Como el otrora líder socialista nacional José Luis Rodríguez Zapatero tras ganar sus primeras elecciones generales en 2004, el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, arrancó y concluyó su discurso, como secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) en la nueva etapa política que arrancó ayer, con un elocuente mensaje: «Espero no decepcionar». (Ver galería de imágenes)

Pese a ser uno de los más veteranos de la formación y con una amplia experiencia en congresos, no tan plácidos y pacíficos, además, como el de ayer, Marí Ribas reconoció que a primera hora estaba «hasta nervioso» por estrenar un cargo que nunca había ostentado. «Como me importa [dirigir al PSOE de Eivissa], me siento de esta manera», justificó.

Marí Ribas destacó que «el PSOE en este momento es el primer partido de Ibiza», en referencia al resultado de las pasadas elecciones generales, y que es «capaz de hacer cosas importantes». «Hay que saber respetar y aprovechar este caudal de confianza», remarcó en su discurso con el que se cerró el congreso extraordinario del PSOE celebrado tras la precipitada dimisión de Vicent Torres, como consecuencia del escándalo de los gastos de la exvicepresidenta segunda del Consell Marta Díaz revelado por este diario.

Ante la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Govern balear, Francina Armengol, el nuevo líder socialista destacó que «Eivissa necesita todo el apoyo» del Ejecutivo autónomo, ya que, recalcó, «el Consell está en manos de la derecha y ya se ha visto por dónde quiere ir». «Ha convertido [la derecha] el Consell en un instrumento de contrapoder del Govern y no irá demasiado a favor de determinados ayuntamientos, como se ha visto en el reparto de los fondos de las ayudas para los municipios», indicó, en alusión a la polémica por el perjuicio que ocasiona a Vila, la capital de la isla, la propuesta de distribución de la financiación del antiguo plan de obras (PIOS).

La aspiración de Marí en 2023

Marí Ribas, que como líder del partido podría disputar en 2023 la presidencia de la institución insular a Vicent Marí (PP), se comprometió en su intervención a «defender el Consell para las personas y para que sea garante de la protección del territorio, el patrimonio y la cultura». Cuando hemos gobernado, seguramente hemos cometido errores y aciertos, pero aprenderemos para el futuro. Algunos querrían que estuviéramos lamiéndonos las heridas, pero construiremos una alternativa de gobierno responsable para la isla», recalcó, en una especie de declaración de intenciones.

De hecho, Armengol, que se deshizo en elogios hacia Marí Ribas(«estoy muy tranquila de que sea el secretario general», subrayó, entre otras alabanzas) le encomendó la tarea no sólo de recuperar el gobierno del Consell de Eivissa en 2023, sino también de apartar por primera vez al PP del gobierno de los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Joan. «Para eso os pido fuerza, ilusión y convicción. Si nos centramos todos, si en vez de mirarnos el ombligo pensamos en los ciudadanos y logramos que el partido esté fuerte y unido... ganaremos las elecciones en 2023», dijo la líder del PSOE balear, que calificó de «muy potente» la ponencia política (ver página 4), la hoja de ruta de la ejecutiva insular del PSOE, aprobada en el congreso por unanimidad.

Pedir el voto en Sant Joan

Armengol indicó que no hay que gobernar «por capricho, sino para servir a la gente». «Eso es lo que hace el PSOE siempre», dijo, para reconocer acto seguido que era consciente de «lo difícil que es hacer política en la isla, ir a Santa Eulària o Sant Joan a pedir el voto. «Sé cómo juega la derecha política y económica de aquí», añadió.

Marí Ribas dedicó unas palabras al conseller socialista Vicent Tur, que está «pasando por un mal momento», un problema de salud que le impidió asistir al congreso. «Es una persona a la que queremos todos», dijo, a lo que los delegados respondieron con aplausos.

En la inauguración del congreso, el diputado por Navarra y secretario de Coordinación Territorial de Ferraz, Santos Cerdán, resaltó que el nuevo Gobierno central de coalición del PSOE con Unidas Podemos, que es «un espejo» de la experiencia de Balears, prevé aplicar «medidas para contener los precios del alquiler de la vivienda y aumentar el parque de vivienda pública». «Qué os voy a contar en Ibiza», remarcó. También indicó Cerdán que el Gobierno de Pedro Sánchez «luchará contra el cambio climático», que, recordó, afecta sobre todo a territorios «tan frágiles» como las islas. «Hay que empezar a actuar ya. No podemos esperar a que sea tarde», subrayó el dirigente nacional, al tiempo que agregó el compromiso de mejorar las condiciones laborales de los españoles.