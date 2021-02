El presidente de la junta gestora que dirige interinamente el PSOE ibicenco y aspirante a secretario general, Josep Marí Ribas, ha restado hoy importancia a las dimisiones de los dos principales dirigentes de la Agrupación Socialista de Santa Eulària, José Luis Pardo y Mari Quintero, secretario general y secretaria de Organización, respectivamente. Según ha declarado el alcalde de Sant Josep, se trata de una situación "muy concreta" que no afecta a otros sectores del partido.

Relacionadas Dimiten los máximos responsables de la agrupación socialista de Santa Eulària

Además, Marí Ribas aprecia en la renuncia de Quintero "un componente afectivo", por ser la esposa del expresidente del Consell y exsecretario general de la FSE-PSOE, Vicent Torres. También ha aclarado: "Yo aún no soy secretario general", en alusión a los comentarios de Quintero cuando le considera inapropiado para ocupar este puesto.

La ya exnúmero dos del PSOE de Santa Eulària ha afirmado: "No creo en la nueva dirección que va a llevar el partido y yo no estaría de acuerdo con las decisiones que pueda tomar". Aunque ha admitido la "preparación" de Marí Ribas, la dirigente dimisionaria afirma que no lo ve adecuado para el cargo: "El partido necesita gente joven y más acorde con la dirección nacional. No creo que el próximo secretario general esté en esa línea", ha agregado.

Por su parte, José Luis Pardo ha explicado que su decisión de dejar el puesto y también el cargo de concejal no tiene motivaciones política de ninguna clase, sino que se debe a "un cambio de vida" derivado de una nueva ocupación profesional. "Yo avalé a Marí Ribas" como nuevo secretario general, por lo que ha negado categóricamente cualquier desacuerdo con los nuevos responsables del partido en la isla de Ibiza. Pardo ha destacado que, bajo sus siete años de mandato como secretario general de la agrupación, ha conseguido duplicar el número de afiliados en Santa Eulària.