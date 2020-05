Confinado en el Pacífico

Un joven ibicenco vive el periodo de confinamiento en un buque mercante en altamar. Tras más de siete meses embarcado, cuando su contrato finalizaba al medio año, el cierre de fronteras y los protocolos de seguridad que prohíben a la tripulación bajar a tierra en cualquier de los países con los que trabajan le impiden regresar a Ibiza con su familia.

«Estamos en latitud 175º oeste en medio del Pacífico. Vamos rumbo a las islas Aleutianas», explica el ibicenco Toni Roig desde un buque mercante en el que lleva siete meses. Para él son las 23.30 horas [13.30 hora española] y es uno de los pocos momentos en los que la conexión es suficientemente buena para recibir llamadas. «A esta hora la mayoría de la tripulación está descansando, por lo que la señal de wifi no está saturada», comenta. Embarcó en octubre de 2019 con un contrato de seis meses, como parte de sus prácticas para finalizar el grado en Náutica y Transporte Marítimo que cursa en la actualidad.

«Embarqué con mucha ilusión y ganas de aprender, como siempre. Todo ha ido muy bien, hasta que el coronavirus apareció en China», comenta. La embarcación en la que trabaja transporta químicos para la industria textil y durante el mes de enero, con la crisis del Covid-19 gestándose en todo el mundo, pusieron rumbo al país asiático. «Todo el mes de enero fue normal. No le dábamos mucha importancia porque pensábamos que era un simple resfriado o un tipo de neumonía. Pero a medida que aumentaban los casos, comenzaron las restricciones en el trabajo», recuerda el joven, de 23 años.

Desde ese momento, la tripulación tiene prohibido el acceso a tierra y son muy pocas las personas autorizadas a subir a la embarcación, para evitar contagios. «Incorporamos los protocolos de seguridad y empezamos a guardar la distancias y a usar mascarillas, guantes y gel desinfectante», continúa.



Sin cambios de personal



Tras abandonar China pusieron rumbo a Taiwán, donde debían haber hecho un relevo del personal de entre cinco o seis trabajadores. «Pero no se hizo. Las autoridades exigían que si alguien bajaba del barco debía pasar previamente 14 días en cuarentena porque veníamos de China. Pero teníamos que seguir trabajando, así que nos fuimos», explica el ibicenco. Y el trabajo continuó [y continúa] con los mismos tripulantes. A mediados de febrero, Roig envió una carta a la compañía con la que trabaja para solicitar su desembarco en EE UU, el puerto al que se dirigían, ya que su contrato ya había expirado.

«Tampoco pude desembarcar. El empleado que me iba a sustituir no tenía la documentación necesaria para subir a bordo, así que me tuve que quedar en el barco», comenta. Y pusieron rumbo nuevamente al ojo del huracán: China.

Poco tiempo después, España impuso el estado de alarma y cerró fronteras, al igual que otros muchos países. «La idea de volver a casa cada vez era más lejana», lamenta. Desde entonces, los tripulantes han ido endureciendo las medidas de higiene y seguridad dentro del barco, y nadie puede subir ni bajar del mismo, a excepción de algunas autoridades o en situaciones excepcionales. «En torno a enero, uno de mis compañeros tuvo algunos síntomas, así que tuvo que estar 14 días encerrado en su cuarto por precaución», recuerda. Aunque la compañía ha extendido su contrato para que el joven disponga de cobertura y de toda la documentación en regla estando en altamar, las semanas se suceden y nada cambia, y los trabajadores cada vez están «más y más cansados». «El 90% de las mercancías mundiales se transportan por vía marítima. Ahora son más necesarias de nunca, por eso se considera un trabajo esencial y por eso seguimos trabajando. Pero necesitamos hacer relevos entre nosotros para poder seguir cumpliendo con nuestra obligación», asegura el joven, que cada día habla con su familia para tranquilizarles. «Tengo muchas ganas de volver a casa y de verles», añade.



Buenas noticias



De momento, las últimas noticias brindan algo de esperanza, ya que desde el pasado 29 de abril, el Gobierno de España permite realizar cambios de tripulaciones internacionales en buques extranjeros. Es decir, a través de España pueden embarcar y desembarcar los trabajadores que lo necesiten, a pesar del cierre de fronteras, así como hacer parada en el camino de regreso a sus respectivos hogares.

«Pero si no hay más países que lo hagan no sirve de nada. Necesitamos que al menos autoricen los desembarcos para cambiar el personal y que algunos podamos irnos a casa, igual que miles de marinos que se encuentran actualmente en la misma situación», solicita. Mientras tanto, las horas de trabajo y estudio, así como el tiempo libre entre películas o sesiones de karaoke con sus compañeros, las pasará lejos de casa. Al menos, dice, están todos bien de salud y, ¿quién mejor que ellos para soportar una cuarentena en un espacio limitado?.