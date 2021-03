En tres adjetivos, ¿por qué la han escogido para el Senado?

Porque soy una persona responsable, honesta e ibicenca de corazón.

Dígame tres propuestas que tenga para Ibiza y Formentera

Necesitamos una buena infraestructura tanto de transportes como de agua y que haya un plan de vivienda de acuerdo a las necesidades.

¿Cómo lo haría, porque la situación en las Pitiusas es dramática?

Hay que regularlo. Tiene que ser un tema prioritario. Hay que construir vivienda de protección oficial tanto para venta como para alquiler. También necesitamos gente propietaria que viva en la isla y pueda optar a una hipoteca a precios razonables.

¿Y alquiler turístico?

Sí, claro, pero hay que regularlo. Debe haber una ley que proteja la vivienda turística y otra que promueva la compra de vivienda para familias.

Pactar con VOX, ¿sí o no?

No lo veo. Es una extrema derecha que ahora mismo, para la economía y la situación social en la que estamos, no es buena.

¿Y con el PSOE? ¿Sí o no?

No va a salir un pleno, obviamente. Hay que mirar por España, que el gobierno se ponga en marcha y que por fin podamos tener una España que crezca, porque no estamos creciendo. Económicamente estamos muy estancados.

Ni sí ni no, entonces, ¿cuál sería, para usted, el pacto ideal?

No creo en ideales, creo en que las cosas sean posibles. No veo un pacto ideal. Hay que apretar más, ajustar menos y llegar a un acuerdo.

No se moja, vaya.

No.

En su twitter tampoco, sólo comparte opiniones de líderes de Ciudadanos. ¿No tiene opinión?

Tengo opinión, pero ando muy ocupada con otras cosas. Tengo otras prioridades. A medida que pasen sucesos iré opinando. Además, estamos en una época muy revoltosa. Hace nada el PSOE iba ganando y ya no. Estamos en un momento de cambios muy drásticos.

¿Y por eso no opina?

Opinaré cuando haga falta. Ahora mismo se junta todo: trabajo, familia y lo de la candidatura. No es una campaña larga e intensa. Ésa es la razón, pero opinión tengo.

Si tiene tiempo para leer y compartir lo que dicen los demás también lo tiene para dar la suya.

Igual no le he dado la importancia que tiene pero es por falta de tiempo. Hago muchas otras cosas.

En la lista al Congreso, Ciudadanos le da a Ibiza el número 3 en vez del 2, el habitual. ¿En Mallorca no les interesan las Pitiusas?

Lo peleamos mucho. Queríamos que Lía [Rosalía Moreno] fuera la número 2. Es muy competente. Preguntamos por qué en nuestro partido no se le daba a Eivissa el número 2 y ellos lo plantearon como una estrategia para que al menos Mesquida, que es el número 1, salga.

¿Me está diciendo que en su partido la estrategia está por encima de la justicia con el resto de islas?

No, lo que veo es que están tratando de que al menos haya una representación balear en el Congreso, hay que hacer fuerza con el Senado. Hay que centrarse en lo que tenemos y no quejarnos de lo que no tenemos.

¿No pidieron nada a cambio de renunciar al número 2?

Lo intentamos, pero quieren resultados. Así como cojamos más peso supongo que tendremos más representación en los altos cargos.

¿Cuál ha sido la peor decisión política para las Pitiusas de los últimos años?

Continuar con el pacto de PSOE-Podemos. Los gobiernos tienen que renovarse, se apalancan y la economía y la sociedad no avanza.

¿Deben irse los líderes nacionales si no llegan a acuerdos?

Sí, si se intenta una y otra vez y nada. Nosotros nos hemos planteado que si Inés [Arrimadas] tiene que ir de número 1, pues iría.

¿Qué le pareció que Rivera no se reuniera con Sánchez?

Detrás de eso hay mucho fondo. Incluso a nosotros no nos llega la información completa. Si no lo hizo es porque tenía motivos. Esta vez será diferente. Hay que tomar decisiones.

¿Y cuál le parece la mejor decisión política para las Pitiusas de los últimos años?

Que se acabó el bipartidismo y la gente no piensa en rojo y azul. Aunque no esté de acuerdo con las políticas de otros partidos, siempre es bueno que haya personas que piensen diferente.

¿Rompería la disciplina de voto?

[Ríe] Es difícil de contestar. Estamos en una época de cambios hay que ver qué pasa y actuar.

O sea, que no.

Por el momento no.

¿Ni por un tema que sea importante para las Pitiusas?

Ya veremos.

Estuvo en EPIC, ¿por qué se pasó a Ciudadanos?

EPIC y Ciudadanos tienen mucho en común. Cuando estábamos en EPIC la gente nos preguntaba si éramos de Ciudadanos. Los ideales y lo que queríamos hacer era muy parecido y cambié del verde al naranja.

¿Cambiará al rojo o al azul?

¡Ojalá supiera el futuro! Por ahora, no.

¿Cómo afronta unas elecciones

Las encuestas son algo subjetivo. Muy relativo. Lo importante es no quejarse, salir y hacer. Creo que no vamos a caer tanto como se dice y que tendremos una representación incluso mejor.

¿Cuántos votos sacará?

Unos 10.000. Más que el anterior candidato.