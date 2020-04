Un respiro para los niños en el primer desconfinamiento parcial en Ibiza

La crónica. La alegría entre los niños se desborda al salir a la calle tras seis semanas encerrados en casa y los parques y las playas de la ciudad recuperan, momentáneamente, la animación que solían mostrar cualquier domingo. Sin embargo, a pesar del respiro que supone esta apertura en las condiciones del confinamiento, los padres tampoco ocultan cierta preocupación por la incertidumbre por los próximos meses.

Hasta bien pasadas las diez de la mañana, con el cielo encapotado, apenas se ve alguna persona paseando con su perro, pero esta desolación desaparece de inmediato al despejarse el día. Paula de la Orden y su hija Ariadna son de las primeras en llegar al Parque de la Paz de Ibiza. «Teníamos tantas ganas de salir que me había despertado muy pronto a esperar la hora», explica con entusiasmo la madre, que estos días ha mantenido su trabajo en una librería.

Ariadna ya sabe que no podrá jugar con los columpios, pero asegura que esperaba este momento con más ilusión que su madre. «En casa juego con mis dos hermanos, pero a veces también nos peleamos», explica provocando unas risas. «La verdad es que parece que ha pasado lo peor y se acerca el final, pero hay días en que sientes que se ha cortado la vida», confiesa la madre.

Al igual que ellas, Elmer Chacón ha esperado a ver un sol radiante para sacar a Daniel, Moisés y Briana, de once, ocho y cinco años. «Quería salir antes, pero no había nadie y parecía triste la calle». Sus hijos cuentan que, cuando acaban el horario de las clases, juegan al parchís con la tableta. «Han sido unos días muy críticos enjaulados en casa, pero con la ayuda de Dios, esto pasará», añade el padre, que también se muestra esperanzado con que esta semana podrá reincorporarse a su trabajo en la construcción.

El coronavirus también interrumpió la temporada de actuaciones de Álvaro Hernández en los hoteles del Imserso y no sabe cuándo volverá a tener demanda como cantante. Él acaba de llegar al Parque con Naima, de nueve años, mientras que su mujer hará un paseo por la tarde con la otra hija, de cuatro. «Ella es profesora de yoga y ha podido seguir dando clases on line, pero los primeros días sufrimos mucha incertidumbre», recuerda.

Así, Álvaro se centra estos días en ejercer de profesor auxiliar con las niñas. Cuando no juega con su hermana, Naima hace los deberes. «Ahora son más divertidas las clases porque estoy con papá. Me da un poco de pena no estar con las amigas, pero hacemos videollamadas», detalla.

La mujer de José Antonio Planells sigue trabajando en el Hospital Can Misses, así que le toca a él pasear con Arnau y Hugo, de siete y ocho años. A solo una manzana está el negocio familiar, la Cafetería Sa Parada. Planells se resigna a que su sector «será el último en volver a la normalidad», pero admite que están «supercontentos» por pasear por el Parque de la Paz.

Sus hijos ignoraban que este lugar era un campo de fútbol, en el que su propio padre despuntó en las categorías inferiores de la Sociedad Deportiva Ibiza. «Ellos juegan al baloncesto», advierte. «Pero también a fútbol cuando tenemos colegio», replican los pequeños, antes de concentrarse en sus móviles para seguir cazando pokemons.

En la plaza Antoni Albert i Nieto hay tres pachangas en marcha entre otras tantas familias. Ander, de ocho años y seguidor del Alavés, pelotea con su hermana de cuatro, Mireia, y su padre, Roberto Domaica. «Nos moríamos de ganas, porque son seis semanas metidos en un piso y se hace muy difícil», explica Domaica. Su empresa ha aplicado un ERTE y su mujer, Rosi, trabaja en turismo. «Ella estaba acabando un curso de floristería antes de empezar la temporada, pero se ha ido todo al traste».

Playas con vida

Mientras que en el centro de Vila las plazas se van animando a partir de las once de la mañana, la playa de ses Figueretes ya se encuentra rebosante de actividad media hora después, aunque la gente respeta el espacio y se reparte entre la playa y el paseo. Eva Roig llega con su pequeño en brazos. Se llama Eric, tiene dos años y, nada más pisar la plaza Julià Verdera, sale lanzado hacia los columpios.

Eric no reconoce el precinto y su madre le avisa de que no puede usar el parque, pero no se entristece y corretea hacia otro lado mientras ella le graba con el móvil. Enviará el vídeo al padre y a los abuelos. «Trabajamos en un supermercado y nos turnamos la mañana y la tarde para estar con él», explica. «Las videollamadas ayudan a que los días sean más amenos y así los abuelos pueden verlo cada día».

Cristina Tur también lleva en brazos a Emma, de tres años. Le han tenido que explicar que «el bichito ha ido desapareciendo y las calles ahora están limpias, para que vaya perdiendo el miedo». «Tenemos un ático y al principio no quería salir, porque, aunque no nos demos cuenta, ellos perciben que pasa algo y que hay una especie de hombre del saco», constata.

En su caso, durante el confinamiento, Tur ha estado más atareada que nunca. «Estoy en una mutua y hemos teletrabajado en horas extras y festivos», confiesa. La faena se ha multiplicado para cumplimentar todos los trámites de los trabajadores autónomos, «para que así pudieran cobrar y llegar a final de mes». «No he podido aburrirme», aclara.

Los niños aprovechan para jugar con la arena o con el balón. Es el caso de Álex con su tía Carol Brest, la directora de la compañía Akrobati-k. «Aunque hago deporte en casa, me quedo con ganas y hecho mucho de menos dar las clases de acrobacias aéreas en el pabellón de es Viver», admite.

Juan Vicente Riera sale cada día a dar un paseo por la mañana y por la tarde con Drac, un labrador de tres años. Pero ahora no puede ocultar su alegría por estar junto a sus hijas Paula y Míriam, de 13 y nueve años. «Nada más salir a la calle, he empezado a correr con el patinete», exclama la pequeña. «La escuela la llevamos muy bien con las videollamadas» añade la mayor. Riera, gerente de Punicauto y Talaia Motor, sigue acudiendo a la oficina «a medio gas». «Estoy tres horitas para sacar cosas de urgencia, pero vienen tiempos muy complicados», admite.