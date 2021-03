Vuelta a empezar. El pasado pleno de Sant Antoni retiró el Plan Especial de Protección (PEP) del Conjunto Histórico Artístico de la iglesia de Sant Antoni, aprobado inicialmente en diciembre y cuya fase de exposición pública ya debería haber acabado. Es decir, su tramitación vuelve a la casilla de salida, con los consiguientes retrasos a la hora de conceder licencias. Entre estas figura la de un hotel- boutique promovido por Josep Marí, copropietario y director del hotel Bellamar, hace tres años.

Marí comenzó los trámites en 2017. Incluso hace dos años derribó (con permiso municipal amparado en el PEP) el edificio que había en ese solar y que había construido su abuelo, Josep Marí, s'Estanyer. Desde entonces, nada, ni movimientos ni obras. En el pleno de diciembre, la edil Cristina Ribas, del grupo PSOE-Reinicia, dio una pista de lo que había sucedido: mientras gobernaban socialistas y Reinicia en el anterior mandato descubrieron que el Plan Especial de Protección vigente (en teoría) tenía un pequeño gran defecto: sólo había sido aprobado inicialmente.

De esa aprobación inicial hacía una década. Nadie, en 10 años, se había percatado de que faltaba algo, la aprobación definitiva. «Fue muy desagradable» darse cuenta de que no había pasado todos los trámites pertinentes, confesó Cristina Ribas ante el pleno.

Pelillos a la mar, el pleno aprobó inicialmente el pasado 19 de diciembre el nuevo PEP, que debía iniciar la fase de exposición pública, en la que podrían ser presentadas alegaciones, para concluir (esta vez sí) con su aprobación definitiva. Ese plan afecta a las calles que rodean la iglesia de la localidad, en total a 27 parcelas, de las que una sola, la de Josep Marí, es un solar sin edificar de 260 metros cuadrados (al lado hay otra parcela no afectada por el PEP de la misma propiedad).

Pero en el pleno de enero (celebrado la pasada semana) se incorporó de urgencia un punto al orden del día: la retirada del PEP aprobado inicialmente en diciembre. La razón: «Existen determinados parámetros que no se ajustan a los del anterior PEP que fue aprobado por el pleno municipal [en 2009], aunque no llegara a entrar en vigor. La intención del equipo de gobierno es que, en la medida de lo posible, los parámetros y soluciones adoptadas en el anterior plan se trasladen al nuevo», según una portavoz del Consistorio. Su propósito es «aprobarlo en cuanto se hagan las modificaciones puntuales, en la mayor brevedad posible».

«Paciencia, no queda otra»

Hasta que el nuevo (para el que no hay fecha) no entre en vigor no se podrán otorgar licencias. Josep Marí se enteró ayer de este nuevo contratiempo. Pensaba que ya había concluido la exposición pública y que los técnicos examinarían pronto las alegaciones, para pasar luego por pleno para su aprobación definitiva. Pero no: las obras del hotel- boutique tendrán que seguir esperando. Va para largo.

«Nosotros -cuenta Marí- redactamos todo el proyecto basándonos en ese PEP [el de 2009], pero resultó que no era válido. Nos afectó directamente, pese a que estaba vigente y con él ya se habían hecho bastantes obras. Habrá que tener paciencia, no nos queda otra».