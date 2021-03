El PP de Ibiza celebró ayer un acto de campaña en Jesús ante más de 200 personas en el que el candidato al Congreso de los Diputados, Miquel Jerez, señaló que esta vez «lo útil, lo que sirve para desbloquear el gobierno es votar al PP porque solo el PP puede evitar un gobierno de Sánchez con los independentistas».

«Ante la desaceleración económica que pone en riesgo puestos de trabajo, que no garantiza las pensiones de nuestros mayores, de nada sirven las modas electorales, los votos a partidos que han ido dando tumbos sin aportar soluciones por muy ciudadanos que se llamen, ni siquiera cuando han ganado como pasó en Cataluña donde fueron incapaces de, pese a ganar, optar al gobierno», dijo Jerez. Para el candidato al Congreso es «sintomático que Sánchez no excluya a Ciudadanos para gobernar y Rivera, en un nuevo cambio de opinión, ya no excluye hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez». «En estos cinco años de incertidumbre política, los nuevos partidos han tenido tiempo de nacer, florecer y hacerse viejos y es importante destacar que para cuando muchos se sientan defraudados con soluciones muy populistas, pero inviables, Sánchez ya estará gobernando. Eso es lo que debemos evitar», insistió.

El candidato Jacobo Varela explicó que para el Senado solo hay dos opciones: «Votar a Patricia Abascal que lleva toda la vida en política, que estando en el Consell no hizo nada para evitar el descontrol en el uso de fondos públicos, o votar al PP», destacó.