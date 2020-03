Formentera organiza un programa de actos para que la sociedad sea más igualitaria

«Continuar concienciando sobre la necesidad de trabajar para conseguir que la igualdad de las mujeres sea real» es, en palabras de la presidenta del Consell Insular de Formentera, Alejandra Ferrer, el nexo de las actividades que organiza esta institución en torno al 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer.



Durante la presentación del programa, la consellera de Juventud, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías, Vanessa Parellada, se mostró satisfecha por la gran colaboración de las entidades que participan en todos los actos. «Trabajan por intentar colocar una semilla para que la sociedad sea más igualitaria». También animó a asistir a las actividades que forman parte del programa.



Mañana, 8 de marzo, la jornada comenzará a las 11 horas con la VI Carrera y Caminata Solidaria de la Mujer cuya recaudación se destinará a Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). A continuación, se celebrará una paella solidaria en la plaza de Sant Francesc. En el mismo lugar, se instalará una mesa informativa y se hará una pegada de carteles amenizada por el ritmo de la batucada Bloco Colubraria. La lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional de las Mujeres es otra de las actividades del domingo.



Dentro del programa, destaca el lunes 9 de marzo, a las 19 horas, en la sala de exposiciones del Ayuntamiento Viejo, la mesa redonda ' Las mujeres en la historia reciente de Eivissa y Formentera' en la que participarán los conferenciantes del ciclo 'Personajes de Nuestra Historia. La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico es la encargada de organizar este debate.



Uno de los actos más entrañables es el homenaje a las mujeres mayores de Formentera que se celebrará el domingo, 22 de marzo, en el Centro de Día.

Unos días después, el jueves 26 de marzo, a las 19 horas también en el Centro de Día, tendrá lugar la mesa redonda 'El empoderamiento de las mujeres. Un camino por recorrer', en la que intervendrán: Antonia Alanzol, sargento del Equipo de Mujer-Menor de la Guardia Civil; Belén Alvite, directora del Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca) del Consell de Eivissa, y Pilar Ruiz, escritora, bloguera y colaboradora de Diario de Ibiza. La mesa redonda estará moderada por Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza.



«El canvi ha de néixer de baix»

Ya en abril, el, a las 19 horas, en el salón de actos del Consell de Formentera, Ritxi Bacete, especialista en género, masculinidades, feminismo, políticas de igualdad y paternidad positiva hablará sobre



Artículo de opinión de Vanessa Parella, consellera de Joventut, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies del Consell de Formentera

El dia 8 de març és el Dia Internacional de la Dona. Un dia en el que les dones de tot el món alcem la veu a la vegada per a recordar que som la meitat de la població mundial.



Però aquesta igualtat no l'hem de reivindicar només quan toca en el calendari. Aquesta reivindicació no és una moda.

Vivim en el món cada dia. I hem d'implicar-nos en construir un món millor, cada dia.



Les administracions exercim el govern cada dia, durant tota la legislatura.



I som la porta a la que truquen les nostres veïnes i veïns quan alguna cosa els afecta o els preocupa. No només hem de donar els serveis que ens corresponen, com a ajuntaments o com a Consells. En el cas de Formentera, com a ambdues coses.



Ens correspon estar a peu de carrer, escoltar, sentir, i també és la nostra responsabilitat buscar la forma de generar canvis en el nostre entorn immediat. Probablement no siguin grans canvis, perquè som administracions petites, amb pressupostos limitats i competències que afecten la quotidianitat. Però és precisament en aquesta quotidianitat on resideix el nostre poder: el canvi ha de néixer de baix. El canvi és a tots i cadascun de nosaltres. (...)



Fem xarxa, cada dia. Sumem els nostres esforços per treballar cada dia de l'any en construir una societat més igualitària en la que tothom, dones i homes, poguem viure la vida que somiem de la millor manera posible i deixant al nostre pas les coses una mica millor de como les trobem.