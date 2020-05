Dueños de barcos acuden a los puertos a comprobar el estado de sus embarcaciones en Ibiza

Tras casi dos meses en silencio, los pantalanes del Club Náutico de Ibiza vuelven a la vida poco a poco entre los pasos de los trabajadores del centro y los propietarios de las embarcaciones que, desde el martes, pueden acceder a las instalaciones una hora al día, de 8 a 20 horas. «Tenía ganas de venir a ver cómo estaba. Ha habido días de mucho viento y, claro, te preocupas», confiesa Paco Ortiz, propietario de 'Alipa 2'.

Emilio Ruiz saluda sonriente desde la portería del Club Náutico de Ibiza a los socios que, ataviados con mascarillas y guantes, en su mayoría, acuden a ver el estado de sus embarcaciones. «Van viniendo a lo largo de la mañana, sobre todo. Igual que ayer», comenta Ruiz. A las 11 horas, la ficha en la que debe inscribirse todo aquel que acude, según el protocolo establecido durante la desescalada, ya contaba con 23 nombres. «Ayer vinieron unas 40 personas», confirma el portero. Identificación, nombre de la embarcación y hora de entrada para calcular el tiempo en el que podrán permanecer en sus barcos (60 minutos) durante la visita. (Ver galería de imágenes)

'Alipa 2', la embarcación de Paco Ortiz, aguarda en silencio la esperada visita de su dueño. «Alipa es por Alejandro, Isabel y Paco. Mi hijo, mi mujer y yo», comenta el propietario. La última vez que acudió al club fue dos días antes de que el Gobierno estableciese el estado de alarma. «Y ya no pude venir más», lamenta. Sin expectativas de que un confinamiento como el vivido pudiese suceder, Ortiz dejó el barco «de cualquier manera» porque pensaba que podía volver «al día siguiente a revisarlo». Ahora, dos meses después, las consecuencias son notables, aunque podrían ser mucho peores.



15 años juntos



Afincado en Ibiza desde hace más de 40 años, este amante del mar confiesa que acude al club entre dos y tres veces a la semana. «Vivo cerca y me gusta, a veces vengo solo para pasar el tiempo porque siempre hay algo que hacer. Limpiar, revisar...», relata. Tras casi dos meses lejos de 'Alipa 2', su compañero marino desde hace 15 años, confiesa haberle echado de menos. «He echado de menos venir a ver cómo va. Este confinamiento nos ha roto todas las rutinas... Además, siempre te queda algo de preocupación. Ha habido días de mucho viento y sabía que los amarres no estaban muy bien cogidos», explica mientras señala los lugares en los que la popa de la embarcación se ha golpeado con el pantalán.

«Ahora habrá que ir reparando los daños poco a poco, aunque no han sido muchos. Parece que toda la parte eléctrica está bien», agrega aliviado, mientras confiesa desconocer exactamente cuándo podrá sacar de puerto la embarcación, ya que van cambiando las normas «continuamente».

A escasos metros de encuentra Carlos Ferrer, propietario de 'Cakus', que limpia con mimo la cubierta de su llaüt. El capitán explica que antes de acudir a comprobar el estado de la embarcación, lo que más le preocupaba era la batería. «Pero no he tenido ningún problema y el motor también se ha puesto en marcha a la primera», comenta.

Precisamente, fue ese miedo el que le hizo enterarse del protocolo a seguir para poder sacar el barco del puerto en modo de «prueba». «Hay que llamar a la policía, solicitar un permiso y ponerse a la cola para que te asignen un turno», explica el propietario, que ha preferido esperar a que le dejen utilizar la embarcación, confía, el lunes. «Ha sido un poco durillo no poder venir, se echaba mucho de menos», confiesa Ferrer.



«Una temporada difícil»



'Defender' es otra de las embarcaciones que ha recibido visita. En ella, Toni Torres, trabajador de una empresa náutica, lleva a cabo una revisión a fondo para comprobar el estado en el que se encuentra. «Salvo que estaba sucio, todo está bien. No ha sido mucho tiempo, los barcos aguantan», asegura el experto, para el que la temporada se augura bastante complicada debido a las pocas expectativas de turistas.

En el otro lado del club, Sebastián Vidal, director de la Escuela de Vela del Club Náutico de Ibiza, lleva a cabo tareas de mantenimiento y limpieza de los Optimist junto a dos de sus trabajadores. «Durante la cuarentena hemos estado ayudando en el club a hacer tareas de seguridad y mantenimiento de las embarcaciones, y ahora estamos decidiendo si el inicio del curso de vela se pospone del 22 de junio al 2 de julio», informa Vidal.

De momento, el proceso de inscripciones que comenzaba el 2 de mayo, ha sido aplazado. «No sabemos si vamos a tener que hacer cambios en los horarios o reducir el volumen de alumnos por curso, por eso hemos decidido esperar un poco a ver cómo evoluciona todo», añade el responsable del club, que opina que el volumen de inscripciones de este año será menor, debido al gran número de personas sin trabajo que hay en la isla. «Si los padres no tienen trabajo ni ingresos se quedarán en casa con los hijos durante las vacaciones y no tendrán (o podrán) inscribirles en actividades. Además, también hay muchos alumnos que vienen de fuera a pasar la temporada y este año no se sabe si podrán venir», concluye.

Dudas, incertidumbre y ganas de volver a la normalidad en el ambiente náutico, donde 'Alipa', 'Defender', 'Cakus', 'Nerea', 'Luca', 'Marianne', 'Electric Lady', 'El Corso' y 'Ares', entre otras muchas embarcaciones, aguardan impacientes su reencuentro con las olas.