Hace sólo dos semanas cundía el pesimismo entre hoteleros y políticos por la que se avecinaba con el brexitbrexit, que conjugado con la desaceleración económica parecía converger en una tormenta perfecta. Pero tras el adelanto de las elecciones británicas y la prórroga concedida por la Unión Europea, que crea un margen de dos años para negociar el brexit (con reservas, claro) y dispone de un dato que indica que todo puede ir mucho mejor de lo esperado: los turoperadores han adelantado e incrementado las reservas de plazas de cara a la próxima temporada, en comparación con lo que venía sucediendo años atrás.

Ayer, en la primera jornada de la feria turística de Londres, la World Travel Market (WTM), lo confirmaron el presidente del Consell de Eivissa (titular de la cartera de Turismo), Vicent Marí, su director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, y el presidente del Fomento de Turismo, Alejandro Sancho. «Las reservas han arrancado mucho más fuerte que en 2018, en algunos casos con aumentos de dos dígitos», indica este último.

Sancho cree que en la economía del Reino Unido no hay indicios de un inminente hundimiento de su turismo. Al contario: solo tienen un 3,7% de paro (prácticamente, pleno empleo) y la libra se mantiene firme. «El cónsul británico, Lloyd Milen, nos dijo hace poco que con datos así, su país se comportará, como mercado emisor, de manera estable, y no afectará al turismo».

«Desde Fomento, no vemos con preocupación la temporada de 2020, dados esos datos», indica Sancho, que cree que, salvo imponderables, «se podría mantener en los próximos meses el ritmo de ventas» registrado las dos últimas semanas.

El presidente del Consell tiene una explicación a ese adelanto de las reservas: «Es un buen dato que quizás se deba al temor de que una salida sin acuerdo habría empujado a la libra a la baja y encarecido las vacaciones. Esperamos que esa tendencia se mantenga».

Marí calcula que, en caso de brexit a las bravas y la consiguiente devaluación de la divisa británica, los paquetes turísticos habrían disparado su precio «de un 15% a un 20%». Que haya ese adelanto supone, a su juicio, «un buen síntoma, pues indica que siguen queriendo venir a Ibiza de vacaciones».

La clave: Govern balear «La ecotasa se seguirá distribuyendo desde Mallorca»

Que se olviden empresarios y políticos de gestionar el impuesto turístico desde Ibiza . El conseller balear de Turismo, Iago Negueruela, dejó ayer claro a este periódico que la ecotasa «seguirá siendo recaudada y distribuida» por el Govern balear. Tras conocer esa negativa, la presidenta de los hoteleros pitiusos, Ana Gordillo, dijo que no entiende que, pese a las quejas, Negueruela no cambie de parecer: «Todas las islas protestan por la gestión de ese impuesto. No están contentos ni el sector ni las instituciones», recordó.