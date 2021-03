«Si me hubiesen dicho que el uso turístico estaba prohibido [en el terreno de la Païssa d'en Ribas, en Cala d'Hort, donde se proyecta abrir un hotel rural y un restaurante], no habríamos tramitado el interés general». El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, se escudó ayer en que la junta de gobierno municipal del pasado 26 de septiembre dio el visto bueno a la declaración de interés general de esta explotación turística al amparo del informe favorable de una técnica municipal, la actual concejala de Vox Pino Vidal, que es funcionaria del Ayuntamiento en excedencia. (Ver galería de imágenes de la casa payesa en obras)

«Había un informe técnico que decía que se había de tramitar [la aprobación del proyecto] a través de una declaración de interés general. Ahora resulta que no es así porque la normativa actual no lo permite», indicó Marí Ribas, justo un día después de que el Consell rechazara la tramitación de la declaración de interés general para ampliar la antigua casa, situada junto al observatorio astronómico de Can Sorà, y explotarla como hotel rural de 20 plazas y restaurante para 60 comensales.

En concreto, tal como apunta el informe técnico del Consell, la modificación del Plan Territorial Insular (PTI), aprobada poco antes de las pasadas elecciones locales de mayo por el anterior gobierno de PSOE y Podemos-Guanyem, incorporó un nuevo punto a la norma 11 por el cual se prohibió el desarrollo de «nuevas actividades turísticas» en las viviendas situadas en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 y en los calificados como Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) y, a su vez, dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos de Incendio (APR), como es el caso de la finca de Cala d'Hort, entre otras características.

Afectada por la moratoria

Afectada por la moratoria

Es decir, la modificación puntual del PTI aprobada por la izquierda impide que se pueda abrir ahí un hotel rural y, con ello, echa abajo la pretensión de su promotora, Valle de la Riva, de que el Consell pueda declarar el interés general. El alcalde dijo que lo desconocía porque no lo advirtió el informe de Pino Vidal.

Imágenes de la casa payesa en obras.

Por ello, Marí Ribas explicó que ya ha solicitado un informe a la secretaria de la Corporación para determinar qué ha sucedido y por qué, en el informe de la técnica municipal, que se emitió en agosto de 2017, se obvió que el cambio normativo impedía la explotación de un hotel rural en esta finca de Cala d'Hort. «Con un informe negativo no solemos tramitar nada. No sé por qué los servicios técnicos no detectaron que la modificación del PTI prohibía esta actividad. No tengo ningún interés [en que se ejecute este proyecto]. No sé si alguien lo supone», dijo.

La promotora solicitó en el Ayuntamiento el 14 de octubre de 2016 la tramitación de la declaración de interés general. El 30 de noviembre de ese mismo año, el Consell aprobó de forma inicial la Norma Territorial Cautelar (NTC) que, aparte de suspender la concesión de licencias, ya determinaba que las viviendas existentes en el ámbito de la Red Natura 2000, como es el caso, no podían ampliarse ni cambiar su uso.

La misma NTC especificaba que ésta no se podía aplicar en las solicitudes cuyo plazo de vencimiento para resolverlos fuera anterior al 1 de diciembre de 2016. Como el plazo para resolver la petición de la promotora del hotel rural de Cala d'Hort acababa el 14 de enero de 2017, este expediente quedaba ya afectado por la moratoria y por la prohibición de ampliación de la casa y del cambio de uso de la misma.

Las duras críticas de la oposición, de los propios partidos que forman la coalición de gobierno y de algunos colectivos, como la Agrupación de Astronomía de Eivissa (AAE), provocaron que el Ayuntamiento decidiera dar marcha atrás al apoyo al proyecto aprobado por la junta de gobierno en septiembre. Sin embargo, antes de que se consumara dicha rectificación, el Consell, que es el órgano que resuelve si procede o no la declaración de interés general, ya ha enterrado el proyectado.

No obstante, Marí Ribas explicó que, aunque ahora la rectificación del acuerdo de septiembre «no tiene mucha importancia», quiere «seguir adelante». Ha pedido un informe a la secretaria para «corregir el acuerdo y el informe técnico».