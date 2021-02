La afición de José Luis Tur (Sant Josep, 1983) por los videojuegos viene de lejos. Empezó a jugar de niño con el ordenador de su padre, un Commodore 64. Luego llegó la Game Boy. Su vocación, explica, la descubrió en plena adolescencia con 'Shenmue', un juego de acción y aventuras que Sega sacó para la consola Dreamcast en 1999. Le marcó tanto que empezó a plantearse la posibilidad de un futuro profesional centrado en el desarrollo de videojuegos.

Lo que con 17 años era solo un sueño se convirtió en una realidad en 2018, cuando este ibicenco decidió dejar su trabajo como fotógrafo para dedicarse a tiempo completo a crear videojuegos. A partir de ese momento empezó a trabajar en su primer proyecto, 'Aurora's Journey and the Pitiful Lackey', que realiza con la ayuda de una programadora menorquina, Arantxa Cardona, y una pianista y compositora japonesa afincada en Estados Unidos, Marika Takeuchi. Juntos forman 'The not so great team'.

La primera en sumarse al equipo fue la artista nipona, a la que Tur conocía, sobre todo, por sus discos. «Desde el principio tuve claro que uno de los elementos que quería destacar de 'Aurora's Journey' era la música, porque en cualquier producto audiovisual es un instrumento esencial para transmitir emociones», comenta el josepí. Poco después entró en el proyecto Cardona para echar una mano en la programación a Tur, que también se ocupa del modelado 3D, de la animación y del sonido del juego.

En fase de desarrollo

Como explica el fundador de 'The not so great team', en la actualidad 'Aurora's Journey' «está en fase de desarrollo y en estado pre-alfa, lo que significa que ya se puede jugar con él, pero que todavía faltan personajes, niveles y mecánicas por integrar». Tur emplea el motor gráfico Unreal Engine para llevar a cabo este proyecto, que en principio ha concebido solo para PC, aunque no descarta la posibilidad de presentarlo en otras plataformas en un futuro.

La primera versión de este videojuego, que se ha hecho en inglés y en castellano, salió a la luz en octubre de 2019 en internet en notsogreat.es. En esta web se puede ver el tráiler argumental de 'Aurora's Journey', con una pieza musical compuesta por Takeuchi. En este avance se resume la trama del juego, ambientado en 1927 y protagonizado por Aurora Aylesworth, una joven astrónoma de 19 años que emprende un viaje para encontrar a su padre, desaparecido cuatro años atrás mientras investigaba los restos de Eureka, una nave espacial que cayó en la Tierra en 1908. Durante esta búsqueda contará con la ayuda de un fiel lacayo y se tendrá que enfrentar a los peligrosos Descerebrados. «En lo que se refiere a jugabilidad 'Aurora's Journey' es muy clásico», señala Tur de este videojuego de estética japonesa.

Desde los inicios el ibicenco ha financiado el proyecto con sus ahorros, pero al ser insuficientes ha decidido recurrir a Patreon, un sitio web de micromecenazgo a través del que se puede contribuir con dos euros al mes a hacer realidad este videojuego. Aquellos que colaboren, en contrapartida recibirán información exclusiva de cómo avanza el desarrollo de 'Aurora's Journey' y pequeños minijuegos con sus protagonistas. Además, los mecenas podrán involucrarse en el proceso de creación del videojuego aportando ideas y propuestas.