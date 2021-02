El Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado hoy en un pleno extraordinario, con el voto en contra del PP (la concejala de Vox no estuvo), la alegación presentada por el concejal de Proposta per Eivissa (PxE), Vicent Torres, contra el presupuesto de este año y que supone el aumento del sueldo de los concejales sin retribución (los 10 de la oposición más dos del equipo de gobierno). Hasta ahora, tal como se aprobó el pasado 3 de julio (la organización y retribución de la nueva Corporación), los ediles sin salario cobraban, bajo el sistema de dietas, una especie de tarifa plana de 800 euros por asistencia a los plenos y comisiones. A partir de ahora, se suman, a los 800 euros fijos mensuales, 100 euros adicionales por la asistencia a cada comisión informativa previa a los plenos.

Torres ya reclamó en julio (presentó un recurso contra el acuerdo de pleno, pero el Consistorio ni respondió) que se pagara por asistencia a cada acto, como se hacía en el pasado mandato, ya que suponía «una discriminación» que todos los ediles cobrasen lo mismo aunque algunos participaran en más comisiones que otros. En concreto, los grupos con sólo un concejal, como PxE, Vox y Ara Eivissa, tienen que asistir a todas las comisiones, mientras que los de Ciudadanos, que son dos, pero, sobre todo el PP, se las reparten.

El interventor ha emitido ahora un informe favorable a la alegación de PxE porque las bases de ejecución del presupuesto especifican que el pago de dietas debe ser por «asistencia efectiva» a cada órgano colegiado. De hecho, Torres ha recordado que los concejales del equipo de gobierno, aparte de su sueldo, también cobran dietas por la asistencia las juntas de gobierno o la mesas de contratación. Por ello, el equipo de gobierno se ha visto forzado ahora a aceptar el pago de los 100 euros, el mínimo previsto, por asistencia a cada comisión informativa.

De todos modos, el concejal de Hacienda, Vicent Roselló, ha espetado en el pleno una bronca a Torres, al que ha acusado de impugnar el presupuesto de este año de forma «imprudente y temeraria, con una falta de lealtad sin precedentes en el Ayuntamiento» para «cobrar más cada mes». Con la reclamación, se ha retrasado la entrada en vigor del presupuesto (el pleno también ha aprobado hoy su aprobación definitiva), «un mal irreversible», según ha destacado Roselló. También le ha recriminado que haya hecho uso del presupuesto, como «instrumento de guerra» y ha destacado que, aparte del informe favorable del interventor, se acepta su alegación para que «no continúe haciendo un mal» al Ayuntamiento.

Torres le ha respondido que no entendía «la pataleta» de Roselló» y le ha recordado que se ha limitado a hacer uso de «las herramientas que le otorga la legislación» y no «ningún elemento de guerra». Acto seguido, el concejal de PxE se ha eximido de cualquier retraso en la entrada en vigor del presupuesto y ha culpado de ello al propio equipo de gobierno porque en julio ya no hizo caso a su recurso. Al hacerlo ahora por la vía de los presupuestos, el equipo de gobierno se ha visto obligado a pedir un informe jurídico y a elevarlo a pleno y, al ser favorable a lo que reclamaba Torres, a aceptarlo.

El portavoz del PP, Javier Marí, ha arremetido contra el concejal de PxE, al que ha echado en cara que para él acudir a los plenos o a las comisiones informativas sean «un suplicio». «Yo entiendo que la política es otra cosa. Una cosa es que no te cueste dinero de tu bolsillo y otra que sea un suplicio acudir a las comisiones», ha remarcado. Los dos grupos de la derecha han mantenido un rifirrafe, en el que Torres le ha recordado al PP que «los concejales que son funcionarios [Javier Marí] o consellers [Vicent Roig] no les descuentan el dinero de la nómina por acudir a los plenos o las comisiones». Los aludidos han recordado que la ley ampara la participación en cualquier órgano colegiado de una Administración sin que suponga la merma del sueldo de ningún trabajador. «No me lo quitan», les ha rebatido Torres, «pero luego tengo que hacer el trabajo que no he hecho». «¿Y en el Consell no?», ha cuestionado acto seguido Javier Marí.

El PP ha avanzado que también va a reclamar que se cambie la composición de las comisiones informativas para que se respete la representatividad del pleno. Marí ha recordado que, al haber siete grupos, se aprobó que en las comisiones hubiera un representante de cada uno pero con un voto ponderado en función del número que correspondería. «Se cambian las reglas a mitad del partido», ha lamentado, en referencia al perjuicio que causa ahora a los ediles del PP que no participen en comisiones informativas a pesar de su derecho a hacerlo.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Dani Becerra, ha apoyado la propuesta de PxE y ha destacado que se trata de recuperar lo que «se hacía históricamente» en el Ayuntamiento.

El concejal de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, que también se ha posicionado en favor de la alegación de PxE, ha subrayado que el debate sobre esta cuestión le incomodaba. «No tienen sentido las feroces críticas contra Vicent Torres por presentar una reclamación cuando el informe del interventor le da la razón ni tampoco los reproches entre unos y otros. Todo es más sencillo y y hay parte de postureo por parte de todos en el pleno», ha dicho. «Se ha de valorar mínimamente el trabajo que se hace y no ha de ser un sacrificio venir aquí. 100 euros no es demasiado exagerado viendo las cosas que oímos por ahí», ha añadido Prats.