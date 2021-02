Voluntarios de Protección Civil encontraron ayer a mediodía en el mar de sa Cala de Sant Vicent el cuerpo de uno de los dos hombres desaparecidos en el norte de la isla desde el pasado martes, cuando el temporal golpeaba con fuerza esta zona de la costa de Ibiza, confirmaron desde la oficina periférica de comunicación de la Guardia Civil de Balears. Aunque ayer la identificación del cuerpo aún estaba pendiente -está previsto que se realice la autopsia en las próximas horas-, todo hace pensar que se trata de Edilberto Alarcón Sánchez, de nacionalidad colombiana y 41 años de edad. Su esposa y allegados fueron atendidos por un equipo de psicólogos de la Dirección General de Emergencias. Alarcón desapareció el martes a mediodía. Cuando sobre a las tres de la tarde no regresó a casa, su esposa dio la voz de alarma desde el domicilio familiar, en la urbanización Allà Dins, en la parte de arriba de sa Cala de Sant Vicent, una zona perteneciente al municipio de Sant Joan. La mujer explicó a Diario de Ibiza que su esposo había salido de casa para hacer «una selfie» con el mar embravecido, que su teléfono móvil no daba señal y que no volvió a tener noticias de él.

Al parecer, Alarcón se dirigió a la zona de es Jonc, cerca de s'Aigua Dolça, y se cree que allí, ya en la línea de costa, una ola le sorprendió y lo arrastró mar adentro.

Su mujer explicó que iba vestido con la cazadora que muestra en la imagen de la derecha. Sin embargo, el cuerpo encontrado ayer en el mar por los voluntarios de Protección Civil estaba sin ropa, tan sólo con zapatillas deportivas.

Ayer a primera hora los equipos de rescate reemprendieron la búsqueda de los dos desaparecidos. Participaron agentes de la Guardia Civil, incluidos los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), Salvamento Marítimo, un equipo de la Unidad Canina de los bomberos del Consell y varias embarcaciones particulares. Pasada la una del mediodía, uno de los voluntarios avistó el cuerpo en las aguas de sa Cala de Sant Vicent. Unos kilómetros más al norte, en la zona de Portinatx, desapareció el británico de 25 años de edad Ben Garland, uno de los miembros de la tripulación de un barco amarrado en el puerto de Ibiza. El martes por la noche el capitán del barco dio la voz de alarma al ver que el joven no regresaba al puerto. Garland fue con su moto a la zona de Portinatx, también perteneciente al municipio de Sant Joan, y desde la línea de costa realizó varios vídeos del mar golpeando las rocas. Publicó alguno de estas grabaciones en su cuenta de Instagram. Todo hace pensar que, al igual que al colombiano, una ola le sorprendió y se lo llevó mar adentro. Desde el Reino Unido, su familia llegó a la isla al día siguiente. El jueves, el padre del desaparecido, Mark Garland, declaró a la prensa de su país que ya no tenía esperanzas de encontrar a su hijo con vida. «Creo que tenemos que aceptar la peor noticia: que nuestro Ben no va a volver a casa», dijo al Daily Mail. Como homenaje a Ben, Mark Garland publicó en su perfil de Facebook un vídeo en el que se les ve a ambos dentro de un coche cantando juntos la canción 'Every rose has its thorn', de Poison.

Al día siguiente de la desaparición, los agentes de la Guardia Civil encontraron la moto de Garland. El miércoles por la tarde, la embarcación 'Guardamar Polimnia' de Salvamento Marítimo halló, a unos 300 metros de la costa, cerca de sa Punta des Gat, la chaqueta del joven.