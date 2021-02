«Con Bauzá tuvimos recortes a secas y ahora tenemos los recortes 2.0», afirma Pere Lomas, portavoz en las Pitiusas del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament de les Illes (STEI) sobre la reducción de las asignaciones de la conselleria balear de Educación a los centros. «Ha sido sobrevenida, por sorpresa, la mayoría no tenían ni la sospecha de que esto iba a pasar y ahora no pueden hacer nada», continúa Lomas, que califica de «injusta» la medida ya que, señala, penaliza a los centros que «con esfuerzo» han podido ahorrar.

Lomas matiza que los centros cuentan con una única cuenta bancaria en la que «además de la aportación de la conselleria se hacen otros ingresos». Estos, detalla, pueden ser lo que reciben de entidades por usar alguno de sus espacios, el dinero recaudado para los viajes de estudios de los alumnos, los céntimos que pagan los estudiantes por las fotocopias o incluso, en el caso de los colegios, los pagos del servicio de comedor por parte de las familias, algunas de las cuales abonan el trimestre o incluso el curso entero a principios de curso. «¿Esto significa que los centros están forrados? No. Es un dinero que está en la cuenta, pero que es para cosas que se van a tener que pagar», continúa Lomas, que critica el hecho de que «algunos centros sí sabían lo que iba a pasar» y pudieron actuar en consecuencia. «Si lo hubieran sabido todos habrían solventado algunas cosas», concluye el portavoz del STEI, que vaticina la situación «precaria» en la que se encontrarán algunos centros en los próximos meses si la conselleria no da marcha atrás en su decisión.

En los últimos días muchos docentes de las Pitiusas han comentado en sus redes sociales que están sacando del fondo de armario y lavando las camisetas verdes que utilizaron en el conflicto con el gobierno de Bauzá. Mario Devis, portavoz de la federación de Educación de Comisiones Obreras (CCOO) en las Pitiusas, considera que esto es más un «aviso» o una «broma» que tambores de guerra. «De momento», matiza Devis, que asegura que los educadores las tienen guardadas, pero siempre a mano por si tienen que volver a sacarlas a la calle en algún momento.

Sin caja B

Sin caja B

El portavoz de CCOO califica de «recortes encubiertos» la reducción de las asignaciones y explica que los equipos directivos de los centros «se autogestionan» para afrontar gastos que la conselleria no asume. Especialmente en el caso de los de Secundaria, de cuyo mantenimiento no se encargan los ayuntamientos. Devis confiesa que le sorprende la actitud de la conselleria: «Primero ha dado bola a los centros con la autogestión y la autonomía y luego se la recorta». El sindicalista explica que, para asumir el gasto que suponen algunas actuaciones (compra de ordenadores, material para Formación Profesional, instalaciones de los talleres...), es necesario ahorrar durante un par de cursos, dinero que se queda en la única cuenta de los centros. «Los colegios e institutos no tienen caja B», ironiza el portavoz sindical, que también acusa a Educación de «castigar» con su medida a los centros que han programado un ahorro.

Devis recuerda los problemas a los que se enfrentaron los equipos directivos durante la última legislatura del PP en el Govern para pagar, con los recortes, las facturas de luz y agua, así como a otros proveedores. De hecho, muchos de los centros han comenzado a ahorrar desde entonces, para no verse condenados de nuevo a no poder encender la calefacción o racionar el uso del papel higiénico si no llegan los ingresos de la conselleria. El portavoz de CCOO señala que ya hay equipos directivos que han tenido que paralizar proyectos que tenían previsto afrontar este año y para los que llevaban varios cursos ahorrando.

La hucha

La hucha

«Nosotros, por ejemplo, usamos esa hucha para pagar a los auxiliares de conversación, ya que la conselleria abona ese dinero pero más tarde», explica Antonio Márquez, director del instituto Quartó del Rei y presidente de la Asociación de Directores de centros de Secundaria de las Pitiusas. Márquez critica la «falta de información» por parte de la conselleria sobre sus planes, lo que hubiera permitido a los centros educativos reorganizar sus inversiones y gastos de 2020.

«Si quieres pintar el edificio porque le hace falta, cambiar los ordenadores de toda un aula o renovar la cocina de FP necesitas ahorrar porque son gastos que debe asumir el centro. Igual la conselleria te proporciona un par de ordenadores, pero no todos y no vas a cambiar un mueble de una cocina ahora y otro más adelante», comenta Márquez. Él mismo explica que los equipos directivos de los centros intentan en ocasiones afrontar estos proyectos mediante renting. «El problema es que, muchas veces, este sistema de financiación al final resulta muy gravoso y los centros prefieren ahorrar y afrontarlos en un único pago», explica el presidente de la asociación, que señala que los recortes que se hacen a los centros repercuten, al final, en los estudiantes y las familias.

Márquez insiste en los problemas que plantea a los equipos directivos la reducción de la asignación de la conselleria y confía en que finalmente rectifique.

De hecho, Educación anunció ayer que se reunirá mañana con representantes de las asociaciones de directores «para tratar el tema de los remanentes», así como «aclarar las dudas generadas por la situación actual y establecer una vía consensuada con los centros para reducir los remanentes y encontrar una solución satisfactoria a corto y medio plazo».

Remanentes «adecuados»

Remanentes «adecuados»

El conseller, Martí March, señaló que es «consciente del malestar» que hay en estos momentos en los centros educativos. «No queremos esconder nada sino dar una respuesta», indicó March, que quiere implicar a las asociaciones de familias del alumnado ya que «hacen aportaciones a los centros». March insistió en que «no se ha tocado remanente alguno de los centros», aunque reconoció que se han modificado las aportaciones previstas para este año a los centros cuyo remanente supera el 110% de su asignación anual. La conselleria asegura que la inmensa mayoría de los colegios e institutos a los que se reduce la aportación tienen un remanente «que duplica y hasta triplica la asignación de 2019».

March reconoció la necesidad de acordar con los centros educativos «los remanentes que deben tener».