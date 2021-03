En Ibiza convergen muchos factores favorables que explican el hecho de que la isla esté considerada internacionalmente, por la potente industria del ocio vacacional, como un espacio privilegiado. Lo paradójico de este reconocimiento que se nos tiene de puertas afuera es que aquella industria, lejos de ofrecer nuestras señas de identidad y presentarnos como un destino diferenciado, incluso único, vende alicientes ficticios que nada tienen que ver con lo que nuestra isla es en realidad. Estas rayas hablan de algunos aspectos que nos definen y que en nuestra oferta ignoramos, en la creencia, craso error, de que no tienen suficiente atractivo para quienes nos visitan.

Un primer detalle que al llegar a Ibiza descubre con agradecimiento el viajero es que sus dimensiones, de medida humana, hacen que cualquier rincón resulte fácilmente accesible. Es cierto que, con una población dispersa y sin un transporte público eficiente, el vehículo motorizado es absolutamente necesario, pero no es menos cierto que el coche, en el uso que de él hacemos, es, ha sido y seguirá siendo, una aberración en una geografía en la que, si aceleramos, nos salimos del mapa. Ibiza sigue invitándonos a pedalear y a caminar.

Siendo nuestro pequeño mundo, por otra parte, un sorprendente carrusel de colinas y valles, su caprichoso relieve y su retícula de caminos hacen que la isla parezca mucho mayor de lo que es. Y no son una ventaja menor las moderadas alturas de nuestras colinas que en ningún caso superan los 500 metros, lo que nos deja un paisaje rural discreto, amable y contenido, sujeto a una escala grata y familiar.

Esta discontinuidad orográfica tiene el beneficio, por otra parte, de ofrecernos perspectivas cambiantes, siempre distintas, que son un regalo para la mirada. Y digo mirada porque quien sólo ve, se queda corto. En Ibiza conviene mirar, observar, poner atención en lo que vemos para descubrir lo que, en otro caso, pasamos por alto. Pueden ser las increíbles transparencias de nuestras aguas, esos pozos de inmaculado enjalbego que parecen capillas, las esculturas que en el marés de las costas crea el oleaje, los humildes pancracios que crecen en abrasados arenales, esa sabina que dobla el viento y arrastra su ramaje como una cabellera sobre las rocas? Hablo, en fin, de los pequeños y maravillosos detalles que sólo vemos cuando caminamos sin prisas.

Manto vegetal

Y otra característica que desconcierta positivamente al viajero -y tan determinante que sirvió para que sus primeros pobladores dieran nombre a la Pitiusa mayor- es su lujurioso manto vegetal de coníferas, pinos y sabinas que, en visión cenital, descubren una isla insólitamente verde. Con la particularidad de que la increíble masa forestal que tenemos hoy es mucho mayor que la que tenía la isla hace 200 o 300 años, porque, al no aprovecharse la madera de los árboles y abandonarse los cultivos, el bosque reconquista el terreno que le robaran y adquiere en su avance una espesura que nos impide entrar en ellos.

Y un último aspecto -hay muchos otros- que por acostumbrado no valoramos lo tenemos en la paleta de colores que exhibe la isla y que, por cierto, nos es la que nos venden. Lo digo porque Ibiza no es la 'Isla Blanca' que bautizó Rusiñol y que luego convertimos en un efectivo eslogan publicitario. Entre mar y cielo, en Ibiza dominan los azules. Siguen los verdes de los bosques y los rojos férricos de las tierras, escandalosos en Balàfia, Morna y Atzaró, que se alternan con los blanquizales de las arcillas y los arenales.

Yo creo que cuando Rusiñol elogia el blanco pitiuso nos habla de la luz, del deslumbramiento de la luz, del milagro de una luz jubilosa y cegadora. Quienes habitamos la isla sabemos del asombro que asalta al viajero que llega por mar. El barco dobla la bocana del puerto y se abre el telón con una hipnótica escenografía, la visión de una ciudad que para siempre quedara grabada en su memoria. La vieja acrópolis, lejos de estar empotrada en la tierra, con sobrecogedores efectos atmosféricos, parece flotar sobre la bahía.

Y es así porque la luz en nuestras islas tiene una cualidad trascendental, metafísica, casi sagrada. Es una luz alucinada que desnuda y que hiere, que lo mismo te cura que te vuelve loco. Vicent Ferrer Guasch, pertinaz pintor de enjalbiegos que vivió felizmente obsesionado por las vibrátiles y sutiles texturas de la cal, repetía blancos innumerables en sus telas, precisamente, porque quería atrapar esa luz que sabía inextricable, indecible y fugitiva.

Vértigo a los infinitos blancos

Vicent Ferrer Guasch me confesó que más de una vez había dejado inacabado un lienzo por el vértigo que le producían los infinitos blancos de la luz. Es la misma luz que versifica Kavafis: «¡Con qué placer y dicha abordarás una bahía nunca vista, un puerto que tus ojos ignoraban!». Y la misma que descubre Porcel en 'Visió a l'alba d'una illa de llum': «Suposo que Kavafis no va conèixer Eivissa. Jo he recorregut, en canvi, ports i més ports del Mediterrani i és a Eivissa, a l'Eivissa matinal i radiant, on els seus versos cobren tot el seu sentit. Fa anys que mantinc l'opinió que l'albada en el port d'Eivissa és un espectacle d'una importància radical».