quiere cambiar su trabajo por esta parte más gerontológica de la atención sanitaria?

La mayoría estamos aquí de forma temporal. Es un trabajo muy bonito. Muy de equipo. Todos hacemos de todo, no hay enfermera, auxiliar o celador, todos damos de comer y aseamos. Se trabaja muy bien, muy a gusto. Creo que a la mayoría no le importaría quedarse, pero en principio todos lo vemos como algo temporal.

¿No se ha planteado aprovechar las vacaciones para irse con una ONG como enfermera voluntaria?

¿Sabes? Lo de irme con una ONG a algún país es algo que tengo pendiente desde que acabé la carrera, pero las circunstancias de la vida te llevan por otros sitios y no lo haces. Debo hacerlo ya porque si no, con más de 60 años, me dirán que dónde voy. A ver si algún verano o vacaciones puedo. Pero están mis hijos. Me gusta estar con ellos en vacaciones. Espero poder cumplir ese sueño en algún momento.

¿Cuál ha sido el mejor momento de estas semanas?

Pues el alta de la Eulària, la única paciente que se marchó en mi turno y que era la única totalmente autónoma que hemos tenido. La despedida fue muy emocionante. Muy bonito. Se la veía muy agradecida. Le pregunté si estaba contenta de irse y me contestó «bueeeno», como diciendo que aquí tampoco había estado tan mal. Y mira que en la residencia puede recibir visitas. Quizás lo dijo por educación... También cuando una de las pacientes te lanza besos o te da las gracias. Esos momentos parecen una tontería, pero son muy enriquecedores. Recuerdo a otra paciente que levantaba la mano porque me quería tocar. Me sabía mal rechazarla y la dejé que me tocara la cara. Luego me lavé bien con agua y jabón y ya está.

Y no se ha contagiado.

No. A ver, entre las gafas, la mascarilla, el gorro... Poco trozo pudo tocar. Luego me daba besitos. Eso me llegó al corazón. Me tocaba con una dulzura y un cariño... Te derrites. Esas pequeñas cosas que son tan absurdas son las que te dan la vida.

Vaya, que al acabar la jornada, se llevado a los abuelitos a casa, no dejaba de pensar en ellos.

Sí. Llegué con la intención de ayudar. Yo no sé hacer otra cosa que ser enfermera, sólo podía ayudar haciendo mi trabajo. Quería ayudar a los pacientes y las familias. Y lo he hecho. Pero tengo la sensación de que yo he recibido más a cambio. Más que lo que he aportado. Es grandísimo.