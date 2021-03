La adquisición por parte de Iberia de Air Europa en una operación valorada en aproximadamente 1.000 millones de euros ha provocado preocupación en el Consell de Ibiza, desde donde temen que la concentración de poder de la antigua compañía de bandera española en el transporte aéreo afecte tanto a las frecuencias de los vuelos desde y hacia Ibiza, como en el precio de los pasajes.

Iberia, integrada en el grupo IAG, es propietaria de Vueling, su compañía de bajo coste, y tiene franquiciada a Air Nostrum, que opera entre las islas en competencia directa con Air Europa. Vicent Marí, presidente del Consell ibicenco, asegura en conversación telefónica desde Londres, donde asiste a la feria de turismo World Travel Market: "Lo primero que me provocó ayer la noticia fue preocupación, que va en aumento porque el hecho de que se concentren los intereses de dos compañías competidoras puede provocar un monopolio por parte de Iberia que perjudique directamente a los ibicencos".

El presidente razona que este movimiento en el mercado del transporte aéreo puede provocar dos cosas: "Reducción de frecuencias e incremento de precios. Esta es la valoración que hago sobre una situación que puede provocar que empeore nuestra situación como insulares", apunta en referencia a la dependencia del transporte aéreo por parte de los residentes en Ibiza y Formentera.

"En estos momentos, las conexiones con Mallorca las operan dos compañías, Air Nostrum (low cost de Iberia) y Air Europa: ¿qué pasará ahora con estos vuelos?", se pregunta el presidente ibicenco, y añade: "¿Qué pasará también con las frecuencias que tienen estas dos compañías con destinos de la península? Y las nuevas tarifas, ¿cómo serán?", insiste.

Por todo ello, Marí, aprovechando que coincide estos días en Londres con la presidenta del Govern, Francina Armengol, adelanta a Diario de Ibiza: "Le quiero trasladar ahora mismo [a Armengol] nuestra preocupación por este asunto, y que me garantice que por lo menos mantendrá contactos con las compañías para que las islas menores no nos veamos afectadas por esta concentración". "No sé si podrá hacer mucho pero que al menos que [el Govern] se haga notar y que nuestra conectividad se empobrezca tanto con las otras islas como con la península", insiste el presidente ibicenco.