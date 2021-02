Los peluqueros de Ibiza están ansiosos de que llegue el día en el que puedan coger las tijeras y atender a su clientela, aunque son conscientes de que no podrán ejercer tal y como lo hacían antes del coronavirus. Por ello, varios profesionales de la isla mantienen un contacto estrecho con el Gremi de Perruquers i Perruqueres de Mallorca para conocer el protocolo de seguridad que deberán seguir cuando se les permita abrir sus puertas.

«Las medidas dependerán de las circunstancias de cada uno y del espacio de cada peluquería. Yo, como máximo, podré atender a cuatro personas a la vez. Pero lo que ya se da por sentado es que se suprimirán las salas de espera y no podremos ofrecer a los clientes periódicos ni revistas», explica por teléfono el veterano peluquero Pepe Pérez a Diario de Ibiza.

Sobre la situación económica del colectivo en Ibiza, otra peluquera, Patricia Clapés, señala que, al igual que les ocurre a otros profesionales, desde que se decretó el estado de alarma sus negocios solo generan gastos. «En mi caso soy autónoma y he tramitado el cese de actividad, pero tengo que seguir pagando el alquiler y las facturas», señala Clapés. En el peor de los casos, algunas peluquerías puede que no vuelvan a abrir. De hecho, según un informe realizado por la Alianza de Empresarios de Peluquería de España, y recogido por Europa Press, la crisis del coronavirus puede provocar la desaparición del 42,4% de las peluquerías del país, que se traduce en el cierre de más de 20.000. «Un ERTE solo cubre las necesidades básicas. Yo, afortunadamente, ahora puedo subsistir con mis ahorros, pero otros no y lo están pasando mal», comenta Pérez. Tanto Clapés como él coinciden en que los que puedan abrir sus peluquerías tendrán que destinar los ingresos de varios meses a pagar deudas.

Al preguntarles cómo se imaginan el regreso a sus negocios, Pérez confiesa que tendrá que reprimirse las ganas de abrazar a sus «abuelitas» después de todo este tiempo confinados. «Me alegraré mucho de verlas, pero desde la distancia», sostiene este peluquero. Clapés, por su parte, cree que ese primer día de actividad será «un poco caótico». «Será difícil elegir a qué clientas atenderé primero porque seguramente solo podré tener a dos personas a la vez», apunta la ibicenca, quien ha elaborado un vídeo con las fotografías que le han enviado varios clientes para mostrarle cuánto la echan de menos.