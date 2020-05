Con andador o 'nordic walking'

Los paseos para mayores de 70 años. Muchos de ellos con gorras o sombreros para protegerse del sol abrasador, los mayores no desaprovechan sus dos horas matutinas de paseo, aunque muchos prefieren sentarse en los bancos de ses Variades y disfrutar de las vistas a los Illots de Ponent. Los hay que, pese a su edad, caminan a paso de legionario, pero otro se apoyan en bastones o andadores.

A las 9.55 horas empieza a vaciarse ses Variades del primer turno de paseantes y deportistas, los mayores de 14 años, aunque algunos se harán lo remolones y estiran el regreso a sus hogares una hora. Pero justo cinco minutos antes de que se inicie oficialmente la salida de los mayores de 70 años, Antonio Herráiz, que tiene justo esa edad, se planta en el paseo de es Caló des Moro con su sombrero de paja y la camiseta larga. Piensa hacer lo mismo que el sábado, pasear un poco y, sobre todo, sentarse en un banco con vistas a sa Conillera, hasta las 11 horas, una antes antes de que toque la diana para el regreso a casa de su turno: «Y luego, adentro, a casa, a aburrirme. No hago nada, nada de nada». Añora sus paseos de la era preCovid-19, los baños en esa cala urbana cuando apretaba el calor. Este conquense (de Pinarejo) llegó a la isla cuando tenía 16 años, a la obra: «Venía para tres meses. Ya ves, aquí sigo». Viajó con su padre, Anastasio, de 95 años, que vive con él y su mujer y que desde que se cayó en la calle (antes de la pandemia) no sale: «No se atreve».

De los corredores y ciclistas, de su rebufo de sudores, se da paso a las 10 horas a un colectivo que sale a la calle con andadores, en silla de ruedas, que camina lento, que no crea ventiscas a su paso, aunque Dolores Moral (80 años) y Manuel Bustamante (84) llevan buen ritmo. Protegidos con mascarillas y guantes, dan «una vuelta al barrio de una hora». A Manuel no se le está haciendo pesado el confinamiento. Ha leído cinco novelas de suspense, más que antes. Granadinos (de Guadix), forman parte del grupo de emigrantes que aterrizó en la isla hace 65 años. Ella en la hostelería, él de transportista.

Secuelas de la diabetes

Bernardo Morales (71 años) se apoya en un bastón. Lo del confinamiento le ha fastidiado la salud: «Lo pasó muy mal», cuenta su esposa (desde hace medio siglo), Carmen Girón (67), que le acompaña. Tiene diabetes: «Antes salía mucho a pasear y lo tenía controlado. Pero en casa sólo podía andar ahora en la terraza. Y, claro, le subía el azúcar». Cojea. Bernardo también vino a vivir a la isla cuando tenía 16 años, desde Manilva (Málaga). En casa se limitan a ver la tele, hacer 'sofing' y llamar a la familia. Porque si hay algo que desee Carmen, si hay algo que añora y que hará en cuanto sea posible, es ver a sus ocho nietos. «Tengo unas ganas...», dice, y se muerde el labio. Les queda el consuelo de telefonearlos.

Mientras unos van pasito a pasito y se arrastran a duras penas por el paseo de ses Variades, otros, como Antonia Docabo, corre que se las pela apoyada en dos palos de nordic walking. Hay que echar una carrerita para pillarla: «Es que si no voy rápido, no sudo». Nació en Galicia hace 75 años, se crió en Isla Mayor (Sevilla, al lado de Isla Mínima, la de la película de Alberto Rodríguez) y vino a vivir a Eivissa hace 49 años junto a una amiga para trabajar (durante 38 años) en el entonces hotel Mar, ahora Marco Polo.

«Sin ansiedad por salir»

El confinamiento lo lleva «estupendamente». Forma parte de ese grupo de personas que han sabido sacar partido a esta situación, exprimirla al máximo. Por ejemplo, para leer revistas o novelas históricas como 'La enfermera de Brunete', de Manuel Maristany. Antes de que el sábado se aliviara el confinamiento, se abriera una ventana a la libertad, la jovial Antonia asegura que «no tenía ansiedad por ir a la calle». «Hay que adaptarse a lo que hay. Esto no es una broma».

Camina a tal trote que extraña saber que sufre artrosis y lumbago. «Voy media hora para allí, otra media hora para acá». Y ya está: «No quiero abusar. Hay que dejar espacio a otros». Ni siquiera aprovechará la hora vespertina, de 19 a 20 horas. Desea, eso sí, que el Gobierno cambie el horario a los mayores, pues de 10 a 12 de la mañana se asan.

Isabel Flores (65 años) empuja la silla de ruedas en la que se sienta Florentina Estarriol (93 años). Pasean lo justo, media hora: «Ella está pachucha, mustia, apenas sale de la cama. Yo no, pues no paro de hacer cosas», cuenta Isabel. Se queja también del sol: «Por eso hoy hemos salido antes que ayer».

Aurora Luque (82 años), cubierta por una mascarilla, se apoya en un andador y va acompañada de su yerno: «Sólo camino un rato. Me canso mucho», cuenta mientras da pasos muy muy cortos. Tampoco es que le entusiasme ir a la calle, si bien antes de la pandemia salía a caminar para ejercitar sus maltrechas articulaciones. Sufre, además, una insuficiencia cardiaca.

Pasan cerca de Harmut Werner, alemán de 80 años que vive en la isla desde hace dos décadas. Dice que tiene muchos amigos, pero que ahora se limita a llamarlos por su móvil. Pasará un rato sentado en uno de los bancos con las mejores vistas de la isla, protegido por una gorra del solazo y acompañado por Atlas, curioso nombre para un perro tan escuchimizado.

Cerca, también sentado en un banco junto a su hijo, está Juan Reyes, de 91 años, que se apoya en un bastón. «Está hecho un machote», indica su hijo, Antonio, artesano del cuero. «Mi padre no se aburre. No para. Me ha hecho unos marcos de cuero espectaculares, la hostia. Y hace látigos, cestos de mimbre...». Superó una neumonía justo antes de empezar la epidemia. Salió del hospital el día en que entraba el primer contagiado por Covid-19.

Juan, extrabajador del servicio municipal de agua, aún recuerda la fecha de su llegada a Eivissa: «El 24 de enero de 1973. Era viernes». La familia vino cargada con baúles, que aún conservan. Pero él había estado antes aquí, una época en la que dormía en un safareig.

Mucho antes, en 1963, llegó el granadino Jesús Carmona, de 72 años. Aquel obrero de la construcción que hizo «de todo» para ganarse la vida, se acompaña de su perro Ricky, al que saca a pasear dos veces al día. Su mujer, de 66 años, se queda en casa: «Esto la trae amargadita. No ha querido salir». Se aburren. Lo intentaron con el parchís. Descartado tras comerse las primeras fichas, probaron con las cartas. Tampoco. Ni tute ni leches. Y tanto tiempo parado, casi 50 días, lo nota al pasear: «Me duelen las piernas».