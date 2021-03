Jean Serra (Argel, 1952) presenta hoy 'Obra poètica 1975-2012', que recoge toda una serie de poemas y poemarios escritos durante su dilatada trayectoria. La presentación es a las 20 horas en Can Ventosa.

Para esta obra antológica, Serra ha prescindido de algunos poemas que, según explica, ya había ido descartando anteriormente y con el paso del tiempo: «Siempre he sido muy riguroso con mi poesía y, periódicamente, por un motivo o por otro, la releía y aprovechaba para corregir versos o estrofas. Podríamos decir que escribía una 'Obra poètica' siempre en marcha, abierta a las nuevas incorporaciones y a los posibles cambios detectados», apunta. El objetivo final de estas revisiones ha sido siempre «mejorar» todos los poemas. Aun así, señala que aprovecha para modificar algún aspecto puntual, pero «sin tergiversar» la idea inicial.

Continuidad sincera

'Obra poètica 1975-2012' recoge todos aquellos poemas que, a su parecer «mantienen una continuidad sincera y verdadera nada forzada y que reflejan la evolución de la experiencia interior». Esta experiencia interior, dice, a veces responde al eco del mundo artificial, «lleno de conflictos bélicos».

En esta obra antológica, la naturaleza vuelve a ser uno de los temas más recurrentes al ser la «gran maestra de la vida y de las artes». «Estamos influenciados por la naturaleza y por el paisaje que nos envuelve», reflexiona.

Serra define su poesía como una «meditación sobre la condición humana», lo que implica que sea también «esencialmente lírica, amorosa y erótica, pero también meditativa sobre la existencia y profundidad de la vida». La obra sigue la línea experimentada hasta el momento por el autor, destacando el amor, el erotismo, la solidaridad, la contemplación de la naturaleza y el paisaje o la meditación sobre la condición humana. Asimismo, también se encuentran textos reflexivos sobre la misma poesía, el arte, la lengua, la espiritualidad o el misticismo.

Durante su trayectoria, Jean Serra ha procurado siempre «no repetirse» y destaca que, con la experiencia, «se aprende a reconocer tu voz original». «Yo he escrito la poesía que me ha sido otorgada escribir», apunta, y recalca que si en la poesía que uno escribe no hay progreso y profundización, «quiere decir estancamiento o esterilidad». Por eso, señala que en algún momento ha creído conveniente parar y centrarse en otros aspectos literarios como la prosa o las versiones poéticas.

A modo global, apunta que se siente «satisfecho» con todo lo escrito hasta el momento y que ahora ha reunido en esta 'Obra Poètica 1975-2012', publicada por la editorial Círculo Rojo.