Una veintena de agricultores de Sant Josep se han asociado para defender sus intereses. Cuatro mujeres constituyen la junta directiva de esta nueva Associació de Pagesos de Sant Josep: Tanit Ribas es su presidenta; Rosalina Marí, la secretaria; Francesca Prats, la tesorera; y Marina Cardona, la vicepresidenta.

Nace con el objetivo de servir como «altavoz» del sector agrario del municipio, de fomentar en uso de variedades tradicionales y de las razas autóctonas, así como para facilitar una vía de comunicación eficaz entre la administración y los asociados en cualquier tema de interés para la actividad agraria, según detalló la presidenta: «Teníamos ganas de agruparnos para hacer más fuerza, defender los derechos de los agricultores y fomentar la agricultura».

Ribas recordó que en su municipio «hay mucha extensión de territorio agrícola, pero está bastante abandonado». Lo habitual, hasta ahora, ha sido que «las quejas se hicieran de manera individual». Se han dado cuenta de que así no tenían «tanta fuerza» como si se asociaran. Sólo cuatro de los miembros trabajan a tiempo completo en el campo. En toda la isla sólo hay 20 agricultores a tiempo completo de los 183 registrados.

Entre los temas que quieren tratar con la Administración se encuentran «la plaga de las palomas torcaces, los perros que entran en las fincas y atacan al ganado, el agua y la salinización de acuíferos, y el fomento del producto local y de las variedades tradicionales», comentó Ribas.

«Lo justo para vivir»

«La pagesia -añadió la presidenta- está desprestigiada en todas partes. El consumidor debe entender que esto no es un trabajo de lujo, y más en Ibiza. Da lo justo para vivir, a veces sólo para pagar los gastos. No podemos competir con las grandes superficies, ni con países donde los trabajadores no tienen derechos».

La vicepresidenta, Marina Cardona, se definió como «mujer joven y madre de un niño», que llevaba en brazos. Como tal habló de «los malabarismos» que han de hacer las madres agricultoras para dedicarse a este oficio: «Como mujer joven, y madre de un hijo, impulsar un proyecto de agricultura es enfrentarse a un enorme y difícil laberinto. Además, la administración tampoco nos ayuda con la conciliación familiar. Las propias subvenciones que nos dan no tienen en cuenta que podamos tener una baja por maternidad. Tenemos que mantener unos ingresos que justificar, y unido a que el campo sigue su curso natural, al final hay que renunciar a pasar tiempo con tu hijo y pedir a la familia que se implique y te ayude».

Que haya cuatro mujeres en la junta directiva «es para dar visibilidad» al papel que, históricamente, han tenido en el campo: «Durante muchos años, la mujer ha trabajado siempre en el mundo agrícola, pero oculta. En las fincas antiguas, quien estaba asegurado, quien manejaba el dinero era el hombre. La mujer criaba a los niños, limpiaba la casa y labraba, pero sin seguro. Ahora, nosotras recuperamos fincas de nuestros antepasados con mejores condiciones de vida que en el pasado».