Una paciente dada de alta en Ibiza vuelve a Can Misses al dar de nuevo positivo en Covid-19

Una paciente de Ca na Majora que había recibido el alta tras dar dar negativo en dos pruebas consecutivas ha vuelto a ser ingresada en el viejo Can Misses, tras marchar a la residencia de Can Blai, donde reside, al volver a dar positivo en Covid-19. Su estado es "leve", según el Área de Salud de Ibiza y Formentera. El portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Balears, Javier Arranz, ha indicado que, según los resultados de estudios realizados en Corea esto puede ser "bastante normal" y que no se trataría de una nueva reinfección sino de "falsos positivos" en las pruebas realizadas ya que el virus "se va eliminando a fases del cuerpo".

En las últimas horas, además de este reingreso se ha dado una nueva alta de uno de los ocho pacientes que ayer se encontraban en sus casas en seguimiento por los profesionales de las Unidades Volantes de Atención al Coronavirus (UVAC), de manera que en estos momentos hay siete en esta situación. También quedan aún 35 enfermos activos, es decir, en tratamiento, los mismos que 24 horas antes. Quedan 28 hospitalizados, cinco de ellos en unidades de críticos.

El Hospital Can Misses ha empezado a recuperar las zonas que había destinado de forma temporal a la atención a pacientes con coronavirus debido a la caída de los casos en las últimas semanas. Así, se ha restablecido la Unidad de Reanimación y Postanestesia (URPA), donde hasta ahora se atendía a los pacientes críticos sin Covid-19. Estos han regresado a la zona B de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital ibicenco, que vuelve a estar dividida en dos espacios separados y aislados. En la zona A siguen los enfermos contagiados, que en estos momentos son cuatro. De la misma manera, el hospital ha cerrado también el bloque quirúrgico, que había habilitado para atender a estos pacientes, en el caso de que fuera necesario.



Problemas para el estudio de seroprevalencia



El portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Balears, Javier Arranz, ha reconocido este mediodía que está habiendo problemas en las Pitiusas para hacer las pruebas del estudio de seroprevalencia impulsado por el Ministerio de Sanidad, ya que algunas de las familias contactadas se están negando.

Arranz ha recordado que estas pruebas servirán para conocer la población real afectada por el coronavirus en Ibiza y Formentera y, además, ha confesado que le cuesta entender que la gente se niegue a estas pruebas cuando "hace semanas que lo han estado pidiendo". Entre los motivos por los que se están negando a someterse al estudio el experto apunta a que algún miembro de las familias se niegue aunque los demás quieran hacérselas, el miedo a las agujas o el hecho de que se tengan que someter a las pruebas en tres ocasiones diferentes con un periodo de tres semanas entre una y otra.