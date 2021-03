El Centro de Interpretación del Río de Santa Eulària de Can Planetes ha acogido hoy el III Taller de Cocina Tradicional, en el marco de las jornadas gastronómicas Ibiza Sabor que organizan el Consell de Ibiza y Pimeef y en las que participan 51 restaurantes de la isla, hasta el 5 de diciembre. En este taller, grandes cocineras ibicencas han compartido con los asistentes los secretos culinarios de tres recetas con historia: la salsa de Nadal, el 'bescuit ' y el turrón payés. (Mira aquí todas las imágenes del taller)

"Llega Navidad y qué mejor que ver cómo se hace la salsa, el bescuit o el turrón aquí en Can Planetes, a los pies del Puig de Missa y al lado del río de Santa Eulària, recuperando nuestras tradiciones. Recetas tan representativas de nuestra historia y nuestra cultura no pueden perderse. Animo a todos a que, ahora que viene Navidad, se animen a celebrar fechas tan especiales compartiendo nuestras recetas y nuestras costumbres", ha señalado el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí.

Por su parte, la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha destacado que "es muy importante mantener las recetas tradicionales de nuestra gastronomía y además en un entorno tan representativo para la historia de la isla, como Can Planetes". Precisamente antes de empezar el taller, Toni Tur Riera 'Sendic' ha explicado a los asistentes la importancia del único río de Baleares y del molino de época islámica, así como su trascendencia para la economía de la isla.Recetas de toda la vida

Recetas de toda la vidaA continuación, Catalina Riera de Ca n'Alfredo se ha puesto manos a la obra para elaborar la salsa de Nadal: "Cuando había un difunto en una casa, no se hacía salsa porque se consideraba un postre de lujo. La salsa siempre ha sido una comida de fiesta. Los ingredientes esenciales son la almendra, que la amaso con huevos, y el caldo de pollo y de cordero. Con el caldo bien calentito lo deshago y lo voy pasando con un colador dentro de una olla y luego ya a remover y se la va añadiendo azúcar, azafrán, sal y pimienta. Así se va acabando con paciencia".

María Marí de Can Serra y Antonia Torres de Can Cova Camp han explicado la receta del 'bescuit', el postre tradicional de Ibiza que acompaña a la salsa de Nadal y que cada año elaboran en Sant Mateu, con una masa muy delicada, para que quede con una textura suave y esponjosa. Antiguamente se horneaba en el mismo horno del pan, una vez éste ya se había cocido.

Por último, María Ramis, de Can Rampuixet, ha contado la elaboración del turrón pagès, una receta que ella aprendió de su madrina, María Ramis, y que ella a su vez heredó de su madrina: "Cuando era pequeña siempre ayudaba a mi madrina a preparar el turrón y, desde que me casé, lo hago exactamente igual que ella me lo enseñó. Es una receta que como mínimo tiene 150 años".

Junto a María de Can Rampuixet, estaba María Ribas, de Can Corda, que también aprendió a elaborarlo y ambas han transmitido la receta a otras mujeres de Sant Josep: "Algunas le añaden fruta escarchada, otras, membrillo... cada una lo prepara como más le gusta, pero siguiendo la receta de la tía abuela de Can Rampuixet. Es una receta antigua y deliciosa y por suerte no se ha perdido", explicaba María Ribas.

El taller ha registrado aforo completo. Todos los asistentes han seguido con gran interés y tomando notas cada elaboración, aunque con alguna dificultad para traducir a cantidades precisas los "pesics", "miquetes" o "poquets" en algunos pasos. El taller ha finalizado con un gran aplauso para las cocineras, que no sólo han compartido los secretos que atesoran sobre recetas con historia, sino también su buen humor y su sabiduría, con anécdotas muy valiosas sobre la cocina, las propiedades curativas de las hierbas del campo o sobre las antiguas costumbres de la isla.

El próximo evento que se celebra en el marco de las jornadas gastronómicas es la III ruta de oleoturismo de Ibiza, en colaboración con la Agrupación del Olivar d'Eivissa. Será el sábado 9 de noviembre y permitirá catar los aceites con Indicación Geográfica Protegida y asistir a la XIV Festa de s'Oli en es Trull de Can Pep de Sa Plana.

La siguiente visita tendrá como protagonista la finca de Can Joan Fornet. Será el domingo 17 de noviembre y permitirá conocer el proceso de recolección del azafrán, el oro rojo de Ibiza.