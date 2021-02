La isla amaneció helada el fin de semana pasado debido al descenso del mercurio, lo que provocó que en Sant Joan se registraran temperaturas bajo cero. Según las estadísticas de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), durante estos últimos siete días se han registrado temperaturas mínimas inferiores a cinco grados en Ibiza y Sant Antoni, pero ninguno de estos ayuntamientos ha activado el dispositivo de ola de frío para las personas sin hogar. Santa Eulària es el único que ha ofrecido un refugio a los sintecho en esta gélida semana.

El Consistorio de Santa Eulària activó el pasado martes 7 de enero el protocolo ola de frío, por lo que habilitó un refugio en una sala polivalente del pabellón deportivo del municipio, situado en los bajos, junto a la escuela de formación. Desde ese día, el Ayuntamiento solo cerró ese espacio anteayer «porque las previsiones no indicaban sensación térmica menor de cinco grados», según explicó ayer a este diario un portavoz del Ayuntamiento de Santa Eulària. Como ayer se esperaba un nuevo descenso del mercurio, se reabrió para los sin hogar este espacio, cuya capacidad es para diez personas.

En estos últimos siete días solo un sintecho acudió al pabellón deportivo de Santa Eulària, abierto de 21 a 9 horas, para resguardarse del frío, según explicó el mismo portavoz municipal. Por último, desde el Ayuntamiento de Santa Eulària recordaron que el procedimiento para informar de este servicio es el siguiente: Servicios Sociales contacta con aquellas personas que tienen constancia de que viven en la calle, mientras que la Policía Local ofrece el refugio a las que encuentra pernoctando en la calle o en infraviviendas.

Además, el Consistorio cuenta con la colaboración de Cáritas Santa Eulària para que también avise a los usuarios del comedor social, situado en el Club Parroquial, de la posibilidad de protegerse del frío en este espacio habilitado expresamente para los sintecho.

En cuanto al municipio de Ibiza (donde el termómetro marcó el sábado 2,8 grados y el domingo, 1,4, la temperatura más baja registrada en los últimos siete días), tras preguntar este diario, una vez más, por el dispositivo ola de frío, un portavoz del Ayuntamiento insistió en que para ponerlo en marcha se tienen en cuenta «numerosos parámetros», no solo el de la temperatura. Es decir, no basta con que sean inferiores a cinco grados. Además, se activa de forma conjunta con Cáritas y Cruz Roja «a través de la Mesa de Inclusión Social». No obstante, si la Aemet decreta una ola de frío, el dispositivo se activaría «automáticamente», señalaron desde el Consistorio de Ibiza. «Cuando la sensación térmica sea inferior a los cinco grados, el refugio se habilitará, como en los últimos cinco años, en el espacio de sa Bodega, donde está la Escuela de Adultos», recordaron desde el Ayuntamiento de Vila.

Sin protocolo

Sin protocolo

En Sant Antoni, la concejala de Asuntos Sociales, María Ramón, reconoció a Diario de Ibiza que no cuentan con un protocolo de ola de frío para atender a los sin techo cuando se registra un acusado descenso de las temperaturas a pesar de que en la anterior legislatura se ponía en marcha.

«No hemos tenido ninguna demanda de este tipo por parte del 112 ni de Protección Civil ni tenemos constancia de que haya gente durmiendo en la calle», explicó Ramón, que añadió que, si fuera necesario, habilitarían un espacio, aunque no quiso decir dónde, para «aquellos que lo necesitasen».