«¿Le queda a la venta alguna mascarilla?», le pregunta un hombre, de mediana edad, a una trabajadora de una farmacia de Ibiza, a lo que ella le responde que no, que hace días que han vendido todas las que tenían, que esta semana ha sido «una locura» y que ni siquiera se pueden comprar en Internet. Al preguntarle este diario al cliente el motivo por el que necesita o quiere este artículo, prefiere no responder. En la farmacia Irene Ramón Costa, en Sant Antoni, por ejemplo, varios empleados sí conocen los motivos de sus compradores: protegerse del coronavirus detectado en China y que obligó el 31 de enero a declarar una emergencia internacional a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«El viernes de la semana pasada comenzamos a vender más mascarillas de lo habitual y la verdad es que me extrañó, ya que no es un producto muy demandado, y no sabía a qué se debía porque no había visto las noticias. Hasta que varios clientes nos dijeron que era por el coronavirus», explica Asunción Cardona, farmacéutica de la botica Irene Ramón Costa, que añade que en una semana han agotado todas las existencias y que por ahora no recibirán más mascarillas porque las distribuidoras farmacéuticas también se han quedado sin.

Cardona cuenta, a través de una conversación telefónica, que los primeros días vendieron las mascarillas más baratas, es decir, las de papel. Su precio era de 20 céntimos. Sin embargo, la farmacéutica recuerda que las de este material no te protege de contraer le virus, sino que evita que, en el caso de que la persona que la lleva esté enferma, propagarlo. Cuando ya habían terminado las de este tipo, las que tienen válvula, «que son más caras», también volaron. «Muchos compradores, como ya habían consultado información por internet sobre mascarillas, nos las pedían con fmayor protección. Venían sabiendo la que querían», remarca la profesional, que agregó que también han aumentado las ventas de geles esterilizantes.

En la Farmacia Planas, el auxiliar en Farmacia Franscico Hinojosa asegurar que han despachado en las últimas tres semanas unas 150 mascarillas, «casi todos las pedían con protección FFP2», y que las agotaron hace ya una semana. Sin embargo, durante los últimos siete días no es de extrañar que dos o tres personas pregunten a diario por este artículo. «Antes no vendíamos ni 50 mascarillas al mes», comenta este auxiliar en Farmacia. En esta botica han encargado unas 200 unidades, pero no sabe cuándo las recibirán.

En otra farmacia del centro de Vila lo habitual era vender una o dos mascarillas a la semana o cada quince días a padres que las necesitaban para sus hijos por alergías. Sin embargo, desde hace una semana desde hace varias semanas multitud de personas les han comprado estos artículos porque se iban de viaje. «Algunos clientes las han comprado porque visitarán países asiáticos, como Tailandia, y se las llevan por precaución, pero otros simplemente porque ahora les dan miedo los aeropuertos, aunque sea solo un trayecto de Ibiza a Barcelona», apunta una empleada.

Si en las farmacias del centro de Ibiza consultadas ya no les queda ni una mascarilla desde hace más de una semana con filtro, en las de la Calle Aníbal, en la Marina, la fuerte demanda se ha notado estos últimos siete días. «Como ya no quedan en otras farmacias más céntricas, la gente ha venido a las de aquí y las mascarillas han volado. Si no, aquí no hay tanto movimiento. Mira cómo está el barrio...», manifiesta la farmacéutica Fani Juan.

Su compañero, Dani Morales, técnico en Farmacia, dice que la mayoría de las personas que le han pedido este artículo eran chinos, mientras que Juan indica que se lo solicitaban residentes en la isla, de mediana edad, y que viajaban a Tailandia o a países europeos como Alemania.

Ambos trabajadores resaltan que, hasta la aparición de este nuevo coronavirus en China, apenas vendían mascarillas. «Nos las pedían embarazadas, personas con alergia al polen o, las de mayor protección, compradores que las pedían porque iban a pintar», relatan Morales y Juan.

Mascarillas en tiendas de pintura

Precisamente, en un establecimiento de pintura situado en la carretera que une Sant Antoni con Sant Josep aún se pueden encontrar las preciadas mascarillas. También en la farmacia Catalina Juan Torres, ubicada en Sant Miquel. «Esta semana la venta se ha disparado, pero aún nos quedan algunas», anuncian en esta botica del término municipal de Sant Joan.

Por otro lado, en cuanto a las medidas llevadas a cabo en Can Misses son las adoptadas por el Ministerio de Sanidad y que cada comunidad autónoma adapta. Según se informa en una circular de la conselleria balear de Salut, remitida a este diario por un portavoz del Área de Salud de Ibiza y Formentera, en Balears se ha creado un grupo de trabajo que está elaborando un protocolo de tipo asistencial «para unificar la actuación de los centros sanitarios y de los profesionales frente a cualquier sospecha».