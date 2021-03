El consumo de pornografía ha existido siempre. Lo que ocurre es que ahora, con Internet, está más al alcance de cualquiera», dice la psicóloga Minaya Benavente. De cualquiera y, por tanto, también de los adolescentes, que no sólo ven pornografía sino que incluso la convierten en su fuente de información sobre sexualidad. Y ello a pesar de que, tal y como coinciden varios expertos, lo que en las imágenes se muestra no es una relación sexual. «Es utilizar, cosificar, no sólo a la mujer, sino también el acto sexual», sostiene la responsable del Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca), Belén Alvite.

A través de sus teléfonos móviles, los adolescentes pueden acceder a contenidos pornográficos sin control alguno. Suelen empezar por «curiosidad» y en algunos casos seguir porque les resultan «atractivos». Y ya hay familias que, preocupadas tras descubrirlo, han acudido al Cepca para saber «cómo reaccionar». «Las edades más bajitas en que nos ha salido esto son 12 años», apunta Alvite. Desde la Unidad de Atención a la Mujer de es Viver resaltan su «preocupación» por la situación: «Estamos haciendo labores de educación afectivo-sexual en los institutos desde hace un montón de años para que luego los chicos den prioridad a lo que puedan ver a través de una página web».

Y es que las imágenes que aparecen en la pornografía suponen una «distorsión» de las relaciones. Por una parte, lo que se ve no tiene que ver con la realidad y «muchas veces se desarrollan complejos»: «La ansiedad que provoca querer parecerse a estos modelos hace que quizás tengan problemas a la hora de mantener relaciones sexuales con alguien, de eyaculación precoz, de disfunción eréctil, de eyaculación retardada», señala Benavente. Por otra, muestran un acto sexual que no tiene en cuenta «las emociones ni los sentimientos» y, lo que es más alarmante todavía, en el que la mujer «es sujeto paciente de maltrato, de vejación, de humillación, donde se sugiere que todo eso a ella le gusta, en el que no hay comunicación alguna, donde no hay respeto», recalca Alvite.

El 24% se informa a través del porno

La realidad sobre el consumo de pornografía entre los adolescentes de Ibiza queda reflejada en los diferentes estudios elaborados por el Cepca en 2018. Según éstos, el 9,2% de adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años usa internet «a menudo» para acceder a páginas pornográficas; un 11,9% lo usa a veces para este fin y un 16,2%, en alguna ocasión.

Asimismo, un 23,9% de los estudiantes de entre 15 y 16 años aseguran utilizar la pornografía como fuente de información sobre sexualidad, un porcentaje que ha crecido seis puntos respecto a 2015 a pesar de la formación que esos mismos alumnos habían recibido entre primero y cuarto de ESO en el programa de educación afectivo-sexual Sextima, que imparten el Cepca y el área de Salud en los centros educativos.

Por sexos, el último porcentaje evidencia importantes diferencias: mientras en el caso de los chicos es el 40,3% el que usa la pornografía como fuente de información sobre sexo, frente al 30,8% que lo hacía en 2015, en el de las chicas se sitúa en el 9,8% frente al 6,5% que la utilizaban cuatro años antes.

«Hasta ahora hay más prevalencia en los chicos», subraya Alvite, al tiempo que Benavente coincide en que el gran consumidor de estos contenidos es el género masculino, en tanto que la pornografía continúa «enfocada a él». Y sobre el incremento del consumo, Alvite tiene claro que está relacionado con la accesibilidad a través de Internet y sus dispositivos móviles sin control ni límite de datos. «En 2015 podían tener teléfono, pero a lo mejor iban con saldo; ahora ya pueden tener megas a tutiplén, porque hay programas más económicos, y pueden ver o descargarse los vídeos que quieran», destaca.

Ésta es una situación muy distinta a la de las generaciones anteriores. «Antes el acceso era tan complicado y tan restringido que las personas ya habían empezado a tener sus primeras relaciones sexuales y después usaban la pornografía como elemento o instrumento para la excitación sexual. Entonces, ya había habido un recorrido de experiencias primero», comenta Alvite. «En cambio, ahora estamos hablando de niños que ni siquiera tienen deseo sexual y que empiezan a ver una serie de imágenes que son muy coitocentristas, donde constantemente aparecen prácticas sexuales de riesgo, donde las mujeres siguen siendo objetos sexuales...», destaca la responsable del Cepca.

Peligro de normalización

Alvite alerta del peligro de «normalización» de esas imágenes, de esas conductas y del uso de la violencia como elemento de excitación sexual. Y subraya que la forma de evitar sus consecuencias negativas en el desarrollo de los niños es que, «en paralelo y desde antes, tengan una educación afectivo-sexual sana». «Ellos se quedan con lo que ven y si en casa no se ha hablado, si no se muestra de manera natural y normal que las relaciones sexuales son otras, no llegarán a decir: 'Vale, yo veo esto, pero sé que no es real'», comenta.

Y es que hay muchos que creen que lo que allí se ve se ajusta a la realidad y que preguntan cosas como: «¿Eso de los gemidos es así?, ¿les gusta [a las mujeres] que les peguen?». «La pornografía favorece que quieran repetir esos patrones», advierte Alvite, al tiempo que desde la Unidad de Atención a la Mujer de es Viver creen que normalizar esa violencia contra la mujer alimenta que se produzcan agresiones sexuales. «De repente te encuentras con un chico que se transformó em ogro y que te dice que hagas lo que él diga», indican y agregan que esto también está sucediendo en Eivissa.

Por otra parte, Alvite subraya que la pornografía crea en los adolescentes «una expectativa que es brutal» y que les lleva a frustrarse porque sus relaciones sexuales «son más insatisfactorias» que las que ven en las películas. «Yo recuerdo a un chico que me dijo: 'Yo ya no quiero hacerlo más, porque a mí no se me ponen así las chicas'. Y yo le decía: 'Es que tú estás manteniendo relaciones con chicas de 16 años, no con actrices pornográficas. Y claro que las chicas de 16 años no se ponen así'. Y él me contestaba: '¿Entonces no es problema mío? Es que lo he hecho con tres distintas y me ha pasado lo mismo'», cuenta la responsable del Cepca.

En el caso de las chicas, resalta que la pornografía también les afecta si esa es su fuente de información. «Si lo único que ves en una relación sexual es que te cogen por detrás, te tiran del pelo y has de poner cara de que te tiene que gustar, si a ti te lo hacen y no te gusta, la distorsión es importante», apunta. Y no sólo eso, sino que subraya que «hay chicas y mujeres adultas que refieren unas relaciones sexuales feas y que no han sabido cómo reaccionar tras pedirles una práctica que no querían». «Es como que lo normalizan, que piensan que es así, que tienen que pasar por el aro y que si nos les gusta, el problema es de ellas», comentan Alvite y Alejandro Moreno, psicólogo del Cepca.

En esta cuestión inciden desde la Unidad de Atención a la Mujer, quienes resaltan que frente a la lucha contra la violencia en la sexualidad, aparecen estas imágenes «donde todo lo que se ve es violencia». «Si creen que es normal que ahora las tienen que someter o decirles que les hagan esto o o otro, lo harán y las chicas se sentirán violentadas, y habrá algunas que reaccionarán y dirán: 'Contigo nada', y otras que por su carácter dirán: 'Pues habrá que hacerlo así'. Y eso está mal», subrayan.

«No utilizan métodos de protección»

Otra cuestión fundamental es que en la pornografía no se utilizan métodos anticonceptivos, lo que no ayuda a romper con la poca percepción de riesgo que tienen los adolescentes sobre las enfermedades de transmisión sexual. «Imagina qué significa la información que pueden tener a través de una página web en la que ni siquiera se ponen el preservativo», destacan fuentes de la Unidad de Atención a la Mujer.

«Hay bastante relaciones de riesgo» entre los adolescentes, advierte Moreno. Precisamente, uno de los estudios del Cepca indicaba que en 2018 sólo el 50,9% de los estudiantes de 15 y 16 años que mantenían relaciones sexuales usaban siempre el preservativo y el 27,3%, casi siempre. En el extremo contrario, el 10,5% no lo utilizaba nunca y un 11,3%, casi nunca. «Está muy normalizado; hay que incidir en ello porque ellos tienen claro que hay riesgo pero no piensan que les pueda tocar», señala Moreno, y agrega que entre los adolescentes sigue presente el mito de que sin condón «se siente más placer».

Una profesora de Secundaria que prefiere no dar su nombre coincide con esta percepción. «No utilizan el preservativo. Ellos creen que pueden usar otra cosa, las pastillas del día después, la pastilla anticonceptiva normal, o la marcha atrás porque dicen: 'Yo controlo'», cuenta. Resalta que auque ella les ha explicado que no se trata sólo de prevenir embarazos, sino que en las relaciones sexuales sin protección están expuestos a coger cualquier enfermedad de transmisión sexual, creen que «es algo que está ahí pero que no va con ellos».

Precisamente Alvite hace hincapié en esa cuestión: «Ellos tienen en la cabeza que solucionar un embarazo es fácil. Pero nosotros [en las charlas] les insistimos en que una enfermedad de transmisión sexual, dependiendo de cual, no tiene las mismas posibilidades de solución».

Y además de no ayudar a difundir la necesidad de usar métodos de protección, Benavente también comenta que el consumo de pornografía puede favorecer que aparezcan complejos físicos «porque se comparan, porque olvidan que el Photoshop o lo que sea puede estar influyendo», que pueden dar lugar a trastornos de la conducta alimentaria. Y resalta que pueden darse casos de adicciones, no sólo entre adolescentes o jóvenes, sino en general: «Obviamente esto se ve para producir placer. Cada vez que se recurra más a estas conductas, el cuerpo lo pedirá más. Y puede dar lugar a que uno rompa relaciones sociales porque prefiera estar viendo pornografía o a que se aísle socialmente porque necesita masturbarse».

Educar en casa para una sexualidad sana

Ante todo esto, los expertos consultados insisten en la responsabilidad de las familias. «Es muy fácil echar la culpa a las tecnologías, pero la responsabilidad es de cada padre y de cada madre», resalta Benavente. «Ellas no pueden ser las segundas del listado, ni las terceras, tendrían que ser las primeras en hablar de sexualidad con sus hijos», apunta Alvite, en referencia a que según la encuesta del Cepca, sólo el 39,2% de los estudiantes de 15 y 16 años había recibido información sobre sexualidad de sus padres en 2018.

Y no sólo sobre sexualidad para favorecer que sus relaciones sean sanas y estén basadas en el respeto, en la igualdad, en la confianza o la comunicación, sino también sobre la pornografía. «Igual que enseñamos a comer con la boca cerrada o reglas de educación, de cómo sentarse en la mesa, de decir por favor y gracias, hay que enseñarles a respetar su propio cuerpo y el cuerpo del de enfrente», destaca Benavente.

Para Alvite, «lo ideal, de sobresaliente» es hablar con los hijos sobre la pornografía antes de que se la encuentren. «En el momento en que les pones un teléfono en las manos, tienes que explicarles con qué se van a encontrar y cómo deben reaccionar ante determinadas cosas», subraya y recuerda que se trata de un elemento que les permite «acceder a todo» desde cualquier lugar y en cualquier momento. «Y si piensas que con 10 años no le tienes que hablar de pornografía a tu hijo, a lo mejor es que con 10 años no le tienes que dar un teléfono», sostiene.

Eso sí, detalla que esto no supone, en ningún caso, sentarse y ponerles vídeos pornográficos: «La idea es decirles: 'Mira, igual que cuando vamos por la calle hay sitios en los que entramos y sitios en los que no porque no nos gustan o no nos sentimos bien, con las páginas de Internet te pasará lo mismo. Te encontrarás páginas con contenidos que son para ti y otros que no lo son, y ya no por tu edad, sino porque lo que sale en ellas es un tipo de violencia que no queremos y porque lo que aparece ahí es algo que no pasa [en la vida real]».

«Es verdad que no puedes ponerles puertas al campo, pero entre que haya visto pornografía en una ocasión a que la vea asiduamente hay una diferencia importantísima, que es que está creciendo sin alimentar su cabeza ni su imaginación de imágenes que distorsionan todo lo que tiene que ver con las relaciones sexuales», resalta a modo de ejemplo.

Pero matiza: «No les puedes hablar de la sexualidad de la gente si no les has hablado de sexualidad». Y hace hincapié en la necesidad de ofrecer una educación afectivo-sexual en la familia desde que los hijos son «muy pequeñitos».

Después, «lo de aprobado», apunta, es hablar con ellos sobre pornografía cuando uno se entera de que ya están consumiendo este tipo de contenidos. «Cuando me lo encuentro, reacciono de una manera normal y, desde la calma, trato de hablar de ello. Investigo un poco sobre cuánto tiempo hace, por qué, qué es lo que buscan y lo que no, les cuento mi opinión...», explica, al tiempo que insiste en que es mejor adelantarse.

El tabú que sigue rodeando al sexo

En este sentido, Alvite reconoce que hay familias en las que el sexo continúa siendo un tabú. «Hay gente que todavía se pone muy nerviosa, pero hay que vivirlo como algo normal en la familia», opina.

«Lo que hemos podido aprender los adultos que ahora estamos educando a niños y niñas, ha estado muy focalizado en las relaciones sexuales como reproducción. No nos han enseñado que la erótica forma parte de ellas, que el placer es una parte muy importante de las relaciones sexuales y que es una fuente de salud mental importante. Entonces, si a nosotros no nos lo han enseñado, difícilmente lo transmitimos a nuestros hijos», reconoce la responsable del Cepca.

Moreno coincide con ella y pone el foco en que «la moral tiene mucho peso todavía» en el tema de las relaciones sexuales. «En primero de ESO cuando llegas y dices que vamos a hablar de sexo algunos alumnos contestan: 'Qué asco'. Y cuando hacen preguntas, son más en relación a la procreación, al embarazo, que sobre sexualidad como tal, como otras experiencias», cuenta al tiempo que destaca que esto muestra que este otro punto de vista «aún no está normalizado».

Sin embargo, para Alvite, «cuanta más normalidad se dé» a estas cuestiones, «mucho mejor». Y es que, apunta, si se pregunta a las familias qué vida quieren que tengan sus hijos, todas dirían: «Una vida sana, respetuosa, en la que nadie les marque el ritmo y de la que ellos sean protagonistas, una vida en la que no tengan riesgos y no tengan experiencias negativas». «Pues bien, si quieres todo eso para tus hijos, la siguiente pregunta es: '¿Cómo vas a hacer que todo eso ocurra?'. Y ahí hay que poner respuestas», concluye.

Adolescentes de 12 años que van al cine con sus madres a ver '50 sombras de Grey'

«Los chicos alardean un poco más [de consumir contenidos pornográficos]. Las chicas, no, aunque bueno, si consideramos como porno '50 sombras de Grey', entonces sí [que lo comentan]», explica una profesora de Secundaria que prefiere no dar su nombre y que expresa su perplejidad por el hecho de que alumnas suyas de 12 o de 13 años hubieran ido al cine con sus madres a ver alguna de las películas de esta trilogía. «Hay quienes han ido con sus madres y también quiénes han ido solas. Claro, como no les piden el carné para entrar...», lamenta y agrega que ella les «echaba la bronca».

Y no es sólo que hayan visto algunas de las películas. «Es que se han leído los libros, que son mucho más fuertes que las películas», resalta la profesora, quien pone el acento en que aunque la cinta «no tiene mucho más sexo que cualquier serie adolescente que ellos puedan ver», sí cuenta con «un mensaje subliminal que no es para ellos». «Ella es sumisa y él es dominador y dentro de la habitación roja ella hace todo lo que él quiere», señala a modo de ejemplo.

«Entonces, ¿qué sexo van a esperar? Si están viendo en '50 sombras de Grey' que a ella la atan con esposas; que él tiene no sé cuántos látigos y fustas; que ella tiene que llevar una trenza siempre que están en la habitación porque así es más fácil cogerla; que ella debe llevar puesta una determinada ropa o estar desnuda, mientras que él está siempre con los mismos vaqueros», resume sobre la relación que mantienen los protagonistas de la trilogía de la autora inglesa E. L. James, una joven estudiante de Literatura y un controlador hombre de negocios.

Ella, indica, les insiste precisamente mucho en eso, en que no esperen una relación sexual como las que ven por televisión. «Y sobre todo la primera vez», subraya y comenta que hay adolescentes que, desconcertados por la advertencia, preguntan «que por qué no». «Pues porque estáis nerviosos, porque no sabéis qué os gusta y qué no, cómo moveros, qué hacer», les explica la docente.