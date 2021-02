El Ayuntamiento de Sant Joan asegura que ya tiene cerrado el acuerdo con la cadena hotelera Six Senses para recibir en cesión la torre de Portinatx, de manera que este año ya podrá empezar su rehabilitación. De momento, Six Senses, que está levantando el complejo hotelero Xarraca Bay en el antiguo Club Vista Bahía, ya ha cumplido una parte de este acuerdo al demoler la estructura abandonada de una mansión en esa zona que se paralizó en el año 1988. (Ver galería de imágenes)

El alcalde, Antoni Marí, Carraca, destaca que «aunque no está firmado el documento formal [con Six Senses], ya han confirmado que cederán la torre al Ayuntamiento». Una vez que se rubrique el acuerdo, «a lo largo de este año ya se podrá ejecutar esta obra para consolidar la torre de Portinatx, que es imprescindible porque si no la estructura llegará a correr peligro», advierte el alcalde.

De hecho, esta rehabilitación de la torre ya estaba prevista desde el año 2015, cuando Sant Joan firmó un convenio de colaboración con el Consell de Ibiza para sufragar a medias los trabajos. Sin embargo, dos años después, en una nueva legislatura, el entonces conseller de Cultura, David Ribas, advertía de que ese convenio no podía ejecutarse porque era «inviable jurídicamente».

Como la torre aún no era propiedad de Sant Joan, sino privada, no se podía dar una subvención al Consistorio para una edificación de la que no era el titular. Y eso que Carraca intentaba, al menos desde 2011, alcanzar un acuerdo con los propietarios de la torre y los terrenos adyacentes con la estructura de la mansión, la familia del empresario Xavier Cabau.

Negociaciones infructuosas

Cabau, fallecido en 2007, comenzó a construir una chalé con licencia de vivienda unifamiliar en 1988. La estructura que se estaba levantando no se correspondía con la presentada en el proyecto de edificación y excedía la superficie autorizada, así que Sant Joan paralizó ese mismo año los trabajos.

Precisamente, el funcionario municipal que precintó las obras era Carraca, entonces secretario accidental del Ayuntamiento. Durante años, la familia propietaria trató, en vano, de recuperar la licencia para finalizar el chalé, pero el suelo donde se levantaba se encontraba en la línea de protección de Costas.

Acuerdo con la cadena hotelera

Así que Carraca no tuvo manera de llegar a un acuerdo en su momento con Xavier Cabau para arreglar la zona de sa Punta de sa Torre ni luego con sus herederos. Tampoco pudo valerse del convenio firmado con el Consell en 2015 para emprender la rehabilitación de la torre y convertirla en un atractivo para el turismo de la zona como monumento visitable, por la «inviabilidad jurídica» que suponía la titularidad de la edificación.

Finalmente, apareció en escena la cadena Six Senses, que había comprado en esa zona el antiguo hotel de todo incluido Club Vista Bahía para construir el complejo de lujo Xarraca Bay. «Con conversaciones con el hotel [Xarraca Bay] conseguí que se hicieran con la propiedad de los terrenos de Cabau para que tiraran la vieja estructura del chalé y que la torre revertiera en el Ayuntamiento», explica el alcalde.

Ahora, los promotores de Xarraca Bay ya han cumplido con la primera parte del acuerdo y la punta de sa Torre ha quedado liberada de la construcción iniciada por Cabau. Ahora, junto a la explanada que acaba de quedar libre y en la que quedan unos pocos pinos jóvenes, aparece el último piso de unos de los bloques que está levantando el Xarraca Bay sobre el antiguo complejo del Club Vista Bahía.

Nueva línea del Consell

Nueva línea del ConsellPor su parte, el Consell de Ibiza también tiene previsto que la rehabilitación de la torre de Portinatx empiece a lo largo de este año. Este proyecto se incluyó de nuevo en la linea de subvenciones para el bienio 2018-2019 de la institución insular para recuperación de los inmuebles protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC), pero tampoco se pudieron iniciar las obras en ese periodo por las trabas burocráticas.

Así que ahora la torre de Portinatx cuenta con preferencia para la nueva línea de ayudas que se abre a mediados de este mes, según apunta el Consell.