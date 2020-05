El Govern aprueba una partida de 8,8 millones a ayudas al alquiler para 2020

El Consell de Govern ha autorizado hoy el gasto de 8.836.000 euros para destinar a la convocatoria ordinaria de ayudas de alquiler de 2020 que la Conselleria de Movilidad y Vivienda prevé publicar a finales de este mes de mayo.

El adelanto de la convocatoria de ayudas de alquiler de 2020 se hace paralelamente al pago de las ayudas de 2019 -que ya se está llevando a cabo- y que se ha avanzado este año respecto del plazo habitual de abono, con el objetivo de que este dinero llegue lo antes posible a las familias en unos momentos especialmente complicados por la crisis de la COVID-19.

La previsión es completar el pago de las ayudas de alquiler de 2019 durante este mes de mayo. Entre abril y mayo, se habrán pagado ayudas por valor de 9 millones de euros a unas 5.000 familias. La convocatoria de 2020, a la cual hoy el Consell de Govern ha dado luz verde, aportará casi 9 millones de euros más.

La convocatoria de ayudas para pagar el alquiler de 2020 tiene un presupuesto de 8.736.000 euros del Plan Estatal de Vivienda y otros 100.000 euros de aportación autonómica para cubrir los alquileres de hasta 900 euros en aquellos municipios en los que el alquiler mediano no llegue a esta cantidad (y que el Estado no cubre). Las ayudas de alquiler suponen recibir el 40% del precio del alquiler si se cumplen determinados requisitos como, por ejemplo, el de no superar determinados ingresos (aproximadamente de 23.000 euros anuales), que se concretarán en las bases del concurso.

El próximo mes de junio se convocará también una línea de ayudas específicas para personas afectadas por la crisis de la COVID-19.

El Govern de les Illes Balears prevé destinar aproximadamente 20 millones de euros en ayudas directas a las familias para pagar el alquiler en este ejercicio.

La Conselleria de Movilidad y Vivienda ha puesto a disposición de la ciudadanía una línea de información telefónica gratuita (900 107 920) en la cual se asesora sobre todas las ayudas a las que se puede acoger y se informa del estado de tramitación de las ayudas del Govern. En esta línea se dará información sobre la nueva convocatoria de ayudas de 2020.