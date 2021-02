Los centros educativos de las Pitiusas están molestos y confundidos por la última sorpresa que se han llevado en forma de reducción de su financiación anual. El director del IES Sa Blanca Dona, Andrés Delgado, se mostró claro al respecto y aseguró que se trata de una «reducción significativa», sin previo aviso. «En nuestro caso es un 25% respecto de lo que recibimos en 2019», explica.

Desde la conselleria de Educación aseguran que la medida afecta a la partida destinada a gastos corrientes, tal y como explica la portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos (FAPA), Pepita Costa. «Afecta más a los institutos que no tienen el mantenimiento que prestan los ayuntamientos a los centros de Primaria», argumenta Costa y asegura que los centros se «tienen que apañar con lo que tienen para todo», aunque aclara: «El presupuesto de este año no aumenta, pero se han añadido competencias en educación de 0 a 3 años y en materia lingüística».

Sin embargo, según Delgado no está tan claro qué partida se recorta: «Nosotros solo hemos visto que tenemos un recorte del 25%, pero no queda claro dónde se aplica», y añade: «Puede llegar a ser un problema. Cada centro tiene sus particularidades y podría darse el caso de que alguien hubiese contado con ese dinero para una proyecto finalista [que debe gastarse este año]. Hubiese estado bien que se nos hubiesen informado de cómo iba a ser el presupuesto».

Para la presidenta de la FAPA, este no es el camino a seguir: «Es el momento de invertir, no de recortar. Hasta ahora el Govern había cumplido el compromiso de aumentar el presupuesto de Educación un 10% cada año. Esto también afecta a la dotación del Ibisec y a las subvenciones a comedores escolares que se mantienen igual que en 2019, cuando ya fueron insuficientes. Así que no estamos contentos», concluyó Costa.

Una opción de revisión

La delegada insular de Educación, Marga Ferrer, admite que «hay malestar en algunos centros» pitiusos, pero que solo se les ha aplicado la rebaja a los que «tienen un remanente suficiente». «Hacienda ha comprobado que estos centros tienen reservas suficientes para afrontar sus gastos a pesar del recorte» y que por tanto, como ya dijo el Govern, no deberían tener problemas para afrontar sus obligaciones financieras.

«Les estamos diciendo a estos centros que si necesitan el dinero para cubrir el gasto de algún proyecto finalista, pueden reclamar y se revisará su caso».