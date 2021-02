Fátima Rull es una ibicenca de 28 años natural de Sant Antoni que se ha lanzado a la aventura de buscar el amor en el programa de Cuatro First Dates Crucero.

La joven, que lleva unos años residiendo en Manchester, es una de las participantes de este nuevo formato del popular programa presentado por Carlos Sobera. En esta ocasión, un crucero zarpa cargado de solteras y solteros que, durante la travesía, irán teniendo citas con el objetivo de que, los más afortunados, acaben encontrando a su media naranja.

Fátima Rull no ha pasado desapercibida en la primera entrega del programa y ella misma explica en sus redes sociales que esta noche protagonizará buena parte del programa.

La ibicenca es muy popular en Inglaterra tras haber participado en 2017 en otro 'reality' de la MTV: 'Ex on the beach'. A raíz de su intervención consiguió muchos seguidores en Instagram (actualmente tiene algo más de 32.000), de quienes vive.

Vivir de donaciones de seguidores de Instagram

Fátima Rull es muy popular, a la par que controvertida por su forma de vida. Tal y como ella explica en sus redes sociales, no trabaja y vive del dinero que le envían sus seguidores de Instagram.

Pantallazo que ha compartido en redes sociales Fáctima de una donación de un seguidor.

Ante las críticas que recibe de algunos usuarios por ello, Fátima asegura que un vídeo: "Cualquiera que pudeiera vivir sin tener que trabajar como yo, lo haría. Se me ataca por esto pero lo que pasa es que hay mucha envidia".

El barco del amor

First Dates Crucero fue grabado a finales de 2019 y comenzó a emitirse esta misma semana. Está producido por Cuatro en colaboración con Warner Bros y está presentado por Carlos Sobera y el staff de First Dates -integrado por Matías Roure, Lidia Torrent, Yulia Demoss y las gemelas Marisa y Cristina Zapata-.

El espectador tendrá una visión completa de todos los protagonistas, a los que verán en distintas situaciones, y de sus citas: desde los nervios previos, las expectativas y cómo se preparan para su primer encuentro hasta todo lo que ocurra después.

Porque si su primera cita en el restaurante del barco termina con un sí, los solteros podrán seguir conociéndose en un segundo encuentro que tendrá lugar en un ambiente lúdico y distendido: desde una excursión en una de las escalas que realiza el crucero por el Mediterráneo (Barcelona, Marsella, Génova, Nápoles, Mesina y Malta) a un momento de relax en la piscina, una actividad en una de las lujosas instalaciones del barco e incluso en el interior de sus camarotes, entre los que se encuentra un dúplex con un jacuzzi en el balcón privado.