Es domingo al mediodía, un momento ideal para desconectar, tomarse un vermú o una caña con amigos, familia o pareja y, a pesar de que el tiempo no acompañe. En la playa de s'Arenal, en Sant Antoni, sopla fuerte el viento y el día no es apacible, pero a pocos metros, en la avenida doctor Fleming, varias personas ocupan sus mesas y toman unas cervezas, mientras charlan animadamente. Enfrente, en el Hotel Puchet, unas grandes banderolas anuncian, con unas cervezas dibujadas, el espacio gastronómico Trigo Trago. En el interior del establecimiento hotelero, en una sala, más de un centenar de personas reunidas también brindan. Pero lo hacen sin copas, sin alcohol. Brindan con agradecimiento hacia sus compañeros y por haber logrado o, por lo menos intentarlo, salir del pozo. Se trata de la clausura de las IX Jornadas de Convivencia del Área 14 (Balears) de Alcohólicos Anónimos (AA), que se han prolongado desde el pasado viernes y hasta ayer.

En la reunión, que ayer fue abierta a todas las personas interesadas, acudieron visitantes de toda España. Varios de los participantes cogieron el turno de palabra para animar a los asistentes a seguir en los grupos de Alcohólicos Anónimos y contar el proceso vivido y el momento en el que se encuentran.

Para toda la vida

Uno de los integrantes del grupo de Ibiza-en la isla hay cuatro grupos, tres en español y otro en inglés, que suman entre 60 y 70 personas- relata su proceso, que empezó hace ya nueve años. «Mucha gente me dice que ya llevo nueve años sin beber, que ya no me hace falta venir a Alcohólicos Anónimos, pero sigo viniendo porque me siento bien en las reuniones y ayudo a los que están empezando. Y te vuelves a acordar de que eres alcohólico para toda la vida», apunta.

«Con no beber tengo parada la enfermedad, pero necesito recordarme que yo no puedo beber», insiste. Para él, el problema no es dejar de tomar alcohol, «es que siempre quieres más».

Para este hombre llegó un día, después de beber «mucho», en que tocó fondo: «Ya no sabía si me quería morir bebiendo o sin beber; no podía dejar de beber y, sin embargo, sabía que me estaba haciendo mucho daño». Según relata, alcanzó un nivel de «locura muy duro y muy feo».

Recuerda que decidir acercarse a un grupo de alcohólicos anónimos da «vergüenza»: «Te piensas que vas a encontrar a gente con el tetra brik, que te va a enseñar a beber un poco menos y luego resulta que no, que gente que no te conoce, que ha vivido lo mismo que tú, te entiende y te ayuda». La gente, apunta, no entiende que no puedan parar de ingerir alcohol: «Mi abuela me decía, tómate dos y vete a dormir. Pero yo no puedo, si empiezo, no paro. Tengo ese interruptor roto», asume.

Salir del pozo

Desde Alcohólicos Anónimos no imponen normas pero sí respeto hacia el prójimo y, sobre todo, compañerismo. «En estas convivencias se trata de compartir, de que la gente vea que se puede salir del pozo, sobre todo los que están empezando», matiza.

Ahora, tras nueve años sin alcohol, se siente convencido para afirmar: «Ya no quiero beber». Y reconoce que cuando se cambia el chip es cuando «empiezas a ser feliz, a no lamentarte».

«Al principio no bebes, pero sufres bastante, y yo, a los dos años, es cuando empecé a disfrutar de no beber», recalca.

A las jornadas de convivencia celebradas estos días en Ibiza han asistido unas 160 personas, algunos de ellos de habla extranjera. «Se trata de dar a conocer que Alcohólicos Anónimos no es solo un grupo que te puedas encontrar en Eivissa, es un grupo a nivel internacional, que funciona por todo el mundo», concluye mientras dentro continúan las vivencias.