Una interna de Can Blai dada de alta da positivo en coronavirus

Una enferma de coronavirus dada de alta hace días en la Unidad de Media Estancia Ca na Majora ha vuelto a ser ingresada en esta unidad del Hospital Can Misses tras volver a dar positivo en Covid-19, según explicó ayer el Área de Salud de Ibiza y Formentera. La mujer, residente en Can Blai, había dado negativo en dos pruebas diferentes realizadas con una semana de diferencia, tras lo que se la dio por curada y regresó de nuevo a la residencia. «Tras la aparición de sintomatología leve», indicaron desde Salud, se le volvieron a realizar los tests, que dieron positivo, por lo que la ingresaron de nuevo en Ca na Majora.

El portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Balears, Javier Arranz, señaló que, según investigaciones realizadas en Corea esto es «bastante normal». El experto calificó de «comprensibles» las dudas que el regreso de esta paciente al hospital puede generar y explicó que esto sucede porque el virus no desaparece de un día para otro del cuerpo sino que «se va eliminando por fases». Esto, indicó, puede hacer que las pruebas puedan volver a dar positivo después de varios negativos. «Esto no significa que sea una nueva infección», indicó Arranz antes de señalar que, de momento, hay desconocimiento respecto a la inmunidad y a su alcance en las personas que ya han pasado por la enfermedad. Por este motivo, Salud no considera este caso un nuevo contagio, de manera que el número de diagnósticos confirmados en las Pitiusas de Covid-19 es de 163, los mismos que 24 horas antes.

Entre éstos hay que contabilizar 116 curaciones, una de ellas en las últimas horas, un alta de la Unidad Volante de Atención al Coronavirus (UVAC), que en estos momentos atienden en sus casas a siete enfermos, uno de ellos en Formentera.

A esta alta de la UVAC de la sanidad pública hay que sumar dos en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, no contabilizadas aún por la conselleria balear de Salud, ya que, según el centro privado, se produjeron después de la hora establecida para notificar la situación de los pacientes. Es decir, que aunque según los datos oficiales hay 35 casos activos, es decir, en tratamiento, a última hora de la tarde de ayer eran 33. Estas dos altas se sumarán al cómputo oficial en la próxima actualización de los datos. Así, en la Policlínica queda ya ingresado únicamente un enfermo de coronavirus en la Unidad de Cuidados intensivos (UCI). El centro señaló ayer que a pesar de que no queda ningún contagiado ya en planta, «mantendrá esta zona preparada para posibles casos de Covid-19 en los próximos días». «Todas las áreas del hospital, así como centros de consultas externas han sido desinfectados exhaustivamente y se han adaptado a los protocolos de Sanidad para atender con la máxima seguridad», continúa el centro.

Desde el Área de Salud señalaron ayer que en estos momentos se cumple un mes exacto sin que haya sido necesario ingresar a ninguno de los pacientes en la UCI por un empeoramiento de su estado. En estos momentos hay cinco pacientes hospitalizados en unidades de críticos, cuatro de ellos en el Hospital Can Misses, que ya ha cerrado como recursos para atender pacientes con Covid-19 la Unidad de Reanimación y Postanestesia (URPA), donde estaban ingresados enfermos críticos con otras patologías, y el bloque quirúrgico, que se había habilitado para los enfermos críticos menos graves con el virus.

También se han recuperado las dos zonas separadas de la UCI: la A para enfermos con Covid-19, donde en estos momentos están los cuatro ingresados, y la B para todos los demás.

Arranz detalló ayer que en las últimas horas en Balears se han contabilizado ocho casos nuevos de coronavirus, con lo que ya suman 1.929 diagnosticados hasta el momento. De ellos, 383 permanecen aún activos y 201, desgraciadamente, han fallecido. El experto indicó que la situación «aún es complicada» y que en las próximas semanas seguirán diagnosticándose casos, por lo que pidió a la población que sigan manteniendo las medidas de precaución «para no tener que dar marcha atrás»: distancia entre las personas «y una buena higiene de manos».