El PP asegura que "Ruiz ha sumido al Ayuntamiento de Ibiza en el conflicto permanente"

El portavoz del Grupo popular de Vila, José Vicente Marí Bosó, ha manifestado esta mañana "a raíz del enésimo conflicto originado por Ruiz y su concejal de Recursos Humanos Estefanía Torres con los trabajadores de la Policía Local, que el desgobierno de Ruiz ha sumido al Ayuntamiento en el conflicto permanente". En este sentido, ha explicado en una nota de prensa que "desde el inicio de legislatura faltan plazas de personal en todos los departamentos -aunque de personal a dedo no faltan, porque cualquier momento les vale para nombrarlos- y sin embargo, Ruiz no sabe qué hacer más que excusarse. La Relación de Puestos de trabajo, que no satisface a nadie, la tiene en un cajón por inaplicable. No ha atendido a nada de lo que el PP le ha propuesto en los plenos para mejorar la situación laboral de los trabajadores municipales porque su soberbia se lo impide y, en materia laboral, hemos ido de conflicto en conflicto".

"Propusimos que hiciera oferta de empleo público con creación de nuevas plazas y no nos hizo caso y hoy, pese a que Ruiz pretendió colgarse la medalla de las 35 horas, los pocos funcionarios de los departamentos están haciendo más horas que un reloj y sin ninguna consideración. Dijimos que no engañaran a los funcionarios con las 35 horas y luego les exigieran hacer más horas para aguantar los servicios y no solo hicieron eso sino que en el caso de la Policía Local ni se las han pagado de enero a abril. En realidad, hasta dudamos que Ruiz sepa las horas que hacen los funcionarios de la administración municipal después del tremendo lío que ha montado" ha destacado Marí Bosó.

Para el portavoz popular "la situación es más insostenible si cabe, en el departamento de policía local la concejal Estefanía Torres engañó a los funcionarios de Policía con el convenio de mayo de 2019, luego Ruiz Mostazo actuó negligentemente al no convocar la mesa de negociación en noviembre y a Ruiz no se le ocurre otra cosa que retirar las competencias a esta última para devolverlas a la primera, que ha vuelto para seguir montando líos, sin pagar las horas trabajadas por los policías de enero a abril y exigiéndoles que trabajen 37,5 en lugar de las 35 horas del convenio. Y para colmo, Torres presentó al Pleno de abril el acuerdo de modificación del convenio, con informes desfavorables de intervención y del departamento jurídico, con el pretexto de la paz social. En nuestra opinión, la paz social y ela son incompatibles por definición y ya hemos visto que han bastado 7 días para volver a tener un conflicto, ahora a cuenta de la planificación de servicios pretendiendo engañar nuevamente a los funcionarios."·

"Lo que tiene que hacer Ruiz, si quiere escucharnos, es en primer lugar, retirar las competencias en recursos humanos a la concejal Torres y designar a algún concejal competente si es que lo encuentra. Y en segundo lugar, realizar una auditoría de recursos humanos con medios propios y la participación directa de los empleados municipales, que nos permita conocer las condiciones de trabajo en los distintos departamos, nuestras fortalezas y debilidades para a partir de ahí adoptar decisiones, modificar la Relación de Puestos de Trabajo, poder convocar traslados y definir una oferta de empleo público con creación de nuevas plazas que nos permitan cubrir los servicios. Todo ello para salir del desgobierno en el que tiene sumido al Ayuntamiento" ha concluido el portavoz municipal.