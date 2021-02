Una pandemia mundial, el ejército en las calles, miedo entre la sociedad... Cuando vio 'Contagio', Gaspar Tuero, médico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses, pensó que aquello no era una realidad posible, explica en uno de los escasos días libres que, desde que llegó a la isla el coronavirus, tienen los profesionales de este servicio, que atiende a los pacientes críticos con Covid-19. Los últimos días la situación se ha estabilizado (durante 12 jornadas no ha ingresado ningún paciente nuevo), pero los primeros días después del primer ingreso de uno de estos enfermos en la UCI no fueron fáciles. Fueron intensos. Aunque estaba todo más que preparado había tensión, miedo, ansiedad... Nunca se habían enfrentado a una situación así.

Y eso que, «viendo venir el tsunami», hacía semanas que los profesionales del servicio habían desarrollado un plan de contingencia en el que habían contemplado varios escenarios en función de cómo fuera aumentando la demanda asistencial. «El primero, como la UCI arquitéctónicamente lo permite porque hay dos controles de enfermería separados con una puerta, era tener una zona Covid-19 y una limpia. En el caso de que necesitáramos más, se dedicaba toda la UCI a enfermos con coronavirus y los otros pacientes estarían en la Unidad de Reanimación», explica Tuero, que señala que el siguiente de esos escenarios era ocupar también la zona quirúrgica con pacientes contagiados.

Camas y respiradores

Para todo esto ha sido básico, destaca, la implicación de los profesionales del servicio de Anestesia, que, junto con un equipo de UCI, atienden a los enfermos críticos sin coronavirus. «La capacidad de la UCI aumentó de doce camas a 33», abunda el intensivista. No han sido necesarias. Durante todo el tiempo han sobrado camas. Y respiradores, uno de los aspectos que más ha preocupado a la sociedad. «Hay de sobra. Cuando empezamos a preparar la UCI vimos que teníamos veinte. Bajamos dos de Pediatría y trajimos uno de Formentera. Además, están los de Anestesia», indica el especialista que, como el resto de sus compañeros, siente que vive el día de la marmota.

Aún había un escenario más que no ha sido necesario poner en marcha. Por suerte. Porque uno de los temores del servicio era no tener suficientes profesionales para atender a todos los enfermos en el caso de que llegaran más pacientes. El plan de contingencia preveía, dado el caso, incorporar a la UCI médicos del 061 y enfermeras de quirófano para que trabajaran mano a mano con los profesionales de la unidad de críticos. «No ha hecho falta», comenta con alivio.

Trabajan por parejas. Siempre las mismas. Para evitar que si uno se contagia haya que apartar del servicio y poner en vigilancia a todo el equipo. También han cambiado sus horarios. «Guardia, saliente, descanso», recita. Las guardias son de 24 horas, «de nueve de la mañana a nueve de la mañana del día siguiente», aunque, tras pasarse la información sobre los ingresados suelen salir del hospital pasadas las diez y media. En su caso, ese día, el saliente, lo suele dedicar a dormir. Lo que antes eran días de descanso tras las guardias ahora son menos relajados. Acuden por la mañana -«de nueve a tres o cuatro de la tarde»- para ayudar con los pacientes. «Se hace largo», confiesa. Llevan así cinco semanas.

Las jornadas comienzan con una reunión en la que ponen en común el estado de los pacientes, cómo se encuentra cada uno, y luego revisan si hay enfermos en Urgencias o en planta cuyo ingreso en la UCI haya que estudiar. Ahí llega otro de los aspectos que estos días ha inquietado a la población: quién entra en una UCI y quién no. Tuero asegura que en ese aspecto el Covid-19 no ha supuesto un cambio respecto a lo habitual en estas unidades. Ingresan en ellas aquellos enfermos cuya situación «pueda ser reversible», es decir, que los médicos crean que puede curarse: «Evaluamos a la persona, su historia, la vemos, no es algo que hagamos a ciegas porque cada caso es diferente». Se tienen en cuenta, con coronavirus o sin coronavirus, en época de Covid-19 y cuando no lo había, varios criterios, detalla. El primero de ellos es el de la reversibilidad. En segundo lugar, indica, se tiene en cuenta «qué necesita el paciente». En este sentido, explica que en el caso del coronavirus están viendo «ingresos con ventilación mecánica prolongada» y eso, afirma, «hay pacientes que no lo superan». En este tipo de ingresos los afectados sufren «una pérdida importante de fuerza» y, además, no es extraño que, tras varias semanas sedados, se despierten alterados y con delirios. «El enfermo tiene que tener unas condiciones, una reserva fisiológica, que le permita superar eso», explica.

Los pacientes con coronavirus que llegan a la UCI de Can Misses son, dentro de lo críticos que están ya quienes ingresan en este servicio, de los más graves. En condiciones normales, la unidad de intensivos acogería a «uno o dos» en estas condiciones. «Ahora hemos tenido quince», indica el médico. Son pacientes que requieren una atención constante. Para ello, además, ahora cada vez que acuden a sus camas tienen que ponerse y quitarse los equipos de protección, un proceso que deben hacer con mucho cuidado para evitar contagiarse, que tiene unos pasos, casi una coreografía, y que les puede llevar «unos veinte minutos». Hay que seguir muchos pasos -«nos vamos quitando capas, las más externas son las que pueden estar contaminadas»- y muy concentrados. No se pueden olvidar de ninguno de ellos. Les va el contagio en ello.

Técnicas de alto riesgo

«Los médicos tenemos poco que quejarnos de eso porque quienes realmente lo sufren son las enfermeras, auxiliares y celadores, que pueden llegar a estar mucho tiempo con los pacientes», reflexiona. Toda esa protección no es precisamente cómoda. El traje hace sudar, las gafas se empañan y los guantes, si bien no dificultan su labor, sí que hacen que no sea tan rápida y sencilla como habitualmente.

La protección es fundamental para los profesionales de la UCI, ya que realizan a los pacientes positivos en Covid-19 «técnicas de alto riesgo». Los pacientes más graves son los que tienen una mayor carga viral. A eso se suma que son los que requieren más tiempo de atención. En técnicas como intubaciones o extubaciones así como la ventilación, se generan aerosoles. Y en otras, como colocar al paciente en prono (boca abajo) para intentar que respire mejor, el contacto físico con el enfermo es elevado. Para esto, que se ha hecho en no pocas ocasiones en las últimas semanas, se necesitan «entre cuatro y cinco personas» que, además, tienen que estar «muy coordinadas», ya que se trata de pacientes que están conectados a respiradores y bombas de perfusión, entre otros, y nada de eso puede soltarse durante la maniobra. En la mayoría de ocasiones aprovechan para cambiar de posición a tres o cuatro pacientes de forma consecutiva, un esfuerzo físico y de concentración importante. Eso, sumado a la tensión y los miedos, que los han tenido y los tienen, en esta situación excepcional supone un desgaste.

«Estamos destrozados. Cansadísimos». A pesar de esto, el ambiente entre los profesionales es bueno. Como siempre. «Durante la primera semana había temores y ansiedad», afirma Tuero, que destaca la colaboración que durante las últimas semanas han tenido de otros servicios del hospital: Anestesia, Urgencias, Medicina Interna, Cardiología y, por supuesto, Farmacia. Este último tuvo que hacer un esfuerzo hace unas semanas, cuando se produjo, a nivel mundial, un problema de suministros de fármacos sedantes. También el servicio de limpieza. «El trabajo de las limpiadoras está siendo fundamental en estos momentos», comenta.

A los pacientes con coronavirus en la UCI de Can Misses se les trata «siguiendo las recomendaciones del Ministerio». Se usan, por ejemplo, antirretrovirales con los que se trata el VIH para cortar la réplica del virus. También corticoides «y otra serie de fármacos antiinflamatorios». «Todo en base a la experiencia clínica que existe de otros virus como el Sars o el Mers porque no tenemos un tratamiento para el Covid-19», indica.

Conectados a un ventilador

Tuero detalla que el virus provoca una infección en los pulmones: «Son como sacos de aire y, cuando hay una neumonía, se van inundando y el pulmón va perdiendo superficie y el paciente respira peor». Esto obliga a suministrar a los enfermos una cantidad mayor de oxígeno así como van empeorando. El objetivo de esto es darle tiempo al paciente para que mejore, para que «elimine el virus». En los casos más graves, este oxígeno debe administrarse con presión para tratar de abrir los alveolos. Esta, reconoce, es una técnica de doble filo. «Si está mal programado se puede hacer daño al paciente y empeorará», alerta. «A veces creo que la gente tiene la sensación de que se conecta al paciente a una máquina y ésta lo hace todo, pero no. Hay que estar vigilándolo y ajustándolo», continúa. La media de los pacientes de UCI es de entre diez y quince días conectados al ventilador; ahora, sin embargo, con el coronavirus es habitual que estén tres y hasta cuatro semanas, añade.

Los pacientes están sedados, pero quienes durante todo este tiempo están muy conscientes y muy preocupados son sus familiares, que no pueden ni acercarse al hospital. Al principio de la pandemia, cada médico se encargaba de hablar con los familiares de los pacientes que estaban a su cargo, pero desde hace un tiempo es la jefa de la unidad, Paz Merino, la que hace esa difícil función. «Hablar con los familiares siempre es duro, pero ahora lo es aún más. Al hacerlo por teléfono, sin tenerlos delante, no puedes usar el lenguaje corporal, no ves cómo reaccionan... Es muy complicado», comenta el intensivista, que confiesa que estas semanas están siendo duras. Se le hace especialmente difícil, indica, el momento de intubar a los pacientes. Son conscientes de lo que ocurre, de que se encuentran graves... Suelen llamar a sus familias. Se despiden. «No es algo que hubiéramos visto». Ése es también un momento complicado para las familias, aunque Tuero afirma que lo entienden. «No quieren que su familiar sufra», indica.

La recuperación de estos pacientes está lejos de la imagen que han transmitido películas y series. El regreso a la conciencia no es ni tan rápido ni tan sencillo. Primero los médicos deben comprobar que el pulmón se está recuperando, que cada vez necesita menos ayuda, menos oxígeno, menos presión. Se pasa de la respiración asistida controlada por una máquina programada para forzar esa respiración a lo que se conoce como presión de soporte, en la que el paciente y la máquina comparten el esfuerzo. El aparato completa el trabajo que el enfermo no puede hacer por sí solo.

Al despertarse después de semanas sedados la mayoría de los pacientes están débiles, sufren delirios «con frecuencia» y se muestran inquietos. Se despiertan poco a poco. Y muchas veces no saben dónde están. Esto, indica Tuero, es fruto de la medicación, que tiene «cierto efecto amnésico». A veces tienen lagunas de memoria y no recuerdan cómo llegaron a la UCI. También puede generar problemas a largo plazo. Esto no es nuevo. No les pasa sólo a los pacientes con coronavirus. «Ya antes hablábamos de crear una consulta post UCI para hacer un seguimiento de los pacientes».

El temor a contagiar a sus seres queridos cuando llegan a casa al salir del hospital «siempre está ahí», indica el médico, sobre todo entre aquellos profesionales que tienen niños o personas mayores en casa. Les han ofrecido la opción de alojarse en hoteles durante estas semanas. «Es una decisión muy personal. En mi caso, pensé que si encima de todo esto, que no es fácil, al acabar tengo que irme a un hotel...», explica. Eso sí, al acabar la jornada sigue todas las normas de protección para evitar riesgos. Se ducha antes de salir del hospital y, al llegar a casa, se quita los zapatos, se lava las manos y desinfecta el móvil. El intensivista cree que está empezándose a ver la luz al final del túnel: «No nos llegan tantos pacientes, se están dando altas... Eso da esperanza, aunque somos conscientes de que puede haber un rebrote en las próximas semanas cuando empiece a abrirse todo de nuevo, pero no queda otra».

Como todos, tiene ganas de recuperar su vida anterior. Le apetece especialmente dar un paseo por la playa. De toda esta situación que no creía posible se queda con el apoyo que les ha hecho llegar la sociedad. De todas las formas posibles. Con los aplausos de las ocho de la tarde, haciendo con impresoras 3D máscaras protectoras «superútiles» y llevándoles todo tipo de comida al hospital para que no perdieran las fuerzas. «Nos están cebando», bromea, agradecido.