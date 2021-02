Teodoro García Egea, secretario general del PP nacional, y Biel Company, presidente de los populares de Balears, pidieron ayer la dimisión de la consellera balear de Asuntos Sociales, Fina Santiago, por los casos de explotación sexual de niñas tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Company añadió que, en caso de que Santiago no dé ese paso, sea la presidenta del Govern, Francina Armengol, la que la cese. Los populares realizaron estas declaraciones en el Port de Sant Miquel, durante una visita a las zonas afectadas por la borrasca 'Gloria'.

Company considera que algunos «políticos taparon en los últimos cuatro años, a sabiendas», el caso de abusos a las niñas tuteladas: «Y uno de ellos fue la consellera Fina Santiago, que debe dimitir inmediatamente porque gente que está bajo su custodia, algunos chicos, supuestamente habrían participado en la violación de una niña. Y mientras tanto, Santiago dice que no pasa nada».

El presidente balear cree que «se requieren responsabilidades políticas ante estos hechos tan graves» y que Armengol «debe tomar decisiones. Si Santiago no dimite, tiene que cesarla inmediatamente, aunque sea por vergüenza».

Teodoro García Egea pidió también «la inmediata dimisión de la consellera [de Asuntos Sociales]» -aunque en ese caso la competencia sea del Consell de Mallorca- y que la presidenta del Govern asuma «responsabilidades». A su juicio, «esos centros de menores no están siendo adecuadamente gestionados por Francina Armengol».

El secretario general de los populares españoles señaló que aunque «Armengol y Santiago se pondrán el 8 de marzo el lazo feminista, ahora no hacen absolutamente nada para proteger el futuro de esas niñas». Y subrayó que «esta semana se han repetido los casos», tal como publicó ayer Diario de Mallorca. Eso demuestra, según García Egea, «la incapacidad de Armengol para proteger a niñas acogidas que esperan tener una esperanza». Estima que sería «especialmente grave si lo conocían y no hicieron nada; y si no lo conocían, es grave por la incompetencia de estar al frente de una institución y no poner medidas para que eso no ocurra».

El secretario general se vino arriba y consideró que «hasta la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, debería dar una explicación. Luego se pondrá un lazo el 8 de marzo, pero ahora calla de manera cómplice con Armengol y la consellera Santiago».

«Tapan hechos delictivos»

Para Company, resulta «muy triste que niñas que están tuteladas, sean prostituidas». El presidente del PP balear aprovechó para atacar, de paso, a la ibicenca Pilar Costa, consellera de presidencia y portavoz del Govern: «Dice que no pasa nada y que nadie va a asumir responsabilidades en este gobierno de izquierdas. Es lamentable que hechos tan graves, tan deplorables [...] los políticos los escondan. Esto lo han hecho gobiernos de izquierdas que se dicen tan feministas y tan protectores de los niños».

Para Company, lo sucedido debería dar «vergüenza» a Francina Armengol y que esta «tendría que empezar a tomar medidas serias». «Si no, estará tapando una vez más hechos que pueden ser delictivos, que pueden tener carácter penal», advirtió. «¿Cuántas niñas más -añadió- se han de violar en esta Comunitat Autònoma para que Armengol y su Govern tomen responsabilidades? ¿Cuántas niñas más se han de prostituir bajo el amparo del IMAS para que se tomen decisiones políticas?».

Respecto a la comparecencia de Fina Santiago el próximo martes en la Diputación permanente del Parlament para dar detalles de este caso, Company está seguro de que irá a «tapar cosas». «Le dejaremos muy claro que debe tomar una decisión muy clara: debe dimitir, porque ella es la máxima responsable de casi todo eso [que ha ocurrido]. Y que no derive responsabilidades sólo hacia el Consell de Mallorca, que también las tiene», avisó.

«Cuando tuvo lugar el desgraciado caso de Alpha Pam [el senegalés que murió tras negársele la asistencia médica en Mallorca], Santiago nos llamó asesinos [al Govern balear de entonces, del PP], a grito pelado. ¿Qué haría hoy Santiago si gobernara el PP? Si hubiera pasado en Eivissa, habría llamado violador a su presidente, Vicent Marí», afirmó Company, que aseguró que es «falso» que también se dieran casos de abusos cuando gobernaban los populares: «Eso es la poca vergüenza de la gente de izquierdas, que pone el ventilador en marcha para que no se hable de la realidad».