«El confinamiento nos ha permitido reordenar nuestras emociones»

La especialista de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario explica en esta entrevista cómo afecta el confinamiento a la población. No todos los efectos de este largo periodo de semiaislamiento tienen por qué ser negativos. Ruiz Cano, que tiene su consulta en el Vila Park, destaca, entre otros sentimientos positivos, la solidaridad que se ha generado entre la población.

La psicóloga de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario Ana María Ruiz Cano (Granada, 1980) contrapone lo malo y lo bueno del confinamiento. Lo mejor, la solidaridad que se ha generado. Lo más preocupante, el miedo.

Desde el punto de vista psicológico, ¿tiene el confinamiento algún efecto positivo? ¿Qué enseñanza se puede extraer de todo esto? ¿Nos ha permitido ver las cosas de otra manera?

Yo creo que sí, porque nos ha ayudado a reordenar emociones y a mejorar un poco el ánimo; de manera que, por ejemplo, en los adultos se ha potenciado mucho la solidaridad. Ha quedado clara un poco la idea de que no estamos solos, sino que vamos juntos, todos a una.

¿Casi dos meses de confinamiento podrían también revelarnos que, tal vez, las rutinas que llevamos pueden ser un poco absurdas, demasiado rápidas y costosas como para disfrutar de nuestros allegados y de la vida en general?

Sí, desde luego que sí. El ejemplo más claro lo estoy viendo en los niños. Van al colegio y a un montón de actividades extraescolares, y los padres siempre detrás, para que les pueda dar tiempo a llegar a todos los sitios. Quieras que no, este parón ayuda mucho a los niños a jugar más y a estar más con los padres, a fortalecer vínculos. A parar un poco, y a pensar en lo que realmente debemos valorar, que igual no es tanto el trabajo, y que deberíamos dejar de lado el estrés de ir corriendo de un sitio para otro. Ahora, para relacionarnos, tenemos la limitación de las distancias, de no poder estar con la gente que queremos, y todo eso está haciendo que valoremos las relaciones mucho más.

Y en cuanto a lo más pernicioso, ¿cuáles son los efectos más graves del confinamiento en niños y adolescentes?

Sobre todo los estados de estrés y ansiedad que se han podido dar en casa. De la misma manera que podemos valorar que se han fortalecido vínculos, también está claro que, al pasar tanto tiempo encerrados con las mismas personas, pues quieras que no estamos más irascibles, y eso puede aumentar el estrés. En los niños y adolescentes, sobre todo, se pueden dar momentos de rabia, incertidumbre, miedos...

Algunos niños echan mucho de menos a sus amigos del colegio, ¿cómo se supera esto?

Cada niño es un mundo. Depende de caracteres. Aún estamos por enfrentarnos a la nueva situación (una vez que ya ha comenzado la desescalada), y cada niño lo puede llevar de manera muy distinta. Ahora hay que tomar las medias necesarias, la distancia, las mascarillas... Aún es pronto para entender cómo van a ser las cosas... Hay que mantener la distancia social, pero si llevamos mascarilla, y cuando todo esto termine se irá normalizando la situación y ya nos podremos abrazar, estar en grupo, pero dentro de la prevención: mascarillas, lavarse las manos, tener más cuidado si se advierten síntomas... Y muy importante: no tener miedo, porque realmente eso nos paraliza. Últimamente se está hablando mucho del síndrome de la cabaña, y va un poco por ahí, por la incertidumbre, por el miedo a contagiar a otros. Y eso igual lo que hace es que nos quedemos en casa y no nos relacionemos. Eso no es lo que realmente necesitamos, porque somos animales sociales. Necesitamos esa relación con los demás.

Con este largo periodo de semiaislamiento, ¿qué se refuerza más, el individualismo o la colectividad?

Se está fortaleciendo mucho la colectividad, porque los vecinos se apoyan entre sí, la gente intenta apoyar a los trabajadores de los supermercados, al personal sanitario, a todos los que están ahí. También intentamos mantener las distancias para cuidar a la gente que es más vulnerable. La colectividad se ha potenciado, pero siempre hay quien va más por el camino de la individualidad: vemos a algunos que salen sin tener que salir.

Gente poco solidaria.

Pero quiero remarcar que realmente son los menos, porque creo que hay mucha gente que se ha volcado y ha demostrado que hay mucha solidaridad.

Y las personas mayores, ¿cómo han afrontado la situación?

Creo que igual lo ven todo con un poco más de miedo por ser un grupo de riesgo. En las consultas se ha notado también. Hay gente que ha preferido no venir y se ha hecho por teléfono.

Y el miedo a la situación económica, ¿cómo está afectando?

Es un problema muy grave. Igual ahora la gente está mas pendiente del tema económico que del Covid-19. Es un problema, porque perdemos el miedo al virus y lo relegamos a un segundo plano, por detrás de la economía, y puede haber un repunte. Pero claro, es que la situación es muy preocupante. A nivel emocional van a salir depresiones, angustias, ansiedades y estrés postraumático. Va a ser una cuestión que tendremos que trabajar.