Alberto Hernández: «En toda la patogenia del coronavirus el uso del ozono es positivo para el paciente»

El 4 de abril la clínica privada de Ibiza se convirtió en la primera de España en tratar con ozonoterapia a un paciente con coronavirus. El doctor Alberto Hernández defiende su uso por la capacidad «viricida» y antiinflamatoria del ozono.

El especialista en Anestesiología y Reanimación de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y doctor cum laude por la Universidad Autónoma de Barcelona, Alberto Hernández (Madrid, 1970), explica en una entrevista telefónica en qué consiste la ozonoterapia.

¿Por qué la Policlínica decidió tratar con ozonoterapia a pacientes con coronavirus?

Los pacientes con coronavirus suelen empeorar entre los 6 y 8 días después de infectarse, ya que el virus invade un mayor número de células y se multiplica. Nosotros estamos familiarizados con el ozono médico porque lo usamos en la Unidad del Dolor desde hace años. Cuando todo esto empezó, esta crisis sanitaria, ya conocíamos sus beneficios, por lo que planteamos en la Policlínica la posibilidad de aplicarlo a algún paciente para comprobar si era efectivo. Tras valorarlo el comité de infección por Covid-19 de la clínica autorizó para que se administrara en uno.

¿Cómo se aplica el tratamiento de ozonoterapia?

El ozono es un gas que se obtiene por un generador de ozono médico. Es una máquina que utiliza una bombona de oxígeno para obtenerlo, cuando sacamos esa mezcla tenemos al menos un 95% de oxígeno y un máximo de 5% de ozono. Se puede administrar por diferentes vías y nosotros hemos elegido la endovenosa, que es administrarlo a través de una vena, se introduce en un frasco un poco de sangre que obtenemos del enfermo, y la mezclamos con el gas que obtenemos del generador de ozono, una vez mezclada se la reintroducimos al paciente. Cuando le añades el ozono a la sangre que hemos sacado, que tiene un color oscuro, adquiere un rojo intenso. El ozono reacciona inmediatamente con la sangre en la botella y los efectos biológicos que va a causar en el organismo se deben a mecanismos bioquímicos o reacciones secundarias. El ozono no es tóxico, la única ruta que no podemos emplear para administrarlo es la vía respiratoria porque es muy irritante. Por las demás rutas es terapéutico.

¿Y cómo actúa en los pacientes con coronavirus?

Se conoce que el coronavirus afecta a los pulmones, donde puede provocar una hiperinflamación porque se liberan unas sustancias llamadas citoquinas inflamatorias. El ozono contrarresta esa inflamación liberando citoquinas antiinflamatorias. Además sabemos que la sangre se estanca, no fluye bien, los glóbulos rojos se pegan y pueden formar trombos o microtrombos, de lo que está muriendo mucha gente. El ozono, a nivel de la sangre, consigue una mejor circulación de estos glóbulos rojos y consigue que se oxigenen más los tejidos mejorando la hipoxia que sufren estos pacientes.

¿Y cuál es su efecto sobre el propio virus?

Un virus no es considerado un ser vivo, no es como una bacteria porque no tiene mecanismos propios para reproducirse y necesita invadir las células del organismo para poder hacerlo. En este caso se le llama coronavirus porque tiene una corona (que en medicina llamamos cápsula o capside) la cual tiene unas proteínas, denominadas 'S', que se ha visto que son fundamentales para la invasión del virus. Estas proteínas (formadas por aminoacidos) son muy ricas en cisteína, un aminoácido muy sensible a la oxidación, pues bien el ozono es el mayor oxidante que existe y por eso se usa como desinfectante al actuar contra todo tipo de microbios. Ese poder oxidante que el ozono posee podría degradar las proteínas de la cápsula e impedir así que el virus siguiese invadiendo células del organismo. Por ello, el ozono puede tener un efecto viricida directo contra el coronavirus. Es importante comentar que nuestras células de defensa generan de manera natural ozono para defenderse de agentes microbianos contra la infección.

Por tanto, ¿el ozono actúa contra todos los efectos negativos del virus?

En toda la patogenia del virus descrita anteriormente (inflamación pulmonar, estancamiento de la sangre con formación de trombos, la hipoxia y el efecto directo contra el virus) la aplicación del ozono es positiva para el paciente.

De hecho, el primer paciente tratado con ozonoterapia de España manifestó que «gracias al ozono» lo podía contar. ¿Por qué la Policlínica lo estrenó con este enfermo de coronavirus?

Es un paciente que había estado en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y que se había deteriorado muy rápido tanto analíticamente como clínicamente, al que se le iba a sedar y conectar a ventilación mecánica. Con el paso del tiempo, hemos aprendido que cuanto más se intubaban los pacientes peor pronóstico tenían. Por ello, decidimos ofrecerle a este paciente esta alternativa, ya que por su mal estado creíamos que podría beneficiarle. La primera sesión la tuvo a las 13 horas y a las 16 horas ya se encontraba clínicamente mejor.

¿Se aprecia tan rápido la mejoría de un paciente tras administrarle ozono?

Esta respuesta fue muy espectacular, estamos contentos, ya que a la respuesta clínica le siguió la analítica y de pruebas de imagen, por lo que cualquier profesional interesado en este tratamiento podría constatarlo. Sin embargo, la medicina es estadística y la evidencia científica se mide por los ensayos clínicos, por lo que para corroborar los resultados necesitamos un ensayo clínico multicéntrico, estamos esperando la autorización para comenzarlo.

¿Cuál ha sido la evolución de los pacientes de la isla tratados con ozono?

Cuanto más pronto se realiza el tratamiento, mejor respuesta y más rápida. Si tienes pocos invasores, tu organismo empieza a luchar contra ellos y hemos visto que cuanto más precoz lo hagamos, mejor. Hace unos días operamos a un paciente que resultó ser asintomático en coronavirus. Vino por una emergencia digestiva, en la clínica se le hace el test a todos los pacientes para seguridad de todos, por lo que eso nos permitió detectar que era positivo pese a que no tenía ningún síntoma. Tras ser intervenido quirúrgicamente, comenzó a empeorar a las 24 horas con signos clínicos de infección por coronavirus que no había mostrado previamente. Entonces se decidió administrarle ozono y en dos días mejoró y se paró la infección del virus.

¿Cuántos enfermos de Covid-19 han recibido este tratamiento en España?

Que sepamos, en España unos 17 y todos en clínicas privadas. En Italia, ya hay unos 76 tratados con muy buen resultado, por ejemplo en pacientes intubados el 62% pudieron extubarse solo tras cinco sesiones de tratamiento con ozono.

¿Cuántos hospitales de España, aparte de la Policlínica, han solicitado llevar a cabo este ensayo clínico multicéntrico?

Somos ocho los hospitales interesados y todos son universitarios. Hay de Madrid, Castilla León, Navarra, Galicia y Cataluña. En la situación actual de pandemia que estamos y pensando en un posible rebrote en el futuro, este tratamiento ayudará a los pacientes atascados en las UCI que no evolucionan y a los que están conectados a un respirador. Actualmente, estamos en un bucle, ya que pese al interés mostrado por muchos profesionales médicos, los comités éticos no nos han autorizado.

¿Por qué no les han concedido dicho permiso?

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) nos comunicó inicialmente que no era competente para ello, ya que el ozono no es considerado un fármaco y por tanto no tenían nada que decir al respecto. Estamos esperando una nueva comunicación de la Aemps tras presentar las alegaciones pertinentes, puesto que recientemente sí se pronunció y de manera positiva sobre el uso de ozono endovenoso en otro ensayo para tratar afecciones del corazón que no mejoraban con tratamiento médico, por lo que somos optimistas al respecto.

Hay médicos que consideran que no se usa la ozonoterapia por desconocimiento más que por falta de evidencia científica, ¿comparte esta opinión?

Hay una falta de conocimiento de los profesionales médicos. A la ozonoterapia le pasa un poco como le ocurrió en el pasado al óxido nítrico, al que también se le catalogaba de tóxico, y hoy en día la viagra, por ejemplo, se debe a su descubrimiento. El ozono en la actualidad cuenta con muchas publicaciones sobre sus beneficios. Investigar con un gas es complicado, pero sí que hay evidencia científica sobre su uso. Aún así, hemos recibido muchas críticas de profesionales médicos, aunque ninguno ha llamado para discutir las divergencias. Ante esta situación, ¿qué hacemos: nos callamos pese a disponer de un método que funciona y que es barato? Cualquier hospital con un generador médico de ozono, homologado por la UE, podría ofrecer este tratamiento y salvar muchas vidas.

Al ser Ibiza pionera en la aplicación del ozono en pacientes con coronavirus, ¿el Govern se ha interesado por el tratamiento?

Presentamos el ensayo clínico en el registro de ensayos clínicos de Balears, ya que nos contactaron solicitando información. Creo que esta semana tendremos la aprobación del Comitè d'Ètica de la Investigació de Balears o un dictamen favorable de la Aemps. Nosotros vamos a seguir peleando aunque sea para salvar una sola vida. Pensamos que una vez se introduzca en algún hospital público, lo pruebe y vea los resultados ya no hará falta convencer a nadie. Yo no vendo ozono, simplemente veo que hay gente que se muere y que se puede beneficiar de una terapia que no cuesta apenas nada y que carece de efectos secundarios. Si quieren evidencia científica, que nos dejen demostrarla. La medicina es así: un tratamiento puede curar a 20 personas, pero no se aplicará si no se aprueba, ya que depende de la estadística.

¿Ha dicho que el ozono no tiene efectos secundarios?

El ozono no tiene ningún efecto secundario, la mala praxis y su uso por no profesionales han llevado en el pasado a que ocurriese alguna complicación, pero el ozono es seguro. En cambio, la cloroquina sí que tiene graves efectos secundarios y se aplica sin contemplaciones. Las corticoides también están en entredicho porque reducen la inflamación pero disminuyen el sistema inmune, mientras que el ozono tiene capacidades viricidas y es un antiinflamatorio potente. Modula todo el sistema inmune. Ninguno de los fármacos que se utiliza contra el virus ha demostrado evidencia alguna para ser curativo, pero se han autorizado de inmediato pese a sus efectos secundarias brutales.

¿Ibiza puede liderar el impulso del ozono?

Ibiza y la Policlínica han sido pioneros en suministrar ozono a los pacientes con coronavirus gracias a un maravilloso equipo, que fue capaz de organizar todo esto en un tiempo récord, y también a lo innovador que es el doctor [Francisco] Vilás [CEO del Grupo Policlínica], a quien le pareció una terapia potencialmente positiva y que lo confirmó por el resultado que se vio en los pacientes. Cuando pruebas algo y ves un cambio brutal en el paciente sabes que has dado con la clave. Pero somos un hospital pequeño en una isla pequeña. Cuando un hospital público con 1.000 camas pruebe la ozonoterapia todo será más fácil, pero sí, siempre quedará que el Grupo Policlínica fue el pionero.

¿Qué otras aplicaciones tiene el ozono en la medicina?

Aunque se utiliza desde hace muchos años, el ozono médico está autorizado por el Ministerio desde el 2011 pero no como un fármaco, sino como tecnología sanitaria. Entre el 30-50% de hospitales españoles tienen un generador de ozono y la mayoría lo utilizan, como empezamos nosotros, en las Unidades de Dolor. En Neurocirugía ha demostrado que es más beneficioso que los corticoides en las hernias discales, en Ginecología se usa en infecciones vaginales que no mejoran con otros tratamientos y en Traumatología en vez de infiltrar corticoides en una rodilla o un hombro se puede usar ozono.